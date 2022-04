La alfombra roja más importante (y extravagante) de la música tuvo lugar anoche en Las Vegas, Nevada. Como cada año, los Premios Grammy reúnen los rostros más conocidos del panorama musical a nivel internacional para premiar las mejores grabaciones, artistas y canciones del año.

Los galardonados de esta 64ª edición no han decepcionado, pero tampoco los looks que han desfilado por la 'red carpet'. Aquí un repaso de los aciertos y horrores de la alfombra roja de los Premios Grammy 2022.

Los mejores looks de los Grammy 2022

1. Lady Gaga

La cantante que hace años no conquistaba con sus estilismos en este tipo de eventos, ahora es considerada una de las mejor vestidas de las alfombras rojas. Lady Gaga sorprende esta edición de los Grammy con un look que vuelve a recordarnos a Desayuno con diamantes, formado por un vestido negro con tirante y cola en blanco de Armani Privé y joyas de Tiffany & Co, cómo no.

Lady Gaga en los Premios Grammy 2022 GTRES

2. Dua Lipa

Con un look de inspiración guerrera, Dua Lipa ha triunfado en la 'red carpet' de los Grammy. Para la ocasión ha lucido un vestido negro de Versace con tiras en el escote con efecto 'cut-out' y detalles dorados, que combina con joyas XXL de oro.

Dua Lipa en los Premios Grammy 2022 GTRES

3. Hailey Bieber

La modelo ha apostado por el clásico 'menos es más' con un vestido blanco de Saint Laurent, con escote de palabra de honor. Un diseño que podríamos llevar el mismo día de nuestra boda.

Justin Bieber y Hailey Bieber en los Premios Grammy 2022 GTRES

4. Kourtney Kardashian

Acompañada de Travis Barker, Kourtney Kardashian se ha decantado por la elegancia del negro con un mono de escote en pico y pantalón largo, con aberturas en el abdomen que pertenece a la firma Cushnie et Ochs.

Kourtney Kardashian y Travis Barker en los Grammy 2022 GTRES

5. Olivia Rodrigo

Una de las triunfadoras de la noche. La artista se ha alzado con los Grammy a mejor artista novel, interpretación pop solista y álbum vocal de pop. Y, por supuesto, para la ocasión no podía haber elegido mejor look: un vestido ajustado negro con estampado que recrea la silueta de un cuerpo femenino y original escote en barco que pertenece a Vivienne Westwood.

Olivia Rodrigo en los Grammy 2022 GTRES

6. Paris Hilton

La socialité ha derrochado 'glamour' en la alfombra roja de los Grammy 2022 con un vestido semitransparente con detalles en metalizado, cuello alto y una preciosa cola de tul de Atelier Zuhra.

Paris Hilton en los Grammy 2022 GTRES

7. Chrissy Teigen

Con un vestido rosa vaporoso, Chrissy Teigen ha lucido un estilismo digno de estrella de Hollywood que pertenece a la firma Nicole+Felicia.

Chrissy Teigen en los Grammy 2022 GTRES

8. Annika Backes

La modelo estadounidense ha lucido uno de los vestidos más bonitos de la 'red carpet': un diseño semitransparente de color negro de Dolce & Gabbana, con flores bordadas a tono y topitos. De efecto corsé en la parte superior y con una preciosa falda larga que cae como parte inferior. Su marido Tiësto, sin embargo, lució un traje nada acertado.

Tïesto y Annika Backes en los Grammy 2022 GTRES

9. St. Vincent

La cantautora fue otra de las mejor vestidas de los Grammy 2020 sin lugar a dudas. Para la cita llevó un vestido largo de Gucci con cuello alto y escote abierto, manga larga y falda con larga cola con volantes XXL en rosa.

St. Vincent en los Grammy 2022 GTRES

10. Rachel Zegler

La cantante y actriz estadounidense llevó un vestido ideal de Dior. Una pieza con espalda descubierta y falda de tul larga en tono malva empolvado.

Rachel Zegler en los Grammy 2022 GTRES

Los peores looks de los Grammy 2022

1. Billie Eilish

Fue una de las peor vestidas de los Premios Oscar y vuelve a repetir en la alfombra roja de los Grammy. La cantante, fiel a su estilo extravagante, ha llevado un diseño negro de Rick Owens que parece una capa con una cola XS y botas estilo calcetín.

Billie Eilish en los Grammy 2022 GTRES

2. Megan Thee Stallion

La rapera ha lucido un vestido de escote asimétrico (con un solo tirante) de estampado animal (que combina leopardo en la parte exterior y tigre en la interior) de Roberto Cavalli.

Megan Thee Stallion en los Grammy 2022 GTRES

3. J. Balvin

Colores, sí, pero solo en el pelo. Para los Grammy 2022 el cantante ha optado por un look negro de Givenchy formado por una gabardina y pantalón. Muy 'dark' y nada favorecedor.

J. Balvin en los Grammy 2022 GTRES

4. Elle King

Con un traje rojo formado por una blazer con manga larga con volante, pantalón 'flare' y sombrero XXL a juego, Elle King no ha triunfado en la 'red carpet' de los Grammy.

Elle King en los Grammy 2022 GTRES

5. Doja Cat

Desde el peinado hasta el vestido, el look de Doja Cat ha sido uno de los más comentados de la alfombra roja de los Grammy. Ha lucido un diseño de corte sirena de color azul celeste con tirantes (uno de ellos caído) de Versace.

Doja Cat en los Grammy 2022 GTRES

6. Maren Morris

La cantante estadounidense también ha apostado por el 'animal print' y ha fallado. En su caso ha llevado un diseño corto de estampado de serpiente con escote en pico pronunciado (que deja ver incluso su sujetador), fruncido en la cadera y abertura en la parte frontal.

Maren Morris en los Grammy 2022 GTRES

7. Rachel Eckroth

Si bien es cierto que el vestido que ha llevado Eckroth podría llegar a ser acertado, al combinarlo con esas botas 'cowboy' ha conseguido suspender en la 'red carpet'.

Rachel Eckroth en los Grammy 2022 GTRES

8. Jared Leto

Con un look de Gucci protagonizado por una camisa semitransparente con escote en pico, que dejaba ver su torso, y unos pantalones negros, Jared Leto tampoco ha conquistado en la alfombra roja.

Jared Leto en los Grammy 2022 GTRES

9. Spice

La cantante jamaicana llevó un diseño transparente con bordados en blanco y flecos así como con cola con volúmenes rojo. Una pieza tan llamativa como poco favorecedora.

Spice en los Grammy 2022 GTRES

10. Elephant Heart

Una especie de disfraz fue el look que escogió la cantante en los Grammy. En el diseño destacaban los colores cítricos, flúor y las semitransparencias.

Victoria Evigan en los Grammy 2022 GTRES

