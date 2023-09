Chenoa enseña cómo llevar la cazadora 'bomber' con pantalón de traje

Chenoa se ha convertido en todo un referente de moda para los 'millennials'. Su estilo inspirado en las últimas tendencias con ese 'come back' de la década del 2010 que tanto la caracteriza últimamente, han hecho que la cantante sea todo un referente en la materia, haciendo que su cuenta de Instagram sea todo un escaparate.

En los últimos años, ha experimentado una transformación sorprendente en su carrera que la ha llevado a irrumpir en el mundo de la moda, y es que más allá de su éxito en la industria musical, Chenoa ha emergido como una 'influencer', demostrando que su talento no se limita a los escenarios, sino que se extiende al mundo de la moda, donde su influencia en sus seguidores es innegable.

Hace unos días hablábamos de cómo la cantante se había apuntado a la tendencia de los 'pantabotas', el calzado que une las botas con unas polainas en forma de bajos de pantalones que está dando mucho que hablar, amándolas u odiándolas, pero no dejando a nadie indiferente. En aquel momento, Chenoa nos dio un look de inspiración para combinarlas, algo que suele hacer muy a menudo, ya que ayer también nos dio las claves para llevar la chaqueta 'bomber', uno de los 'must' de esta temporada.

Este tipo de cazadoras llegaron con fuerza el año pasado a nuestros armarios y resta temporada tampoco van a querer dejarnos. Si bien en el 2022 las llevamos con looks más urbanos, ahora la cantante nos enseña a como incorporar esta prenda a nuestros 'outfits' para la oficina.

Las fotos en el espejo son ya una tradición de Chenoa, en las que nos enseña los looks que ha decidido llevar ese día. Con los días más cortos y fríos (señal de que acabamos de empezar el otoño), nuestros conjuntos deben ser más abrigados, y es ahí donde entran las cazadoras.

Ir a la oficina por las mañanas puede ser un reto a la hora de vestirnos, ya que la temperatura varía (y mucho) a la hora que entramos de la que salimos, por lo que una buena opción es hacernos con una chaqueta 'bomber', aunque eso sí, hay que saber cómo combinarla.

Para conseguir el toque 'working girl' podemos hacer como la cantante, escoger una de colores claros, como el beige, y combinarla con unos pantalones marrones. El secreto para hacerlo elegante es jugar con los volúmenes: este tipo de cazadoras destacan por caer de forma muy relajada en la cadera, por lo que optar por unos pantalones de traje que enfaticen esa zona, ya sea con pinzas o un diseño 'carrot', es una muy buena opción. Finalizamos con unos zapatos de tacón y ya tenemos el look perfecto.

En nuestra búsqueda de la 'bomber' perfecta, hemos dado con el 'outfit' de Chenoa, que si bien no es idéntico, sí que es una buena inspiración, encontrando todas las prendas en Zara, por lo que no nos tenemos que comer demasiado la cabeza.

Cazadora 'bomber' acolchada Zara

Esta temporada vas a querer asaltar el armario de tu novio, porque hemos dado con la 'bomber' ideal para este look en la sección de hombres de Zara. Se trata de una cazadora en color tostado, confeccionada en tejido técnico acolchado en su interior, con cuello solapa y manga larga, ajustada con una goma tanto en la cadera como en los puños (49,95 € ref: 3918/606).

Pantalón tiro alto Zara

Para los pantalones no hay margen de error. Se tratan de los pantalones de tiro alto de Zara que se hicieron virales hace un par de temporadas y que la marca ha seguido manteniendo en su catálogo. Con 12 colores diferentes, es difícil conocer a alguien que no tenga uno en su armario. En el caso de Chenoa, los tiene en tostado, un tono más oscuro que el de la 'bomber' (25,95 € ref: 2162/888).

