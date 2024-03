Billie Eilish abre debate en redes con su look de los Oscar 2024: de "colegiala" a "catequista"

Con solo 22 años de edad, Billie Eilish es una de las jóvenes con más personalidad del momento. La cantante estadounidense presume de un estilo musical que parece haber conquistado incluso a los académicos de los Premios Oscar, quienes han nominado su canción What Was I Made For de la banda sonora de Barbie, que además compite con otra del largometraje: la de I'm just Ken de Ryan Gosling.

Tal y como la propia cantante contó en una entrevista, esta canción fuela primera que compuso junto a su hermano Finneas O'Connel tras una temporada sin escribir. Por supuesto, Eilish no se ha querido perder la gran fiesta del cine y, como suele ser habitual, ha impactado con un look muy diferente y original que cuenta con defensores y detractores.

El carácter único que derrocha de manera natural Billie Eilish también lo refleja en su manera de vestir. Es por ello que para la 'red carpet' de los Oscars 2024, la cantante ha apostado por un look que recuerda a la estética colegiala y que poco tiene que ver con las apuestas de otras artistas que lucen escotes, brillos o vestidos largos.

El look de Billie Eilish que ha abierto debate en redes

La artista ha llevado un 'total look' de Chanel que ha completado con un detalle muy reivindicativo: el pin rojo de "alto el afuego" en referencia a la guerra de Gaza.

Billie Eilish en los Oscar 2024 Getty Images

El estilismo está formado por una camisa blanca clásica, que lleva bajo una americana negra entallada con botonadura delantera y una falda de 'tweed' bicolor con bolso de pata de gallo. Además, como calzado ha dado ese toque escolar con unos calcetines altos blancos y unas 'Mary Janes' negras de charol y tacón cuadrado.

Los comentarios en redes no se han hecho esperar y son muchos los usuarios de X (Twitter) los que han comentado su estilismo, para bien y para mal.

#BillieEilish (obvio) de CHANEL



No sé si es un look muy #Oscars... Pero ella siempre va a su rollo ;) pic.twitter.com/JaQhDBOUho — Lucía Pardavila (@soylua) March 10, 2024

"No sé si es un look muy Oscars, pero ella siempre va muy a su rollo", comenta una usuaria. Pero hay quien incluso califica su look de "bibliotecaria" o "secretaria".

Definitivamente esta vibra de sastrería, escolar, secretaríal, corporativa, académica, bibliotecaria es la que le gusta a Billie Eilish actualmente y me parece divertido lo inesperada que es ¿qué opinan? #Oscar pic.twitter.com/ew4dUEuNlW — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) March 10, 2024

Incluso, hay quien se ha atrevido a tirar de imaginación para crear memes: "Billie Eilish llegó corriendo de dar clases de catecismo en la parroquia de la Santa Cruz de la Soledad justo a tiempo para los #Oscars", comenta una cuenta de X.

Sin embargo, entre sus fans también han defendido el look describiéndolo como "brillante" y asegurando que, con este 'outfit', Eilish confirma "una nueva era" después de los Oscars 2024.

Billie Eilish confirms that her new era will begin after the #Oscars pic.twitter.com/4rXoow7jxd — Billie Eilish Daily Spotify (@BillieSpotify_) March 10, 2024

