El punto también es para el verano, estas son nuestras prendas favoritas para usar cuando más calor hace

No, no nos hemos vuelto locas. El punto está viviendo una nueva vida tanto en las pasarelas como en el 'street style' desde hace un par de temporadas y los jerséis y cárdigans no es son único lugar donde podemos encontrarlo. Este tejido nos ayuda a estar calientes en invierno, pero también nos refrescan en verano.

El punto está hecho (en su mayoría) de algodón, una fibra natural suave, ligera y transpirable, es decir, que el aire circula libremente a través de la tela haciendo que no se concentre el calor y pueda evaporarse el sudor, por lo que es un imprescindible cuando suben las temperaturas.

El confinamiento fue el principal promotor de esta moda, ya que se comenzó a explorar este tejido gracias al croché, uno de los nuevos hobbies que, junto a la repostería, nos tiramos de cabeza y lleva siendo tendencia desde entonces, haciendo del punto nuestra nueva obsesión.

El croché

Tras lo vivido en 2020, los diseñadores abrazaron esta nueva corriente y elevaron el croché a la categoría de arte con vestidos y conjuntos realizados con una maestría exquisita, como nos mostró Alberta Ferretti.

Para su colección Primavera-verano 22, la italiana no se lo pensó dos veces e hizo de este punto su principal inspiración para looks sofisticados y elegantes, mostrando su versatilidad.

Alberta Ferretti. Primavera-verano 22 IMAXTREE

Durante su desfile, mostró otra forma de perfeccionar el croché y fue añadiendo el macramé a la ecuación para hacerlo más detallado y sumarle un plus de originalidad y provocación a los diseños clásicos que hacían nuestras abuelas.

Conjuntos de dos piezas

Aunque las pasarelas no les han dado demasiado bombo, es una de las mayores tendencias de la temporada y acaparan tanto escaparates como looks de 'street style' y post de 'influencers'. Estos conjuntos de dos piezas de punto se han convertido en un imprescindible en nuestros armarios.

'Street style' de Milán. Primavera-verano 22 IMAXTREE

Aunque también los hemos visto con pantalones, la combinación que más triunfa es la de 'crop top' con falda midi, creando looks frescos, sofisticados y en tendencia, perfectos para cualquier contexto veraniego.

Si bien los podemos encontrar en cualquier color y estampado, los que más solemos ver son en colores básicos y planos, sobre todo en tonos tierra y beige.

Tops con denim

Una forma extremadamente sencilla de integrar el punto a nuestros 'outfits' veraniegos es conjuntando un top con unos vaqueros, ya sean largos o cortos. Aunque las camisetas de algodón son el 'outfit' de toda la vida, a nosotras nos gusta ir un poco más allá y apostar por los 'crop top' de tubo de ganchillo.

'Street Style' de París. Colección otoño-invierno 22 IMAXTREE

Sin duda, se trata de uno de los looks más versátiles, ya que los podemos llevar en verano solamente con unos shorts y en otoño con unos vaqueros rectos y acompañado de un cárdigan del mismo color.

Mini vestidos

El vestido es la prenda por excelencia del verano y su versión mini la más atrevida y fresca. Aunque su versión más fluida y ligera, como los de lino o satén que nos enamoran, no podemos dejar a un lado aquellos de punto que se adaptan a la perfección a nuestra figura.

'Street Style' de París. Colección otoño-invierno 22 IMAXTREE

Este diseño atemporal es un básico en cualquier armario, capaz de sobrevivir a todas las tendencias gracias a su capacidad de adaptación. Es uno de los vestidos más favorecedores que podemos encontrar y sienta ideal a todo tipo de cuerpos, tamaños y alturas.

Si queremos invertir en un mini vestido de punto de calidad, la opción correcta siempre será el LBD ('little black dress' o pequeño vestido negro), ya que puede adaptarse a cualquier evento y sacarnos de más de un apuro.

Canalé

Si queremos un punto que se adapte a nuestro cuerpo y que disimule nuestras zonas problemáticas, este es sin duda el canalé. Este punto elástico y estriado es uno de los más cómodos de llevar, ya que, aunque va pegado al cuerpo, es fresco, da libertad de movimiento y hace tipazo.

'Street style' de Milán. Primavera-verano 23 IMAXTREE

Se adapta al cuerpo como si de una segunda piel se tratara definiendo y estilizando la silueta gracias a su dibujo vertical. Por este motivo, queda bien a todo tipo de cuerpo, ya tengas mucho o poco pecho, seas de cinturita estrecha o con curvas o tengas la cadera ancha o pequeña, este diseño es un sí rotundo.

Calado

Los vestidos maxi calados están siendo una de las grandes tendencias del 'street style' de este verano. Aunque generalmente suelen llevar una abertura en la pierna, no es necesaria, ya que los agujeros de la prenda hacen que sea una de las más frescas que tengamos en el armario e, incluso, pueda ser de manga larga. Eso sí, échate siempre crema solar.

'Street style' de Helsinki. Primavera-verano 23 IMAXTREE

Este tipo de vestidos los estamos viendo este verano en todas partes y prometen ser uno de los básicos para los meses más calurosos del 23, por lo que, a la hora de elegir un diseño, debemos optar por uno de colores neutros para que dure más en nuestra colección.

