Es verano y el cuerpo lo sabe: estas son las tendencias de moda imprescindibles de la temporada

El estreno de la película, en la que Margot Robbie da vida a la muñeca más famosa del mundo, ha traído consigo un renovado amor por el rosa. Menos dulce que nunca y más cañero y empoderador, este color reivindica su poder tras haber invadido la pasarela de firmas como Sergio Hudson sin atisbos de ironía. Al fin y al cabo, 'life it’s plastic'.

Toda una 'Barbiecore'

Nueva moda Vincenzo Grillo

Rosa rosae. Sandalias de tacón con plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex. El rosa más cómodo, de Bershka (25,99 €).

'Heavy metal'. De asa corta y acabado tornasolado: la vanguardia 'pink'. De Bershka (15,99 €).

Modo Jackie Kennedy. Cazadora de cuello redondo, manga larga con hombreras y cierre frontal abotonado, de Zara (35,99 €).

Rosa en tu muñeca. De tacto suave y en clave 'total pink', ¿acaso el inexorable paso del tiempo no es más 'cool' cuando es en clave rosa? De Swatch (135 €).

'Put a ring on it'. De plata de primera ley acabada en color rosa, simula la estructura de una oruga. ¡Sí, quieres! de Tous (179 €).

Top magenta. Camisa calada con bordados de algodón, silueta crop y cuello camisero, ideal para dar un toque de color a tus vaqueros de talle alto siguiendo la estela de los años 70, de Mango (35,99 € ).

Belleza interior. Sensual body con copas moldeadas y tiras extraíbles para un abacado bandeau. De Yamama (49,95 €).

Barbie 'mood'. Camiseta de manga corta que rinde homenaje a la muñeca de Mattel en clave estilosa. De Lefties (9,99 €).

Falda tubo. Los diseños con volantes 3D son la fórmula ideal para adentrarte en el universo de Barbie por la puerta grande. De H&M (39,99 €).

Sporty summer

Este año no dejes para septiembre la operación gimnasio y apuesta por la moda deportiva tanto para entrenar como para el día a día. Las firmas han hecho del 'athleisure' el aliado 24/7 al convertir las prendas 'sporty' en las mejores compañeras de las tendencias más urbanas.

Suma accesorios que proceden del espectro del deporte a tus looks urbanos y atrévete incluso a hacer de los monos de gimnasio los insospechados aliados de la moda de oficina al lucirlos con chaquetas blazer de silueta 'oversize'. ¿Preparada para la oleada 'gymnastic'?

Sport y summer launchmetrics.com/spotlight

Fire walk. Mix de colores mezclados con la esencia del artista y activista del clima Kam-BUA. Modelo Taraval de The North Face (130 €).

Mochila 'soft'. De diseño compacto confeccionado con nailon resistente, perfecto para un giro 80's, de HOFF (125 €).

Gorra tricolor. El tejido de esta gorra todoterreno regula la humedad y protege del agua. De The North Face (35 €).

Blusa y short. Crop top cruzado de efecto Mad Max y shorts de acabado desgastado para lograr un 'total look' que sigue la estética del desfile de Ottolinger. De Stradivarius (12,99 €).

Noche ochentera. Con tecnología 'Quick Dry' y estampado 80's, este conjunto es ideal para el gimnasio y para el asfalto. De C&A, (28,99 € y 17,99 €).

Jumpsuit. Mono con sujetador incorporado y estratégicos cortes en cintura para ajustar. De BORN by Vikika (39,90 €).

Pin-up

¿Qué sería de un verano sin sensuales modelos de baño retro con braguitas de talle alto, bañadores envolventes de escotes en uve vertiginosos y estampados Betty Boop? Conviértete en toda una Marilyn gracias a este chapuzón de estilo y glamour. 3,2,1… 'Splash'!

Red passion. Sujetador balconette con lazada y braguita de talle alto, un dos piezas para las reinas de las 'pool parties'. De &Other Stories (39 € y 35 €).

Cherry. Protégete del sol con este 'bucket hat' con estampado de cerezas, un clásico del retro-chic, de Benetton (19,95 €)

Bicolor. Bikini con foam extraíble de estampado geométrico y braguita alta hiperfavorecedora, de Oysho, (22,99 € y 19,99 €).

Comodidad chic. Cómoda, funcional y estilosa, estas alpargatas de esparto van a hacer de la arena tu pasarela, de Pitillos (70 €)

Estrella de Hollywood. Con cierre de cuello de corbata y el cuerpo envolvente en la cintura. De Hunkemöller (54,99 €)

Verano a rayas. Tote bag de playa bicolor con bolsillo interior con el que dar un giro pop a las tardes de playa. De Mango (35,99 €).

Mirada... Las gafas de silueta 'cat-eye' y montura transparente son imprescindibles para las 'pin-up gilrs 3.0.' De GIGI Studios (179 €)

Díselo con flores

Valentino, Bottega Veneta, Acne Studios… El listado de firmas que sacan su lado floral este verano es tan interminable como exquisito, y por eso es esencial que con la llegada del buen tiempo conviertas tu armario en un jardín. Si buscas un toque menos romántico, luce tus diseños de flores con accesorios y prendas 'sporty'... el caso es llevarlas.

Segunda piel. Vestido con estratégicos drapeados que moldean la silueta, tirante asimétrico y estampado primaveral, de Zara (22,95 €).

Flashback. Sandalias de plataforma con estampado floral de tintes retro y efecto 'wallpaper', de Steve Madden (129,95 €)

'Sneakers'. Las míticas deportivas de lona blanca se bañan de flores coloridas. Atrévete a llevarlas con traje, de Ted Baker (145 €).

Vuelo floral. De tablas, con largo midi y talle alto, esta falda de flores funciona de la oficina al atardecer, de TATUUM (99,95 €)

Me quiere, no me quiere. Bolso con asa corta y correa extraíble en clave Mad Men con irresistible estampado blooming, de Naf Naf (52,90 €)

Blazers de colores vivos. Apuesta por modelos tecnicolor con estampado y renueva el 'power dressing' con esta oda floral. Arriba, de H&M (69,99 €), izquierda, de Mohito (45,99 €).

