La capa de Hillary Clinton y el desacertado 'plumas' de la Infanta Elena, protagonistas de la que podría ser la fiesta del año

Hillary Clinton estuvo este fin de semana en una fiesta muy española en el Palacio de las Dueñas de Sevilla junto a más de treinta invitados entre los que destacaron: la infanta Elena, David Bisbal, José María Manzanares, Los del Río, Lorenzo Caprile, José Mercé, Pablo López, Vanesa Martín, Rosa Tous o Farruquito. También acudieron la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, o Fernando Martínez de Irujo, hermano de Eugenia.

La ex candidata a la presidencia del gobierno americano disfrutó de una divertida velada, tanto que se arrancó incluso a bailar La Macarena. Para la ocasión eligió un pantalón negro, una levita capa blanca y un fular a juego con el pantalón.

Fiesta en el palacio de Las Dueñas, Sevilla Fiesta en el palacio de Las Dueñas, Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, acudió acompañado por su mujer, Manuela Villena, que lucía un elegante abrigo negro estructurado, pelo recogido y 'stiletto' en color negro. Eugenia Martínez de Irujo se decantó por un vestido midi estampado en flores. Julissa Reynoso, la embajadora de Estados Unidos en nuestro país también optó por un vestido floral.

Hillary Clinton junto a Eugenia Martínez de Irujo, Narcis Rebollo, Juanma Moreno Bonilla y su mujer Manuela Villena; y Julissa Reynoso (embajadora de Estados Unidos en España) Instagram @eugeniamartinezdeirujo

No faltó, como decimos, la infanta Elena que combinó un pantalón negro de grandes lunares con un plumas ajustado para protegerse de la fresca noche sevillana. La elección de la prenda de abrigo no fue demasiado acertada, le daba un aire demasiado 'sport' al resto del estilismo. Un abrigo de paño largo o tres cuartos hubieran convertido en redondo su look.

David Bisbal junto a la Infanta Elena Instagram @eugeniamartinezdeirujo

Vanesa Martín, por su parte, combinó pantalón de vestir rojo con top con transparencias negro y botines de tacón.

Vanesa Martin en el palacio de Dueñas Europa Press via Getty Images

