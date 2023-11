Jessica Goicoechea, con vestido transparente y casi sin ropa interior en su último evento

Tiene solo 26 años de edad pero Jessica Goicoechea ya es una de las 'influencers' con más recorrido de España. Comenzó su carrera de modelo en plena adolescencia y en pleno 2023 ya cuenta con su propia firma de moda, Goi. Además, su estilo tan atrevido y característico ha hecho que sea una de las creadoras de contenido más valoradas, con un total de 1,8 millones de seguidores en Instagram.

Toda su trayectoria también hace que Goicoechea sea un reclamo para las principales cabeceras de moda del país. Es por ello que la modelo no faltó a la cita de los 'Premios Mujer del Año' de Harper's Bazaar, donde han sido galardonadas mujeres como Eva Longoria, Elle Macpherson, , Alexia Putellas, Rossy de Palma o Indya Moore, entre otras. Pero, por supuesto, al evento también hubo grandes invitadas, entre las que no podía faltar Jessica Goicoechea.

El vestido 'semidesnudo' de Jessica Goicoechea

La catalana logró convertirse en una de las más observadas de la 'red carpet' del evento de la conocida revista, y no es para menos. La modelo lució un look impresionante, con el que iba guapísima y muy sexy: un diseño de color negro ajustado al cuerpo, confeccionado en tul negro transparente con bordados florales por todo el cuerpo.

Esta pieza cuenta con manga larga y cuello alto, así como un 'cut-out' en la parte de la cintura y el abdomen que se juntaba con la abertura de la pierna lateral, creando así una asimetría de lo más original y favorecedora. Además, la pieza cuenta con una cola larga de estilo muy flamenco.

Bajo el diseño, Jessica Goicoechea no llevó sujetador, demostrando así su seguridad en sí misma y ese empoderamiento femenino del que ha hablado en otras ocasiones.

Jessica Goicoechea en un evento en Madrid Pablo Blazquez / Getty

Recientemente, su compañera de profesión Laura Escanes, entrevistó a la modelo y le preguntó por su opinión sobre que la gente la criticase por 'sexualizarse' en redes sociales. "Me da completamente igual. Si a mi me apetece posar así o vestirme de tal manera, lo voy a hacer y punto. Si me sexualizo, pues ok. No lo hago por atraer a nadie, lo hago porque yo me siento bien y me gusta como voy vestida y ya está", explicó Goicoechea. "Cada uno es como es, tampoco me meto con una persona que es todo lo contrario. Una persona que se quiera mostrar un poco más es libre de hacer lo que quiera. Vive y deja vivir", añadió.

Este look vuelve a ser prueba de ello y, a pesar de ser un estilismo arriesgado y atrevido, Goicoechea ha vuelto a acertar con su elección. Además, ha lucido su pelo recogido y un maquillaje en el que destaca un labial rosa.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.