Dua Lipa se cambia de vestido en pleno desfile de Jacquemus

Ayer Jacquemus celebró por todo lo alto el 15º aniversario de la firma con invitados de lujo como Rosie Huntington-Whiteley, Laetitia Casta y Dua Lipa, que volaron —y luego navegaron— hasta Capri para asistir al desfile que conmemora todos estos años de la firma con el nombre de La Casa. Este nombre no es fruto del azar o la imaginación de Simon Porte Jacquemus, el director creativo, y es que la pasarela tuvo lugar en la icónica Casa Malaparte.

"15 años, 1 sueño, 1 casa, 99 escalones, 47 looks, 40 invitados, 25 grados", así era como Jacquemus presentaba su nueva colección tributo en Instagram, donde podíamos ver la impresionante terraza donde el show tendría lugar. Esta casa no es uno de los lugares más bonitos de la isla italiana, también ganó fama gracias a la película Le Mépris de Jean-Luc Godard en 1963, que fue la principal de fuente de inspiración de Simon para crear su marca. "Decidí fundar mi marca después de ver Le Mépris de Jean-Luc Godard, inspirado por la belleza y modernidad de su perspectiva", dijo en Instagram al anunciar este desfile.

La 'maison' no solo cumple 15 años, también acaba de inaugurar una tienda en Capri, por lo que esta doble celebración se ha convertido en una de las más importantes para Jacquemus. Entre los protagonistas, además de la colección, ha estado Dua Lipa, que nos ha sorprendido no con uno, sino con dos looks con los que se ha transformado en una auténtica sirena del Mediterráneo.

El 'mermaidcore' fue una de las grandes tendencias del año pasado y, aunque ya no está tan de moda, sigue dando algunos 'coletazos' en su versión más minimalista, con vestidos vaporosos en colores pastel o en un azul turquesa que nos recuerdan al agua del mar, como ha hecho la cantante en estas dos ocasiones.

Dua Lipa asiste al desfile de Jacquemus, 'La Casa', en Capri Getty Images

Pese a que el primer vestido, en azul cian y de lino, no está disponible en la página web de la firma ni hemos visto ninguno parecido, estamos seguras de que es una de las creaciones de Jacquemus, que la artista ha combinado con accesorios en rojo cereza —a juego con su pelo—, que consisten en un bolso Le Rond Carré de la colección, con un precio de 1.090 euros y que, todavía, no ha salido a la venta.

Acompañándolo, ha llevado uno de los zapatos más originales que hemos visto en el desfile. Se trata de las sandalias Les doubles mules de puntera redonda con suela y forro de cuero, aunque lo más especial se encuentra en el tacón, y es que son unas mules dobles, superpuestas una encima de otra, lo que hace que el 'kitten heel' multiplique su tamaño, pasando de un tacón de apenas 5 centímentros a uno de 11 cm, con un precio de 890 euros.

Dua Lipa asiste al desfile de Jacquemus, 'La Casa', en Capri Getty Images

Antes de subirse al barco que la llevaría a la Casa Malaparte, la pudimos ver con un vestido que, tan solo un momento después, estaría desfilando por la pasarela. Se trata del modelo La robe Ameno, fabricado en una seda elástica transparente en color turquesa claro. Cuenta con un escote cuadrado al cuello y tirantes mini muy finos. La falda está adornada por una ligera abertura lateral y una cola, consiguiendo crear uno de los diseños más elegantes con el que ir a cenar al restaurante más 'chic' del paseo marítimo. La prenda está disponible en la página web de Jacquemus a un precio de 990 euros.

Esta vez, aunque ha seguido llevando el mismo bolso, los zapatos han sido diferentes, llevando el mismo diseño de sandalia que Rosie Huntington-Whiteley, de tira y pulsera en el tobillo con tacón geométrico que todavía no aparece en el catálogo de la firma.

