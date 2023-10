Clara Galle se viste de blanco para clausurar el Festival de Cine de San Sebastián

Ha llegado la noche en la que el Festival de Cine de San Sebastián llega a su fin. Para la ocasión, una alfombra roja plagada de rostros del mundillo que no han querido irse sin despedir la 71ª edición, entre los que no podía faltar la joven actriz Clara Galle con otro look impecable que pone el broche de oro a sus apariciones públicas de septiembre.

Clara Galle se viste de novia en el Festival de Cine de San Sebastián

La joven actriz debutó hace unas semanas en el Festival de Venecia estrenando melena castaña y adelantándose al otoño con uno de los accesorios que más vamos a ver. A aquella alfombra roja acudía con un vestido recto que reinterpretaba el esmoquin masculino tradicional, un estilo muy diferente a lo que pudimos ver la noche del sábado en San Sebastián.

Clara Galle clausura el Festival de Cine de San Sebastián Europa Press

A cargo del estilismo, Freddy Alonso, quien escogía para la ocasión un vestido de inspiración nupcial en blanco. Compuesto por un cuerpo con 'cut out' en el centro y los laterales, un gran lazo en el pecho y otro en la cintura y falda de tul vaporosa hasta el suelo adornada con hojas doradas.

Elegante, sin perder el toque juvenil ni la personalidad bohemia de Clara, este vestido es ideal para aquellas futuras novias que busquen un estilo relajado pero sensual en el día de su boda.

En el cabello hemos visto su corta melena ligeramente ondulada y flequillo algo ladeado y despuntado siguiendo con la inspiración del vestido. Para el maquillaje, Clara Galle ha contado con el equipo de Armani Beauty que ha mantenido una piel radiante con efecto 'glow' natural, labios algo subidos en rojo teja y ojos ahumados en tonos cálidos poniendo la atención en las pestañas.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.