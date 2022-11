De estudiar moda a diseñar un look en los Grammy: cómo es abrirse camino en el mundo de la alta costura

Detrás de cada look de alfombra roja, como los de los Grammy Latinos de este pasado jueves, hay una persona. De hecho, varias. Estilistas, maquilladores y, por supuesto, diseñadores, que plasman en telas lo que el artista quiere expresar a su público.

En la mayoría de ocasiones, son los diseñadores consagrados los encargados de vestir a las artistas más señaladas. Georgina con un vestido de Lorenzo Serafini, Becky G con uno de Zuhair Murad, Rosalía vestida de Miu Miu... Pero, en ocasiones, también pequeños diseñadores, modistas jóvenes que comienzan su camino en el mundo de la moda, tienen la oportunidad de vestir a un artista ganador.

Esta es la historia de Irene Oses, una joven estudiante navarra que ha diseñado el look de Eme Alfonso, una de las ganadoras del Grammy Latino a mejor álbum folclórico. La cantante y compositora cubana confió en Irene para diseñar el look que la acompañaría en una noche crucial en su carrera, un dos piezas blanco roto de escote cruzado y capa a juego.

Pero, ¿cómo consigue una estudiante llevar su diseño a la alfombra roja de los Grammy Latinos? "Madre mía, la verdad es que no lo sé. No me lo creo ni yo. Todavía no soy consciente del todo de lo que ha pasado. Ha sido brutal y necesito procesarlo", comenta emocionada la diseñadora.

La historia comienza en septiembre de este mismo año, cuando Irene Osés comparte una charla con su profesora de patronaje Clementina Delgado. "Ella tenía que vestir a Eme Alfonso, pero no contaba con tiempo suficiente para confeccionar algo para el evento. Al ver mi diseño pensó que podría ser adecuado para la gala. A Eme le encajó a la perfección y mi sueño se hizo realidad".

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Los comienzos de Irene, como los de muchas otras diseñadoras jóvenes, están en los desfiles locales, que les abren, poco a poco, las puertas a un mundo complicado. "Mi primer desfile fue en el centro comercial La Morea de Pamplona, en la que repetí dos años más. También he participado en la Navarra Fashion Week y he empezado a confeccionar algún vestido a medida", cuenta la diseñadora.

"Los jóvenes diseñadores y los jóvenes en general nos enfrentamos a un mundo laboral muy incierto e inestable", asegura Irene. "Muchas veces entramos en la rueda de no tener la suficiente experiencia para optar a un puesto de trabajo, pero al mismo tiempo nadie nos permite demostrar nuestra valía".

A pesar de haber conseguido uno de sus mayores sueños, Irene asegura que su futuro cercano seguirá centrado en mejorar su formación. "Con el título en la mano y estos dos años de experiencia por delante ya tendré más claro hacia donde me quiero enfocar. Lo que está claro es que va a estar relacionado con el mundo de la moda. Aquí he encontrado mi pasión y mi futuro".

Irene Osés con uno de sus diseños @ireneoseszudaire

Como muchos otros en su situación, Irene sigue buscando su estilo personal, aunque sus diseños muestran una clara personalidad propia "Soy bastante práctica a la hora de diseñar. No podría catalogarme en un estilo en particular, pero sí que soy más bien clásica y siempre me inspiro en mis orígenes. Me nutre creativamente lo que me rodea y eso es hogar, familia y amigas".

El look diseñado para Eme Alfonso forma parte de su colección Vallacuera, un repertorio de delicadas piezas llenas de volantes y pedrería. "El vestido lo diseñé para la Pasarela Emilio Ochagavía, un evento que se hizo en enero en Falces, un pueblo vecino a mi localidad natal (Peralta). Está inspirado en las elegantes propuestas del diseñador que lleva el nombre de la pasarela, Emilio, todo un referente en la alta costura".

