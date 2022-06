Escribo esto al borde del “Stendhalazo”. Al próximo que me diga que la moda son solo trapos le voy a poner el desfile de Dior en Sevilla en bucle. Pero antes voy a echar un poquito la bronca. ¡Me estáis viralizando poco esta columna! Vamos a ver, que necesito que al próximo sarao de este nivel me inviten. Más que nada para poder contarlo todo mucho mejor, si en el fondo es todo por el bien común. Es bromita, sé que tengo los mejores lectores del mundo y me lo demostráis todas las semanas. Así que gracias. Pero claro, yo ahora querría escribir esto desde Sevilla. Me centro, volvamos al turrón.

Dior, Plaza de España, Sevilla... ¿Qué podía salir mal? Bueno sí, debía hacer 4000 grados a las diez de la noche, pero para eso están los abanicos. A medio camino entre un espectáculo flamenco, con una brillante Belén López, vestida con pantalones como la pionera Carmen Amaya, taconeando al ritmo de Rosalía, un concierto de clásica con una orquesta en directo y un grandioso desfile. Lo de anoche quedará grabado para siempre en el estrecho vínculo de nuestro país con la moda.

Faldas inspiradas en los mantos de la Macarena. Vestidos llenos de volantes deseando pisar el Real. Capas de mantón de Manila. Las chaquetillas de los trajes de corto convertidas en brillantes piezas para llevar de noche y con taconazo. Detalles del mundo ecuestre. Repujados en piel, encajes como el velo de una Virgen bajo palio reconvertidos en chaquetas Bar, ese patrón “New Look” que encumbró a Christian Dior a los altares de la moda en 1947. Recuerdos de un traje de luces. Un rojo, que solo es así de rojo en Sevilla. Ese negro, como si fuera teñido de palo de campeche. Negro de la corte de Felipe II. Un homenaje, sin duda, a muchas de nuestras tradiciones. ¿Las más típicas? Quizá. ¿Las más bellas? Probablemente. Y ahora que nadie me venga con las tonterías esas de la apropiación cultural. Los homenajes, hechos desde el respeto, son un regalo.

Este espectáculo no sólo sitúa a la ciudad del Guadalquivir en el centro del mundo de la moda, sino que también ha convertido a la capital Hispalense en el punto de encuentro de celebridades internacionales de lo más deseadas. Desde la 'influencer' Chiara Ferragni, que acudía vestida al desfile como si fuera a arrancarse por bulerías, hasta Marta Ortega o Elle McPherson (por la que por cierto, no pasan los años y sigue siendo “el cuerpo”). Un escaparate para la ciudad, que si bien probablemente no lo necesita, nunca viene mal.

Lo mejor de todo, Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, ha colaborado estrechamente con artesanos españoles para realizar parte de la colección. Así los sombreros cordobeses están confeccionados por el taller artesanal de Fernández y Roche, los abanicos son de Carbonell, una marca valenciana centenaria. Mucha de la joyería es de la Orfebrería Ramos, que acostumbra a hacer imaginería religiosa y la mayoría de los bordados están realizados en el taller de Jesús Rosado, curtido en coser mantos de Vírgenes. El artesano de la piel Javier Menacho Guisado ha sido el encargado de repujar los 'saddle bags' típicos de la 'maison'. Potenciar nuestro tejido artesanal, brillante y legendario, es algo que todos debemos agradecer a la casa francesa de costura. Sobre todo para que a los de aquí no se nos olvide, que parece que si viene de fuera, nos gusta más.

En fin, una maravilla. Poco más puedo añadir. Una noche para soñar que creo que se ha alargado en una réplica de la Feria de Sevilla amenizada por las Baccara y donde estoy segura ha corrido el fino y el rebujito. Todo acompañado de un cóctel servido por el Grupo Lezama, que seguro ha sido exquisito y que se rumorea ha costado más de 200€ por persona. Convencida estoy de que ha habido jamón “del bueno''. Porque amigos, si hay algo que se nos da bien en España es organizar una fiesta y claro, eso no podía faltar en un homenaje a nuestras costumbres.