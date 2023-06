Ester Expósito cambia el top de bikini por una prenda que no todas se atreverían a llevar en la playa

Ester Expósito fue una de las primeras 'celebrities' españolas en posar en bikini esta temporada. Para ella el verano llegó de forma adelantada ya que el pasado mes de mayo pudo disfrutar de unas vacaciones en Riviera Maya durante el rodaje de la nueva serie de Netflix, Bandidos, en la que trabaja junto a su novio, Nico Furtado.

Parece que el tour de la actriz por México continúa y, en esta ocasión, tal y como ha mostrado a todos sus seguidores de Instagram, está disfrutando de unos días en Mérida, donde también ha podido sacar tiempo de descanso. En sus planes de ocio, por supuesto, no ha faltado un buen chapuzón en la piscina o un paseo por la playa y, para este último, Ester Expósito ha aprovechado para llevar el bikini de una forma muy original y distinta.

El bikini de Ester Expósito conjuntado con una prenda inesperada

La madrileña ha compartido en sus Stories de Instagram un vídeo en el que aparece caminando por la playa y luciendo un look de 'beachwear' que no habíamos visto antes: Ester Expósito ha sustituido el top del bikini por una prenda que no todas nos atreveríamos a llevar con nuestro conjunto de baño: un cárdigan.

Ester ha lucido una braguita clásica de bikini, con lazada en los laterales, con un cárdigan 'cropped' con botonadura en la parte delantera que Ester sólo lleva abrochado con un único botón en el escote, creando así una estructura caída muy sexy (tomamos nota de este truco). Se trata de un diseño en color verde y blanco con estampado 'fairy core', que supone todo un homenaje al romanticismo con decorados que recuerdan a nuestra infancia y aquellas historias y leyendas de hadas y seres del bosque.

Ester Expósito con cárdigan y bikini en la playa Instagram / @ester_exposito

La madrileña lo ha llevado con unos pendientes largos de estética azteca que completan su look playero. Un estilismo formado por una prenda aparentemente de entretiempo que es ideal para lucir en las tardes más fresquitas de verano con nuestro bikini, como así hace Ester Expósito.

GALERÍA | La evolución del estilo de Ester Expósito

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.