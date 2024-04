Raquel Sánchez Silva se atreve con un vestido de chapas transparente para la final de 'Maestros de la Costura'

Hoy, a las 22:50 horas, la sexta temporada de Maestros de la Costura llega a su fin, tras 10 semanas y 27 pruebas que los concursantes han tenido que pasar para hacerse con el ansiado premio: un curso de formación especializada en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, 50.000 euros en metálico y el maniquí de oro.

De los doce concursantes, solamente Almudena, Ana, Ángel y Eric han conseguido llegar a la gran final para convertirse en el mejor costurero 'amateur' de España, en un programa que rendirá homenaje a dos de los grandes diseñadores que nos dejaron hace poco, Vivienne Westwood y Paco Rabanne.

Cada aprendiz reproducirá un look distinto del modista español siguiendo los consejos de Daniel Rabaneda, sobrino-nieto de Paco Rabanne, y de la vedette Norma Duval, musa de Rabanne. Después, los tres finalistas van a enfrentarse al desafío más ambicioso hasta ahora: confeccionar un vestido de novia y, finalmente, en el último reto de la edición, el jurado rendirá un homenaje a la diseñadora Vivienne Westwood, exigiendo a los duelistas un vestido de gala único, especial y exclusivo.

Un homenaje a la moda española más internacional

Siguiendo con este homenaje, Raquel Sánchez Silva ha apostado Paco Rabanne para su último look de la temporada, dejando a todo el mundo impactado por uno de los minivestidos icónicos del diseñador, hecho con chapas y aberturas por todos los lados.

Norma Duval y Raquel Sánchez Silva en la final de 'Maestros de la Costura 6' RTVE

Esta noche, veremos a la presentadora con un espectacular vestido de chapas metálicas que el diseñador español presentó en 1966 en París y se ha convertido en la insignia de la firma. En el caso de Silva, se trata de un diseño dorado extremadamente corto que acompañó con ropa interior del mismo color que su piel y pezoneras, para que no hubiera ningún accidente durante el rodaje.

En cuanto a los complementos, Raquel ha dejado todo el protagonismo a la prenda metálica y la ha acompañado con unos pendientes de aro grandes dorados con unas sandalias de tacóna tono.

Aunque este no es el único look con el que la vamos a ver en la final, se trata de uno de los más espectaculares, no solo en este episodio, sino de la temporada entera, algo que ya era muy difícil.

