Irina Shayk deslumbra sobre la pasarela (más peculiar) en el último desfile del año

Estamos llegando a la recta final del año y eso significa que estamos ante los últimos desfiles de la temporada. Algunos rezagados como Chanel, Givenchy o Carolina Herrera acaban de presentar sus propuestas para el 2023 y por fin ha llegado el turno de Jacquemus. El francés favorito de la generación Z acaba de lanzar su colección primavera-verano 23 con diseños de lo más peculiares.

Con algo más de 30 años, Jacquemus se ha hecho un hueco en una industria en la que es muy difícil entrar. Nosotros le conocimos gracias al Chiquito, su microbolso que rápidamente se hizo viral, pero nos enamoramos de él gracias a su colección otoño-invierno 20/21, donde Gigi Hadid nos regaló el mejor desfile de su carrera.

Pero no solo la mayor de las Hadid ha caído rendida a sus pies, Bella es otra de sus grandes amigas y en sus desfiles no pueden faltar modelos como ellas, Jill Kortleve, Olivia Vinten, Mona Tougaard y, ahora, Irina Shayk.

La rusa ha sido una de las encargadas en presentar uno de los diseños de Jacquemus para la próxima temporada, con un look bastante atrevido (aunque llevable) que no ha pasado desapercibido, postulándose como uno de los looks estrella para este verano.

Irina Shayk en el desfile SS23 de Jacquemus GTRES

La modelo fue la encargada de presentar uno de los looks de Le Raphia, una colección que gira en torno a la rafia, en la que utiliza este material tanto en las prendas como accesorios y decorados, llevando un trocito del campo al pleno centro de París.

El conjunto de Irina fue uno de nuestros favoritos de la pasarela, formado por un 'crop top' blanco de plumas y una falda de tubo midi con este detalle tan curioso adornando en la parte baja. Las plumas, que en este caso buscaban imitar a la rafia aportándole más movimiento, consiguen que el look pase de ser un básico a uno de los más especiales que podemos tener en el armario, siendo ideal para cualquier ocasión.

Este año las plumas son un 'must' para las fiestas de Navidad y las veremos mucho tanto en cenas especiales como en Nochevieja, para dar ese toque divertido a cualquier look que se precie, eso sí, siempre de la mano de las mujeres más atrevidas.

Sin duda, el conjunto de Shayk de Jacquemus dará mucho que hablar en los próximos meses, al igual que la bombonera que lo acompaña y quién sabe, a lo mejor inspirará a alguna novia que no busque un estilo convencional para su boda.

