Mejores looks de Blake Lively en 'Gossip Girl' antes de ser la 'top' de la MET gala

Es un referente de estilo fuera y dentro de la pantalla. Analizamos los mejores looks de Blake Lively antes de su esperada aparición en la alfombra roja de la gala MET 2023.

Nos tiene acostumbradas a unos vestidos espectaculares. Tanto es así, que la MET gala no es la alfombra roja que todos esperamos si no aparece Blake Lively con un vestido kilométrico que cambia de color. Siempre fiel al código de vestimenta de la MET gala, Blake acapara todos los flashes y los titulares de las mejores cabeceras de tendencias.

Mientras esperamos a poder ver a la actriz y su esperado look para la gala MET, recordamos que Blake Lively ya nos encandiló a todas con sus 'outfits' en la serie que le consiguió la fama, Gossip Girl, como Serena van der Woodsen. Hacemos un repaso de los diez estilismos más icónicos de la serie.

1. El look Gran Central: el 'outfit' que lo empezó todo

No hay mejor manera de abrir el ranking que con el look que lo empezó todo: cuando aparece por primera vez Serena van der Woodsen en la estación Gran Central de Nueva York anunciando que volvía a la ciudad. El icónico estilo 'navy' con chaqueta marrón y pañuelo lazado en el cuello aparece en el primer capítulo de la serie Gossip Girl.

2. Un baile dorado

El vestido que protagonizó la mítica foto de Serena y Dan en el baile. El personaje de Ivy volvió a lucirlo tiempo después en la serie cuando pretendía hacerse pasar por la protagonista para enamorar al personaje Dan Humphrey.

3. Un paseo por París

La parte de la serie en la que Serena y Blair estaban en París dio mucho de sí. Hay incontables looks parisinos que podrían engrosar esta lista, pero el que todos recordamos es la chaquetilla de hombreras dorada que llevaba Serena, junto al maravilloso Óscar de la Renta que lució Blair Waldorf en una de las escenas más icónicas de la serie junto a Chuck Bass en la estación de tren.

4. La fiesta de blanco

La fiesta anual a la que asistían los protagonistas de la serie en los Hamptons coleccionó vestidos como este de corte griego que lució Serena van der Woodsen junto a Nate Archibald.

5. Look para la noche de la moda neoyorkina

Blake Lively con vestido estampado en blanco y negro durante en rodaje de 'Gossip Girl' Pinterest.

Así de espectacular lucía Blake Lively en la serie Gossip Girl durante el evento Fashion Night Out en el que Blair y Serena se unen para acabar con su enemiga Juliet Sharp.

6. Look gemelas 'boho-chic'

Otro de los looks icónicos de la serie es cuando Serena y Blair se van de sesión fotográfica por las calles neoyorkinas para lucir los diseños Waldorf. Blair, de azul y Serena, con su inconfundible estilo 'boho', de rojo.

7. Look de colegiala y estilo 'preppy'

Aunque no es el vestido más espectacular, lo cierto es que ya nos gustaría que nuestros uniformes del colegio hubieran sido así, ¿verdad? Las protagonistas lucían un estilo 'preppy' y 'baby doll' inconfundible mientras se sentaban en las escaleras del MET.

8. De estilo griego color melocotón

Serena van der Woodsen estuvo con Carter Baizen en la serie. En una de las escenas de Gossip Girl en las que aparecen como pareja, la actriz luce otro espectacular vestido de corte griego color melocotón.

9. Look de compras



No podíamos no incluir un momento de 'shopping' con las amigas más famosas de la televisión. El look 'boho-chic' de Serena tampoco se nos olvida.

10. Vestido de boda

Serena cogiendo de la mano a Dan mientras baja por las escaleras vestida de novia. Pinterest.

Si hemos empezado con un look del primer capítulo, vamos a acabar con otro del último: el de boda de Serena Van Der Woodsen. El inconfundible vestido nada convencional de color dorado y blanco, de Georges Chakra, que lució la actriz al final de la serie, marcó un antes y un después.

Este fue el último look que vimos de Blake Lively en Gossip Girl, pero la MET gala promete enseñarnos muchos más.

GALERÍA | Los looks más desastrosos y espectaculares de la historia de la MET GALA

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda, liderazgo y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.