Llega mayo y con él se abre la veda de los festivales, en los que podemos encontrar nuestras actrices favoritas luciendo sus mejores galas. El Festival de Cannes es el encargado de dar el pistoletazo de salida y estrellas de todo el mundo quieren dejarse ver en esta alfombra roja tan exclusiva.

Si bien el cine es lo que prima, lo cierto es que gran parte de la atención se centra en la moda. Más arriesgados que en los Oscar, pero menos excéntricos que en la Gala Met, los looks que vemos ante las cámaras de los fotógrafos suelen dejarnos impresionados. Desde Elle Fanning (una de las favoritísimas de la alfombra roja) hasta la 'hollywoodiense' Brie Larson, esta primera jornada se ha llenado de glamour.

Elle Fanning

Elle Fanning en el Festival de Cannes 2023 EFE

Cada vez que Elle Fanning acude al festival de Cannes, se convierte en la protagonista. Su gusto clásico y su aura delicada y angelical consigue que cada uno de sus looks parezca sacado de un cuento de hadas. Ayer no fue diferente y se convirtió en una de las musas de Alexander McQueen gracias a uno de sus diseños.

Se trata de un vestido con dos partes muy diferenciadas. La primera es la parte de arriba, que cuenta con un escote palabra de honor formado por un corsé con incrustaciones plateadas y un peplum en forma de hojas. La segunda, estaba formada por una falda de varias capas de tul en un rosa 'nude' con brillantes diseminados por toda ella.

Brie Larson

Brie Larson en el Festival de Cannes 2023 Getty Images

Brie Larson fue otra de las caras conocidas que apareció por el festival. Por su parte, llevó un look bastante arriesgado (y arrugado) firmado por Chanel y que pertenece a la colección crucero 2024 que la firma acaba de presentar. Se trata de un mono cuadros dorado y blanco y ligeramente transparente en el escote, donde cuenta con una abertura bastante pronunciada.

Uno de los elementos más llamativos del look era el corpiño que lo acompañaba, con 'paillettes' plateadas y doradas cosidas a mano que formaban un estampado con forma de soles y estrellas.

Naomi Campbell

Naomi Campbell en el Festival de Cannes 2023 EFE

Estamos en Francia, donde la moda está escrita en el ADN del país, por lo que no podía faltar su representación en forma de las grandes supermodelos de la historia, como Naomi Campbell. Pese a no estar relacionada con el cine, fue una de las invitadas de honor a la alfombra roja y lo hizo por todo lo alto.

La modelo lució un 'total look' plateado, una de las últimas tendencias que van a arrasar este año. El vestido, con escote en 'V', fruncido a la cintura y cubierto de lentejuelas, estaba firmado por Celine y conseguía iluminar cada uno de los rasgos de Campbell. Como accesorios, eligió unas pulseras anchas y unas gafas de sol blancas de diseño 'vintage'.

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio en el Festival de Cannes 2023 EFE

Quien nunca se pierde una alfombra roja de Cannes es Alessandra Ambrosio, que siempre nos regala unos looks espectaculares. Este año no iba a ser distinto y la modelo apareció con un diseño de alta costura 'vintage'.

La ex ángel de Victoria's Secret lució un vestido con capucha de Elie Saab que el diseñador presentó en 2005, transparente y de color burdeos, que presentaba un patrón lineal adornado con lentejuelas que se cruzaba a lo largo de la cintura y continuaba hasta el final de la cola. El pronunciado escote estaba adornado con un collar rojo y gris que caía en cascada por su esternón.

Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones en el Festival de Cannes 2023 EFE

Una alfombra roja se merece un vestidazo rojo y la encargada de traérnoslo ha sido Catherine Zeta-Jones. El glamour es parte inherente del estilo de la actriz y sus looks nunca defraudan. En esta ocasión ha escogido un look de Elie Saab de gasa en distintas tonalidades de rojo que le daban una mayor dimensión al vestido, aunque lo que verdaderamente llamaba la atención era el escote superpronunciado y la manga asimétrica, que caía en forma de capa.

Uma Thurman

Uma Thurman en el Festival de Cannes 2023 DIOR

Uma Thurman sorprendió con un look que, pese a ser algo inusual en ella, supo defender a la perfección. La actriz optó por un 'total look' de Dior, que consistía en un vestido color 'nude' de tirantes acompañado de un abrigo tipo capa rojo intenso que creaba un gran contraste y conseguía que no pudiéramos apartar los ojos de ella.

También nos llamó mucho la atención su elección de accesorios, un 'choker' de estilo victoriano formado por cuentas rojas y blancas con un detalle en forma de rombo en el centro.

Helen Mirren

Helen Mirren en el Festival de Cannes 2023 EFE

Una de las estrellas que más arriesgó en la alfombra roja fue Helen Mirren con un vestido azul bebé ajustado firmado por Del Core que combinó a la perfección con su nueva melena. La actriz nos dejó impactados con un sorprendente cambio de look, dejando atrás su pelo rubio platino para atreverse con el azul pastel.

Sin embargo, no hemos podido evitar fijarnos en el abanico que llevaba, con "#WorthIt" escrito en él. La controversia vino porque se trata de un hashtag percibido por algunos como un apoyo a Amber Heard, la exmujer de Johnny Depp con el que tuvo un polémico juicio por difamación. Muchos pensaron que era un ataque hacia el actor, que también se encontraba en ese momento en Cannes, a lo que Mirren dijo en un comunicado que "no se trata de ningún mensaje secreto. Soy embajadora de L'Oréal, ellos son patrocinadores del festival y, sinceramente, compré un abanico porque tenía calor. 'Porque tú lo vales' es el eslogan oficial de L'Oréal Paris".

Frederique Bel

Frederique Bel en el Festival de Cannes 2023 EFE

Uno de los mejores looks de la jornada fue el de la francesa Frederique Bel. La actriz apareció con un vestido negro de terciopelo ajustado con escote en forma de corazón con un escote pronunciado y mangas de tulipán de tul negro y rosa. En los hombros tenía una fina tela transparente con varias manos bordadas.

Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo en el Festival de Cannes 2023 DIOR

La aristócrata italiana, Beatrice Borromeo, nos sorprendió con un look de inspiración gótica firmado por Dior. Sin embargo, las transparencias lo hacían totalmente actual. Todo estaba confeccionando en guipur negro y gris con incrustaciones de motivos florales y un escote cuadrado muy atrevido que no ha pasado desapercibido.

Carlota Casiraghi

Carlota Casiraghi en el Festival de Cannes 2023 EFE

Finalmente, la parte 'royal' nos la trajo Carlota Casiraghi, la nieta de Raniero III de Mónaco y Grace Kelly. Con tan solo 36 años, es toda una musa para casas de moda tan importantes como Chanel, firma de la que ayer fue vestida.

La aristócrata llevó a la alfombra roja un look en azul medianoche con una parte de arriba superpuesta de camelias muy coloridas, como no podía ser de otra manera.

