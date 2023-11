Isabel Díaz Ayuso sorprende llevando un poncho muy llamativo junto a los reyes: ¿Fallo de protocolo o simple atrevimiento?

Este martes 14 de noviembre ha tenido lugar la inauguración de la exposición Picasso 1906. La Gran Transformación en el Museo Reina Sofía de Madrid. Al evento han acudido los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, así como otras autoridades políticas, como el ministro de Cultura y Deporte en funciones y vicepresidente primero de la Comisión Nacional para la Conmemoración del 50ª aniversario de la muerte de Pablo Picasso, Miquel Octavi Iceta, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Dicha exposición cuenta con la colaboración del Musée Picasso Paris, y "quiere mirar, desde la conciencia estética contemporánea, la primera aportación del artista a la definición del "arte moderno"", tal y como detallan desde la Casa Real.

Para el evento la reina Letizia ha lucido un traje rojo de lo más elegante y acertado: formado por una americana y un pantalón recto a tono. Sin embargo, el estilismo que en la jornada de hoy se ha llevado toda la atención ha sido el de Isabel Díaz Ayuso, que ha apostado por un atuendo invernal para completar su look de lo más llamativo: un poncho blanco.

El sorprendente look de Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha elegido un estilismo que poco tiene que ver con los que suele llevar en sus compromisos de trabajo. Si bien es cierto que ha mantenido la estética 'working' con un vestido rojo oscuro de corte midi y manga larga, que ha completado con unos 'stiletto' negros, la realidad es que ha conseguido darle un toque más rompedor con el poncho de color blanco roto que ha escogido para abrigarse.

Se trata de un poncho-capa de cuello alto, confeccionado en punto y con largo y bajo asimétrico. Además, Ayuso ha completado este original 'outfit' con su pelo recogido en un moño bajo.

Isabel Díaz Ayuso acude, junto a los reyes de España la inauguración de la exposición 'Picasso 1906. La gran transformación' Casa de S.M. el Rey

¿Fallo de protocolo o atrevimiento estilístico?

Isabel Díaz Ayuso ha evolucionado mucho, estilísticamente hablando durante los últimos años. Si bien es cierto que hace no tanto tiempo prefería lucir prendas más clásicas en su día a día, poco a poco la política ha ido incorporando diseños más llamativos a su guardarropa y, sin lugar a dudas, este poncho es una muestra de ello.

Isabel Díaz Ayuso saluda al rey Felipe VI Casa de S.M. el Rey

En este caso, al lucir el poncho por encima del vestido, Ayuso crea un look 'layering' de lo más original. Sin embargo, ¿es el más apropiado para un acto oficial al que han acudido los reyes? ¿Estaríamos hablando de un salto de protocolo de vestimenta? Anitta Ruiz, experta en moda, analista y colaboradora de Mujer.es, lo tiene claro: "No incumple ninguna regla de etiqueta... Puede no ser la prenda más favorecedora, pero es una decisión estilística", defiende.

De hecho, podría tratarse de un gesto que Ayuso está llevando a cabo para cumplir el protocolo de cara a doña Letizia. "Tampoco descarto que no se lo haya quitado para no ir del mismo color que la reina", detalla la experta. Y es que, efectivamente, ambas han coincidido en el color rojo y, probablemente, la política haya optado en el último momento por no quitarse este diseño para no coincidir con su Majestad.

