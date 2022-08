Hemos dado con el único 'por si acaso' que sí merece la pena meter en tu maleta de vacaciones

Piensa en una o varias prendas que quepan en la maleta de mano, que se pliegan hasta llegar al tamaño de un móvil, no se arrugan y que encajan en cualquier estilismo. Imposible ¿no?

Pues no. Hemos dado con ella. Nos la ha descubierto María, una emprendedora valenciana que ha creado Vardier, “la marca del por si acaso”. Te lo explicamos todo.

Una historia de emprendimiento y creatividad

Justo antes de comenzar la pandemia María y su marido vieron un nicho de mercado que estaba poco 'explorado' hasta el momento. Se trataba del nicho de los “porsiacasos”, y es que quién no lleva el bolso siempre lleno de “porsicasos": Por si llueve, por si refresca, por si me mancho...

Esto fue lo que la llevó a empezar sus diseños y crear su marca, y a pesar de que le pilló la pandemia justo al empezar su proyecto se ha colado en el armario de muchas de nosotras.

¿Y cuales son estos productos estrella que no nos pueden faltar en la maleta este verano y que ocupan casi lo mismo que un ratón de ordenador?

Vestidos de verano, kimonos, pantalones...

Todas las prendas se pueden plegar a un tamaño super reducido para llevarlas en la maleta de mano y no se arrugan nada. Hay vestidos cortos y largos para que decidas si lo llevas de día en plan playero o le metes algún complemento y lo llevas a un plan de noche. Son perfectos además para llevarlos en el bolso por si te manchas.

También tiene kimonos, super tendencia; o chaquetas por si refresca al ponerse el sol... Hasta pantalones, lisos y estampados.

Todo un universo de 'por si acasos' que te sacarán de más de un apuro.

Échale un ojo a las opciones.

Ahora ya no podrás quejarte de que no tienes hueco en la maleta para esas prendas que te van a permitir variar de look y estar siempre preparada.