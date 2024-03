Patricia Beurskens, diseñadora de lencería: "El 'free the nipple' dice mucho sobre las necesidades de las mujeres"

La lencería no es solo la ropa interior que llevamos debajo de la ropa, es también una prenda por derecho propio con una gran historia detrás. El sujetador se convirtió en el símbolo de la liberación de la mujer gracias a Caresse Crosby, que vino a sustituir a los corsés. Sin embargo, unos años más tarde, en los 60, fueron quemados masivamente en Estados Unidos porque pasaron a considerarse un emblema de la opresión femenina.

Esta concepción ha ido cambiando a lo largo de los años, combinando funcionalidad con diseño, aunque también con la sensualidad. Louise Poirier creó el sujetador bala en la década de los 40 para darle a la mujer una figura más voluptuosa y glamorosa, aunque años más tarde Jean Paul Gaultier lo rescató para hacer de él el icono de la nueva revolución sexual, con Madonna como su principal defensora.

No hubo muchos más avances hasta que en el siglo XXI aparecieron las grandes marcas de lencería, creando desfiles icónicos en los que estas prendas eran las grandes protagonistas, entre las que se encuentra Hunkemöller.

Antes del desfile de su última colección, Sheroism, en Ámsterdam, pudimos hablar con Patricia Beurskens, diseñadora de la firma, en el 'backstage'. La creativa neerlandesa llegó con un impecable traje con americana en el que, por supuesto, no podía faltar uno de los bodys con transparencias de su colección, dándonos algunas ideas de como llevar sus creaciones al 'street style'.

¿Qué significa para ti el ser sexy?

Para mí, el sentirnos sexy es algo muy personal. Porque ¿quién juzga? Siempre digo: "¿quién eres tú para decir que eres demasiado sexy?" Lo sexy tiene que ver con la personalidad y con cómo te sientes. Nunca quiero juzgar a la gente diciendo, si usas un sujetador básico, no eres sexy, porque si eso te hace sentir segura de ti misma, entonces te hace sentir sexy, porque creo que la sensualidad tiene que ver con la confianza, eso para mí es lo más importante. Así que no se trata de usar el push-up más grande, si eso te hace sentir sexy, está bien. Pero es lo que sientes, cuando te sientes orgullosa de ti misma. Eso para mí es sensualidad.

¿Piensas que siguen existiendo prejuicios en torno a la lencería?

Bueno, creo que hay una gran tendencia ahora mismo que es llevar la lencería como ropa exterior. La gente suele juzgar mucho sobre el ser sexy o demasiado sexy, sobre todo cuando se trata de mujeres. Cuando comenzó el #MeToo le dimos la vuelta, diciendo "soy sexy, pero me siento segura". Y eso también es, nuevamente, el "no me juzguen por ser sexy". Si quiero ser sexy, entonces lo soy. Y si uso la lencería de esa manera, es parte de mí. Y si quiero mostrarla como parte de mi look y la combino como lo estoy haciendo ahora es porque me hace sentir orgullosa, así que no me juzgues. Y si la gente me juzga, siempre pregunto, "está bien, puede que no te guste, pero ¿por qué no te gusta? ¿Qué es lo que te resulta difícil?".

No quiero hacer las cosas porque sí, porque es lo que está de moda

¿Cuál es la principal diferencia entre los diseños que llevaban nuestras madres cuando eran jóvenes y los que llevamos nosotras ahora?

Bueno, creo que también estamos aprendiendo a jugar realmente con el cuerpo de la mujer y creo que es muy interesante explorar lo que podemos hacer con los diferentes materiales y formas. El primer sujetador se creó para darle más sujeción al pecho, pero ahora también entendemos que hay diferentes tipos de cuerpos con diferentes necesidades. Además, estas nuevas formas de sujetadores también pueden darte diferentes estilos. Tal vez quieras llevar un 'push-up' si te apetece, o un 'balconette' para un escote diferente. Ahora hay muchas más opciones para hacerte sentir mejor y eso es lo más importante para mí.

¿Qué es lo más importante cuando estás diseñando una nueva colección?

Lo que me encanta hacer cuando diseñamos una nueva colección es que siempre empiezo con mi equipo de diseño. Hay algunas cosas en mi mente y luego empiezo a hablar sobre lo que está pasando en el mundo, en qué dirección nos estamos enfocando y cómo traducimos lo que está sucediendo en el mundo para Hunkemöller, porque debe tener sentido que sea parte de nuestro ADN, lo que estamos contando, qué historia estamos contando, y eso para mí es lo más importante. No quiero hacer las cosas porque sí, porque es lo que está de moda y hay que hacerlo. Tiene que venir del corazón, tiene que sentirse real. Pero por supuesto, los materiales, los colores... Quiero decir, así es como empezamos a crear una colección, pero hay otra parte más profunda, la de cómo contamos lo que está pasando, cómo lo traducimos a nuestro mundo de lencería con bonitos materiales y colores nuevos y cómo podemos contar una historia.

