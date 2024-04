Las zapatillas de deporte de Elsa Pataky que mejor sientan a mujeres de más de 40

Elsa Pataky se ha convertido en un referente de moda. La actriz española suele destacar con los looks que elige para posar en las diferentes alfombras rojas a las que acude sola o junto a su marido Chris Hemsworth. Sin embargo, la madrileña también sabe lucir como nadie looks de calle en los que demuestra que las zapatillas deportivas son el complemento perfecto para casi cualquier estilismo independientemente de la edad que tengas.

Está claro que las zapatillas han ido ganando protagonismo en los últimos años y se han convertido en las auténticas reinas del 'street style'. Elsa Pataky no iba a ser menos y le encanta combinar este tipo de calzado con vestidos cortos. La actriz también nos sirve como inspiración para este shopping en el que mostramos zapatillas para ir a la moda si tienes más de 40 años y no quieres renunciar a la comodidad.

Lavender Sneakers de Gioseppo

Zapatillas deportivas en tonos malvas y amarillos de Gioseppo. Gioseppo

Los tonos más atrevidos apetecen más con el buen tiempo, así que estas zapatillas deportivas multicolor son perfectas para las mujeres más atrevidas. Este modelo de Gioseppo es muy cómodo ya que son muy ligeras y tienen una plantilla anatómica extraíble. Parte de las zapatillas están confeccionadas con materiales reciclados.

(Precio: 99,95 euros. Referencia: REF: 71095-P-MALVA).

Zapatillas Bamboo Casual de Yuccs

Zapatillas deportivas Bamboo Casual de Yuccs en color blanco. Yuccs

Para las mujeres más preocupadas por el medio ambiente, estas son sus zapatillas ideales. Además, de cómodas son de lo más respetuosas con el ecosistema. Este nuevo modelo de Yuccs está realizado con bambú, un tejido perfecto para los días de más calor y entretiempo. Su suela es muy blanda, ultra-ligera y resistente y de un material hecho a partir de la caña de azúcar. No lo dudes van a ser tus deportivas de esta temporada.

(Precio: 99 euros. Referencia: 39624387199039).

Tres-Air Uno Street Fl-Air de Skechers

Zapatillas verdes y blancas modelo Tres-Air Uno - Street Fl-Air de Skechers. Skechers

Una vez que te pruebas un modelo de esta marca de zapatillas deportivas es muy complicado no volver a repetir porque son como guantes. Estas Skechers son de estilo deportivo y tienen cámara de aire visible (un añadido más a la comodidad). También dispone de las famosas plantillas de la firma air-cooled memory foam.

(Precio: 90 euros. Referencia: #177424 WGRN).

Zapatilla modelo Peacock de Hoff

Zapatilla deportiva multicolor modelo Peacock de Hoff. Hoff

Nuevo modelo de Hoff para esta temporada. Estas zapatillas con suela de tacos engomada se pueden convertir en tus grandes aliadas para darte largos paseos. Es una deportiva multicolor inspirada en los tonos de los pavos reales. Es más plana que los conocidísimos modelos con nombre de ciudades, pero igual de cómodas porque mantiene su plantilla de memory foam. (Precio: 115 euros. Referencia: Peacock).

Zapatillas Club C Grounds UK de Reebok

Zapatillas Club C Grounds UK en color vintage green de Reebok. Reebok

El modelo más clásico de los años 80 vuelve con fuerza en esta nueva versión de la zapatilla deportiva Club C de Reebok. Todas aquellas amantes de lo 'vintage' y la comodidad han encontrado su zapatilla. Con este color verde clarito de ante tendrás muchas opciones de combinarlas.

(Precio: 110 euros. Referencia: 22251577).

Zapatilla Gazelle Bold de Adidas

Zapatilla deportiva Gazelle Bold en color active pink de Adidas. Adidas

Las Gazelle llevan años estando de moda. Puede ser tanto por su comodidad como porque pegan con todo. Sin embargo, os queremos mostrar un nuevo modelo en tonos más atrevidos llamado Bold que tiene plataforma, con lo cual son perfectas para todas aquellas a las que no les guste ir completamente planas. Son las Gazelle renovadas, pero que mantienen su esencia por la triple banda dentada y las letras en dorado. (Precio: 120 euros. Referencia: IE0421).

La verdad es que es una suerte que las zapatillas deportivas se hayan convertido en grandes protagonistas de los looks más casual y que ya no sean solo calzado para practicar algún deporte. Sin duda alguna son uno de los complementos estrella de cualquier look tanto para chicas más jóvenes como para mayores de 40 años.

