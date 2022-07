Cómo llevar la camisa básica este verano: 5 looks para inspirarte y acertar

Si hay algo que jamás debe faltar en un armario es una camisa. Este básico atemporal es un imprescindible para armar cualquier look en los 365 días del año con el que no pasaremos ni frío ni calor. Con el paso del tiempo, esta prenda ha ido cambiando en su diseño, llegando a las tendencias de hoy en día con patrones amplios, rectos y 'oversize'.

Aunque las camisas viven su mayor esplendor en primavera, el verano también puede ser una buena época para ellas si sabemos cómo estilizarlas y seguir estando frescas si pasar calor. Para esto, no hay nada como inspirarse en el 'street style', con los que podremos conseguir los mejores looks sin tener que pensarlo demasiado.

Las capitales de la moda son un buen lugar donde empezar y no tardamos mucho en encontrar estos conjuntos ideales para incorporarlos en nuestro día a día. Por eso, hemos recorrido sus calles para traerte 5 looks con camisa para este verano con los que es imposible fallar.

1. De lino

'Street style' de Milán IMAXTREE

A la hora de crear nuestro look, debemos fijarnos muy bien en los materiales de los que están hechos las prendas y así no tener un desastre estilístico. Además de su gran versatilidad, el lino también destaca por ser transpirable, absorbente y muy fresco, por lo que es la opción ideal para los días calurosos. Podemos combinar una camisa de lino con unos pantalones de pinzas de tiro alto en el mismo color y ya tenemos el look perfecto para ir a la oficina.

2. Con un 'short' fluido a juego

'Street style' de Milán. Primavera-verano 23 IMAXTREE

La 'influencer' Matilda Djerf fue una de las primeras en llevarlo y ahora todo el mundo se ha vuelto loco con los conjuntos de camisa y pantalones cortos que, a decir verdad, recuerdan a un pijama o unos calzoncillos. Los de algodón con rayas blancas y azules son los más populares, pero si le quieres dar un extra de sofisticación, la seda o el satén son la elección perfecta.

3. Transparencias

Sigourney Weaver en la Semana de la Alta Costura de París 22 IMAXTREE

Durante la primera edición de la Semana de la Alta Costura de París de este año, pudimos ver a Sigourney Weaver con un look ideal para esta temporada. La actriz se decantó por una camisa de organza negra que no da nada de calor y lo combinó con una falda a tono, demostrando que las transparencias también son elegantes.

4. Abierta y anudada

'Street Style' de París. Colección otoño-invierno 22 IMAXTREE

Cuando no podamos más con el calor, otra opción es llevarla completamente desabrochada y anudada en el centro, consiguiendo un look mucho más atrevido y sexy. Una buena forma para combinarla es con pantalones o faldas midi.

5. 'Cropped'

'Street Style' de París. Colección otoño-invierno 22 IMAXTREE

Miu Miu ya lo ha dejado claro en sus desfiles: las camisas, cuanto más cortas, mejor. Durante el verano esta prenda se transforma en un top para combinarlas con faldas de tiro bajo en su versión mini o midi, tú eliges.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.