No es justo decir "he diseñado este sujetador y necesitas que te quede bien, aunque tengas curvas"

¿Cómo combinas tu creatividad con los diseños atrevidos de Hunkemöller?

Tengo un equipo de diseño muy increíble con diseñadores muy fuertes, todos en sus propias fortalezas. Estoy dirigiendo el equipo de diseño con pasión, pero siempre me gusta hablar con ellos sobre cómo se sienten. Hay una feminidad en torno a nuestros diseños, lo sé, pero, al mismo tiempo, la feminidad es muy diferente para cada persona. Para mí, la creatividad es lo que hay dentro de ti, el uso de materiales y colores diferentes que, juntos, nos llevan a la historia, a lo que será la colección. Tenemos diferentes diseñadores de distintas edades, que también me dan diferentes puntos de vista sobre lo que necesitan y lo que quieren. Para mí, la creatividad consiste en mezclar distintas mentalidades, distintas mentes, distintas percepciones de las personas con nuestro estilo, con nuestro ADN.

¿Cómo decides los temas de cada colección? ¿De dónde viene la inspiración para lanzamientos como el de 'Sheroism'?

La inspiración, literalmente, siempre es lo más fácil de decir. No siempre puedo decir de dónde viene, pero está esta cosa en mí. A veces siento algo, estoy pensando, escuchando algo, leo mucho, y de repente algo empieza a correr y empieza a suceder en mi mente, y me siento como, oh, creo que esta es la dirección que hemos estado esperando. Quiero hablar mucho más sobre un tema en concreto, y entonces empiezas a hablar con tu equipo de diseño, y empezamos a hacer una lluvia de ideas, y sobre qué es lo que queremos contar, pero también con nuestro equipo de marketing, ¿qué defendemos? Siempre en torno a las mujeres, siempre las mujeres están en nuestro corazón. Son todo lo que queremos hacer. Así que a veces queremos contar esa historia, y ahí es donde los colores cobran sentido y todo se une en un proceso. Nunca es un proceso de un día, yo digo que es como crear una bonita sopa. Se juntan muchos ingredientes, y eso crea la colección.

¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentras a la hora de crear diseños para diferentes tipos de cuerpos?

Diferentes cuerpos tienen diferentes necesidades, y es algo que realmente hemos estado explorando. Cuando tienes una talla pequeña, tienes ciertas necesidades, pero una talla 'curvy' tiene diferentes requisitos. Así que no es justo decir "he diseñado este sujetador y necesitas que te quede bien, aunque tengas curvas". Así que con nuestro equipo técnico discutimos cosas como "¿qué tenemos que hacer para eso? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo podemos hacer que este sujetador se ajuste mejor?" Ese tipo de cosas, porque no es coger sujetador y hacerlo más grande. Se puede hacer eso a un cierto grado, a un cierto tamaño, pero lo que no se puede decir es que lo que se ajusta a una copa 95A, que también se ajustará a una copa 105E. Eso no es justo y decir que lo mismo le queda bien a todo el mundo es un error.

¿Cómo encuentras el equilibrio entre seguir las últimas tendencias y mantener tu propia visión creativa?

Nos fijamos en las pasarelas que van saliendo y a veces pensamos, "oh, esto es tan bonito" y queremos hacer algo con esto. Pero también nos preguntamos si realmente somos nosotros "¿Es Hunkemüller? ¿Es este nuestro ADN?", porque a veces no lo es, y entonces tienes que dejarlo ir, que se ocupen otros. Porque de nuevo, tenemos que ser fieles a nuestro ADN y a nuestro corazón. Porque si hacemos algo que no es nuestro, no está bien.

¿Y qué piensas de la tendencia de no llevar ropa interior ni lencería? Como el 'free the nipple'

Creo que eso dice mucho también sobre las necesidades de las mujeres en este momento y que tiene que ver con lo sexy, como, "¿por qué necesito llevar sujetador? Mi cuerpo es bonito como es". Y creo que ese es un mensaje hermoso. Es para nosotras. Es interesante pensar en ello. Yo siempre quiero apoyar las necesidades de cada mujer, y si no quiere llevar sujetador, que se ponga un top. Esto también tiene otra cara, y es que el sujetador también es bueno para el pecho, para darle un poco de soporte, pero no quiero obligarte a ponértelo. El mensaje principal para mí es, como, ok, usa 'bralettes'. Hay esta gran tendencia con más sujetadores sin relleno porque ahora se busca algo más natural y no una forma para hacer que el pecho se vea tan redondo.

