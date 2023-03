Dos años después de la fecha inicial para su boda, Laura Pausini y Paolo Carta se han dado finalmente el 'sí, quiero'. La pareja ha pasado por el altar después de 18 años de relación y, por fin, han salido a la luz las primeras imágenes del feliz día, publicadas por la propia artista italiana.

A través de las redes sociales, Laura ha compartido varias imágenes del enlace en las que podemos ver el secreto mejor guardado, su vestido y también sus alianzas, en un curioso color negro. Ha sido una boda íntima, celebrada entre amigos, en la que la música ha tenido un papel protagonista. La pareja se prometió amor eterno sentados en dos taburetes y con una guitarra al lado. En el momento de los votos, Pausini decidió cantarlos mientras su ahora marido tocaba la guitarra.

Para este día tan especial, la cantante ha elegido un modelo de Armani, un vestido largo de color marfil con cuello redondo, manga tres cuartos y una pequeña cola. La firma italiana es una de las favoritas de la intérprete, que suele confiar en sus diseños para los eventos importantes, así que esta elección no es de extrañar.

Si algo ha llamado la atención del look de novia de Pausini ha sido su blazer, una americana fluida en el mismo tono que el vestido. No es muy habitual ver a novias llevar este tipo de prendas al altar, aunque en esta ocasión se ajustaba perfectamente al tipo de ceremonia que era, civil. La americana, unida al velo de tul que le llegaba por debajo de la cadera, daban a este look un estilo noventero de lo más elegante.

El look se completaba con unos guantes largos que le llegaban por encima del codo. Estaban hechos en plumeti y le daban un toque sofisticado y vintage. Para finalizar el look, Laura Pausini ha optado por unos zapatos de tacón blancos con pulsera en el tobillo.

En cuanto a su cabello, Pausini ha elegido llevarlo recogido en un moño, del que pendía el velo. Para el maquillaje, la cantante ha demostrado conocer muy bien lo que le favorece, pues eligió un 'make up' muy natural que incluía unos ojos ahumados en tonos tierra muy favorecedores. En los labios, un color nude realmente favorecedor.

