De Kylie Jenner a Diane Kruger: estos son los looks más llamativos que nos ha dejado el primer día de la Alta Costura

Ayer daba comienzo la semana de la Alta Costura de París con las presentaciones de Schiaparelli, Dior y Giambattista Valli, tres de las firmas francesas más importantes tanto dentro como fuera de las pasarelas. El 'savoir faire' de sus directores creativos les ha hecho tener muy buenos amigos dentro del mundo 'celebrity', que no piensan perderse ni uno de sus desfiles y menos si se trata de los 'Haute Couture'.

El 'front-row' de las pasarelas es (casi) igual de importante que las prendas que los diseñadores presentan, por lo que las invitadas no pueden dejar nada al azar en cada uno de sus looks. Sin embargo, ir con la temática de la colección, escoger diseños de la firma e intentar acaparar los titulares —sin dejar a un lado la elegancia— es más difícil de lo que parece.

Aunque muchas lo intentan, son pocas las que lo logran y nos dejan looks increíbles que, en lugar de imitarlos, solo queremos admirarlos. El lunes estuvimos atentas a los mejores estilismos de los desfiles más importantes y estos han sido los que nos impactaron.

Dove Cameron

Dove Cameron en el desfile de Giambattista Valli HC SS23 Getty Images

La actriz fue una de las mejores vestidas en el desfile de Giambattista Valli HC SS23. Para la ocasión, escogió un diseño de la firma perteneciente a la colección Resort 23, en el que se recoge a la perfección el espíritu de la firma, siendo uno de los looks más impresionantes del 'front-row'.

Mariella Sarto

Mariella Sarto en el desfile de Giambattista Valli HC SS23 Getty Images

La 'influencer' brasileña causó un gran espectáculo a la entrada del desfile de Alta Costura de Valli, con uno de los vestidos rojos con capas y capas de tul tan típicos de la firma que la llevó a ser una de las mejores vestidas de la jornada.

Nine d’Urso

Nine d’Urso en el desfile de Christian Dior HC SS23 WireImage/Getty Images

Aunque la nueva colección Alta Costura de Dior nos dejó un poco fríos, no lo hicieron sus invitadas, que supieron como reflejar la esencia de la marca con prendas de sus anteriores colecciones. Una de ellas fue Nine d’Urso, hija de la icónica Inès de la Fressange.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy en el desfile de Christian Dior HC SS23 Marc Piasecki/Getty Images

Quien no se quiso perder el desfile de Dior fue Anya Taylor-Joy, actual imagen de la firma y uno de los rostros más queridos por Maria Grazia Chiuri, que apuesta por ella en todas sus últimas campañas. La actriz llegó con un look sacado de la colección Resort 23, que fue presentada en Sevilla y está inspirada en la cultura española, por lo que abundan las toreras, el color negro y el encaje, que Anya conjuntó con una falda de terciopelo y un corsé.

Souheila Yacoub

Souheila Yacoub en el desfile de Christian Dior HC SS23 Getty Images

La actriz Souheila Yacoub también sacó su look de la colección Resort de Dior, pero ella se decantó por un vestido rojo de paneles, escote bardot y mangas abullonadas con un cinturón que se ceñía a su cuerpo. El resultado fue de 10.

Poppy Ajudha

Poppy Ajudha en el desfile de Christian Dior HC SS23 Getty Images

La cantante inglesa se decantó por el look más taurino de Christian Dior y la vimos con una torera de mangas abullonadas, unos pantalones que buscaban parecerse a una taleguilla y unas bailarinas con tacón y adorno en la puntera que llamaron mucho la atención.

Yubin Shin

Yubin Shin en el desfile de Christian Dior HC SS23 Getty Images

La actriz Yubin Shin prefirió tirar de archivo y escogió uno de los looks de Christian Dior que más triunfan en el 'street style': abrigo guateado extralargo, camisa con corbata y una boina. Todo ceñido a la cintura según la silueta del 'new look' de la firma.

Philippine Leroy-Beaulieu

Philippine Leroy-Beaulieu en el desfile de Schiaparelli HC SS23 Marc Piasecki/Getty Images

La actriz que encarna a Sylvie en Emily en París no se pierde ni un solo desfile de Schiaparelli y, a sus 59 años, siempre nos sorprende con looks tan sexis en los que demuestra que la edad es solo un número. También sabe que para presumir de estilazo no hace falta pasar frío y llegó con un abrigo de borreguito con el icónico corsé desestructurado de la firma.

Diane Kruger

Diane Kruger en el desfile de Schiaparelli HC SS23 Getty Images

La actriz nos recordó que también es una exitosa modelo gracias al look con el que se presentó en el desfile de Alta Costura de Schiaparelli. Con un minivestido negro de mangas abullonadas y la estructura típica de la firma, Kruger demostró que la elegancia y el estilo son innatos en ella.

Doja Cat

Doja Cat en el desfile de Schiaparelli HC SS23 Getty Images

La cantante protagonizó uno de los momentos más impresionantes de la jornada al aparecer con 'total look' rojo creado para ella, en inspirado en la colección que presentaba la firma, aunque fue el maquillaje lo que acaparó titulares. Con cinco horas de maquillaje y 30.000 cristales de Swarovski aplicados uno a uno a mano, Doja Cat dejó hipnotizados a todos.

Yu-Chi Lyra Kuo

Yu-Chi Lyra Kuo en el desfile de Schiaparelli HC SS23 Getty Images

Otro look reseñable lo llevó Yu-Chi Lyra Kuo. El escote del vestido llevaba incorporados una especie de pezones con piercings, pero fue el collar lo que más llamó la atención. Del 'choker' colgaba un corazón anatómico casi a tamaño real con un agujero de cerradura en el centro.

Sabina Jakubowicz

Sabina Jakubowicz en el desfile de Schiaparelli HC SS23 Getty Images

Sabina Jakubowicz también nos sorprendió con un look que, si esperamos un par de temporadas, veremos lucir a Lily Collins en Emily en París. La modelo lució un top ajustado con mangas XXL lleno de volumen, drapeados y plumas que compensaba con unos leggings fuseau.

Leonie Hanne

Leonie Hanne en el desfile de Schiaparelli HC SS23 Getty Images

Entre las 'influencers' mejor vestidas del día, está Leonie Hanne, que nunca defrauda. Ayer acudió al desfile de Schiaparelli con un vestido negro estructurado y el estampado de una silueta femenina en dorado que dio la vuelta al mundo.

Kylie Jenner

Kylie Jenner en el desfile de Schiaparelli HC SS23 Getty Images

Finalmente, la gran protagonista de ayer fue Kylie Jenner. La pequeña de las Kardashian sorprendió e indignó a medio mundo con un vestido de terciopelo drapeado y una cabeza de león realista sacada de la última pasarela de Schiaparelli inspirada en el infierno de Dante.

