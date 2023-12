Isabel Díaz Ayuso impacta llevando una sudadera con un mensaje muy directo y claro

Tras un parón en la agenda oficial por la celebración de las fiestas navideñas, Isabel Díaz Ayuso ha retomado sus compromisos este martes 26 de septiembre, arrancando la jornada con una visita a la sede de la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid, donde ha felicitado la Navidad a los profesionales del sector. Para la ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha rescatado de su armario una de sus sudaderas más virales con la que ha vuelto a causar sensación.

Fue el pasado 18 de noviembre cuando Ayuso, que acudió a la manifestación contra la amnistía que tuvo lugar en Cibeles, sorprendió con este diseño por dos razones: en primer lugar, porque se trata de una prenda 'comfy', normalmente utilizada en looks informales o 'sporty', y en segundo lugar, porque cuenta con un mensaje estampado muy claro.

¿Una declaración de intenciones de Isabel Díaz Ayuso?

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid con un look protagonizado por unos pantalones pitillo, con los que demuestra que sí siguen siendo tendencia, así como por unas botas negras de caña alta estilo 'biker' que le dan un toque de lo más rompedor. Sin embargo, lo que verdaderamente ha llamado la atención del estilismo es la sudadera con la que Ayuso ha completado el 'outfit'.

Se trata de una sudadera de color verde botella con manga larga y cuello redondo, que incluye un mensaje estampado en verde a contraste en la parte trasera: "Because there is no planet B" ("Porque no hay planeta B"). Se trata de un lema muy utilizado por las organizaciones y asociaciones ecológicas y con el que buscan luchar contra el cambio climático. Por tanto, con esta prenda, Ayuso estaría demostrando su preocupación por la variación global del clima en la Tierra.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita este martes a la sede de la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid. EFE/ Juan Carlos Hidalgo EFE

La sudadera, además, pertenece a una firma madrileña, Ecoalf, fundada por Javier Goyeneche en el año 2009 y basada en la confección sostenible de ropa, ya que la moda es una de las industrias más contaminantes.

El 'efecto Ayuso': un modelo prácticamente agotado

La sudadera en cuestión tiene un precio de 89,90 € y, tal y como confirman desde la marca, ha logrado fabricarse ahorrando más de 3.506 litros de agua, salvando casi 9 kilos de basura del fondo marino y 9,59 kg de CO2.

Este diseño, que también está disponible en color rosa, ya está prácticamente agotado en la web de Ecoalf y solo está disponible en la talla más grande. ¿Se trata de un éxito en ventas gracias a Isabel Díaz Ayuso?

Sudadera de Ecoalf Cortesía

