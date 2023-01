Del mono transparente de Kendall Jenner al vestido-tanga de Hailey Bieber: así fueron los estilismos de la fiesta de Nochevieja más atrevida

Ya estamos más que acostumbradas a ver a 'celebrities' como Kylie Jenner llevar looks extravagantes para ocasiones especiales. Y este último 31 de diciembre, la influencer no ha decepcionado. Gracias a sus publicaciones en Instagram, sus seguidores han podido ver el look elegido para la ocasión, un estilismo que ha triunfado entre los amantes del clan Kardashian.

Kylie es toda una experta en llevar piezas impresionantes, que sacan su lado más sensual y dejan a sus seguidores sin palabras. Para despedir el año, la pequeña de las Jenner ha elegido un mono de color negro, ultraceñido y con un profundo escote corazón que le sienta de lujo. El tejido estilo encaje transparente dejaba ver su piel, confirmando las transparencias como una de las tendencias más fuertes de la temporada.

Kylie completó su look con un abrigo de pelo en color negro y unos tacones acabados en punta en este mismo color, accesorios más que acertados para una noche como la del 31 de diciembre, donde el color negro y las prendas elegantes son las protagonistas. Su maquillaje y peinado ponían el broche final al estilismo: unos oscuros labios rojos complementaban un rostro perfecto marcado con mucho 'contouring' y unos intensos ojos pintados en negro.

La Nochevieja de las estrellas

La empresaria ha celebrado la despedida de 2022 en Aspen, Colorado, donde ha pasado unos días de desconexión y celebración junto con su hermana Kendall, Hailey y Justin Bieber y otros de sus amigos. En una celebración que reunía tantas amantes de la moda, los looks de Nochevieja eran, sin duda, impresionantes. Unos fueron, no obstante, más sencillos. Fue el caso del estilismo de Kendall, que también lo apostó todo al negro con un body en este color y medias oscuras a juego.

Kendall Jenner en Nochevieja INstagram / @kendalljenner

Otra de las invitadas de lujo de la noche, Hailey Bieber, también apostó por un arriesgado look para despedir el año, que pudimos ver gracias a sus historias de Instagram. Para la fiesta, Hailey eligió un vestido ceñido al cuerpo, con aberturas en la parte delantera mostrando sus abdominales. La mayor sorpresa fue la parte trasera, pues el vestido mostraba la mayoría de su espalda. Contaba, además, con unas correas superpuestas que imitaban las tiras de un tanga, dándole al traje un toque muy sexy y atrevido.

Hailey Bieber en su fiesta de Nochevieja Instagram / @haileybieber

