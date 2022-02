Cuando bajan las temperaturas, las mantas y las bebidas calientes se convierten en nuestras amigas inseparables y, con lo a gusto que se está dentro de casa, a nadie le apetece salir al frío exterior. Por suerte, contamos con los abrigos para hacer frente a nuestro día a día y con muchas opciones para adaptarlos a nuestro estilo.

Si bien queremos ir lo más calientes posibles, también buscamos que nuestro atuendo sea estiloso y elegante. Para ello, solemos fijarnos en las tendencias y comprar un abrigo que, o bien sea un fondo de armario o bien esté a la moda. Sin embargo, nos solemos olvidar que también es muy importante cómo lo llevamos para poder sacar todo el partido a nuestro look.

Existen 'pequeños errores' que todos hemos cometido a la hora de llevar abrigo que consiguen estropear nuestros conjuntos y deslucen nuestra apariencia en general. Para evitarlo, aquí va una lista de los errores mas cometidos y cómo podemos remediarlos.

Llevar un abrigo corto con un jersey largo debajo

Semana de la moda de Copenhague FW22. IMAXTREE

Las proporciones son muy importantes en la moda para conseguir una figura estilizada, por lo que el que sobresalga la ropa por encima o debajo del abrigo no queda muy estiloso o favorecedor. Esto se debe a que un jersey que se asoma por debajo de un abrigo más corto, corta visualmente el cuerpo en varias partes, lo que puede hacer que la silueta se vea poco armoniosa: las piernas parecerán más cortas mientras que el cuerpo se verá más ancho de lo que realmente es.

Semana de la moda de Estocolmo FW22. IMAXTREE

Si queremos utilizar una chaqueta corta, lo que llevemos debajo debe ser de la misma longitud o meter el exceso por dentro de la falda o el pantalón, como se muestra en la imagen. De esta manera creamos un look más proporcionado y estilizamos visualmente la figura. En el caso de querer llevar un jersey largo, lo más recomendable es usar un abrigo o plumífero hasta las rodillas. Este último punto también se aplica con los vestidos cortos o minifaldas.

Crear un 'look' desequilibrado con los abrigos de peluche

Semana de la moda de Estocolmo FW21. IMAXTREE

Aunque están muy de moda, los abrigos de peluche o de piel sintética son difíciles de combinar si no sabemos cómo y podemos pasar de un look increíble a uno desastroso. Para que esto no ocurra, debemos saber cuál es el protocolo para llevarlos.

Un elemento a tener en cuenta es, de nuevo, el largo. Mientras que un abrigo de longitud media o larga tiende a ser más formal, los cortos tiran más hacia lo casual. Sin embargo, existe una excepción: si queremos usar un abrigo corto en un contexto formal, solo tenemos que combinarlo con un vestido midi o pantalones y tacones. Por otro lado, llevar un abrigo de pelo largo con vaqueros y deportivas puede quedar fuera de lugar.

Semana de la moda de Estocolmo FW22. IMAXTREE

El color es otro de los elementos importantes a tener en cuenta, sobre todo si estamos pensando en un look para una ocasión formal o para el día a día. Mientras que los tonos neutros son perfectos para usarlos de forma diaria, los más brillantes, por otro lado, funcionan mejor en eventos más especiales, ya que consiguen llamar mucho la atención.

Ser inconsistentes con los gorros y sombreros

Semana de la moda de París FW22. IMAXTREE

La consistencia del look es muy importante, por lo que se debe combinar de forma adecuada los gorros, sombreros o lo que nos vayamos a poner para taparnos la cabeza con el abrigo. Aunque el tema de coordinar colores ya lo tenemos dominado, es imprescindible acertar también con los distintos tejidos, ya que no todos son compatibles.

Semana de la moda de Copenhague FW22. IMAXTREE

No cualquier sombrero queda bien con una chaqueta de invierno. Según los expertos, ciertos sombreros, como las boinas, quedan fuera de lugar con una chaqueta de plumas. Estos accesorios se llevan mejor con un abrigo o una gabardina. Por otro lado, los gorros de punto están desaconsejados para los abrigos más elegantes, como los de pelo, siendo perfectos para los plumíferos o parkas.

Utilizar un bolso pequeño con un abrigo voluminoso

Semana de la moda de Estocolmo FW21. IMAXTREE

Los plumíferos son ideales para los climas fríos. Sin embargo, no todos los bolsos son aptos para ellos, ya que llevar bolsos cruzados con correas delgadas hace que nuestra silueta se vea mucho más grande de lo que es en realidad. Además, estos bolsos suelen ser para looks más formales, por lo que con un plumas quedan bastante extraños.

Semana de la moda de Nueva York FW21. IMAXTREE

De nuevo, las proporciones lo son todo. Si tenemos un abrigo voluminoso, lo mejor es optar por bolsos shopper o tote bags, ya que son más grandes que un bolso normal y ayudan a crear más armonía en los looks.