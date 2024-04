El impresionante vestido ganador de la final de 'Maestros de la Costura' que ha creado polémica en redes: "No puede sentar peor"

Anoche se celebró la gran final de la sexta temporada de Maestros de la Costura. Almudena, Ana, Ángel y Eric fueron los cuatro concursantes que se enfrentaron para hacerse con el codiciado primer premio: un curso de formación especializada en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, 50.000 euros en metálico y el maniquí de oro.

Los finalistas tuvieron que enfrentarse a tres demandantes pruebas que pusieron a prueba su talento y creatividad, donde no pudo faltar un bonito homenaje a la moda española más internacional. Cada aprendiz tuvo que reproducir un look distinto de Paco Rabanne, confeccionar un vestido de novia y, finalmente, un vestido de gala que rendía homenaje a Vivienne Westwood, una de las diseñadoras más audaces y atrevidas del mundo de la moda que nos dejó a finales del 2022.

Tras un enfrentamiento muy reñido entre Ángel y Ana, al final fue ella quien se alzó con el primer premio, aunque él tampoco se fue con las manos vacías. El sevillano de 33 años ganó un curso para obtener el Diploma Vogue de Estilismo y Producción de moda, impartido por Condé Nast College Spain, en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.

La final más polémica de 'Maestros de la Costura'

Para esta última prueba pusieron a trabajar como nunca su creatividad y Ángel presentó un impresionante vestido de alfombra roja que enamoró a los fans, mientras que el diseño de Ana se convirtió en el favorito de los jueces, por lo que se convirtió en la ganadora de la noche.

El vestido ganador de 'Maestros de la Costura 6' RTVE

Su diseño estaba inspirado en Vivienne Westwood con ciertos toques de las últimas colecciones de Mugler. El vestido, de manga larga y falda maxi con abertura frontal, estaba diseñado con una parte de arriba de estilo 'blazer', con solapas en el cuello y hombreras, que terminaba en un encaje con ballenas y transparencias a la altura de la cintura.

La concursante escogió como tejido un tweed de estilo Chanel, una decisión arriesgada que aplaudieron los jueces, al igual que su apuesta por la sastrería. "No hemos tenido prendas de este estilo en una final, con un estilo tan minimal y tan bien hecho", apuntaba María Escoté.

La decisión de darle a Ana el primer puesto en la gran final enfureció a muchos fans del programa, que veían a Ángel como el claro ganador de esta edición. El sevillano apostó por un vestido rojo muy glamuroso, con una amplia falda con abertura frontal y cola, un velo que se unía a las mangas y escote en forma de lágrima.

El vestido de la final de Ángel en 'Maestros de la Costura 6' RTVE

La confesión que hizo el diseñador 'amateur' también sacó alguna que otra lágrima, contando a los jueces el gran significado que había detrás del vestido: "¿Os acordáis del niño que creó ese traje negro en la primera prueba? ¿Qué soñaba tanto con vestidos? Ese niño se acostaba muchas noches sintiéndose solo y creció con muchísimas inseguridades, muchísimo miedo, terror a abrirse al mundo y poquito a poco la vida le fue dando reveses, hasta que llegó a ser adulto y le dieron el golpe más duro", dijo haciendo referencia al tumor que le detectaron en el pecho y que resultó benigno. La cicatriz que tiene en el pecho quedó representada a través del escote, que se abría justo donde se ubica.

Por otro lado, el color rojo hacía referencia a su madre. "Lo ha dado todo por mí", comentaba. Finalmente, la cola del vestido representaba al pasado, ya que "es algo que ya no está ahí y que ya no te hace daño" y el velo hizo referencia a la timidez y las inseguridades que ya ha dejado atrás.

La polémica por esta final estaba servida en redes sociales, que tacharon la elección de Ana como ganadora de "favoritismo" y argumentaban que se trataba de "un simple vestido sin más como mucho para un fin de año, pero no para alfombra roja" y que "no puede sentar peor". Otros también hablaban de cómo estaba confeccionado: "La caja descuadrada, los hombros grandes, las mangas anchas, largas y poco favorecedoras, la cremallera torcida, la idea no es mala, pero no es novedoso ni está bien estructurado".

Estos comentarios se encontraban con otros que defendían a la modista y explicaban por qué le habían dado el primer premio: "Por muchos metros de tela que Ángel usara y aunque lo cosiera perfecto, hizo un vestido clásico rojo 'lolailo' estilo boda más visto que la pana, no tenía ese glamour tan chic del de Ana, con un toque parisino mezcla de YSL 'sastrería' con Chanel 'tejido tweed', ganó el riesgo y la elegancia sobria, no el más es más".

