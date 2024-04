Begoña Gómez en el punto de mira: así es el estilo de la 'Primera Dama'

Begoña Gómez está bajo todos los focos, muy a su pesar. De 48 años y nacida en Bilbao (criada en Valderas, león), es licenciada en Marketing por la ESIC de Madrid y máster en Administración de Empresas. Discreta y elegante tiene un estilo que concuerda perfectamente con su personalidad. Recopilamos sus mejores looks de día y de noche.

Asimétrico midi

Begoña Gómez vestido rojo asimétrico EFE

Begoña Gómez junto a Pedro Sánchez, su marido, fueron los anfitriones de la segunda gran cena celebrada con motivo de la 32ª cumbre de la OTAN. El Museo del Prado fue el escenario elegido para tal banquete y los asistentes pudieron maravillarse al contemplar las grandes obras maestras que alberga. A las 19:30h de la tarde y frente a la puerta de Velázquez, la pareja esperaba a los invitados de punta en blanco para hacerles una visita privada a través de los principales salones de la pinacoteca previa a la cena, en la que los líderes de la OTAN pudieron aprender más de nuestro patrimonio artístico. Begoña fue una de las mejores vestidas de la noche, con un elegante vestido rojo de escote asimétrico diseñado para ella. La 'primera dama' española volvió a confiar en Marcos Luengo, su modisto de cabecera, para diseñar el look más deslumbrante de la noche, apostando todo al rojo.

Es un vestido en crepé de seda hecho a medida, de largo midi con escote asimétrico y tirante ancho. La pieza está ajustada a la cintura para marcar más la silueta mientras que la falda es más fluida y con vuelo, también con un corte asimétrico que le da ese toque actual.

Toque nupcial

Begoña Gómez y Pedro Sánchez EFE

En un viaje por tierras Lituanas Pedro y Begoña fueron recibidos por el presidente de Lituania, Gitanas Nausèda y su mujer, la primera dama, Diana Nausèdienè, para ofrecerles una cena de bienvenida en el Palacio Presidencial junto con otros 80 mandatarios, entre los que se encontraban Volodímir Zelenski, Emmanuel Macron o Giorgia Meloni.

Haciendo honor a la importancia del acto, Begoña Gómez no dejó indiferente con el look elegido, recurriendo a la española Teresa Helbig, la recién galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2023 y su diseñadora por excelencia. El vestido era un diseño largo midi, sin mangas, en color blanco, con dibujos geométricos bordados con hilo dorado, perlas bordadas en pecho, falda tableada y un corte en la cintura para definir ligeramente la figura.

Abrigo masculino

Begoña Gómez con abrigo masculino blanco Getty Images

Desde sus inicios en la vida pública como 'primera dama de España', Begoña Gómez siempre ha mostrado todo su apoyo a la cultura, acudiendo tanto a festivales de música indie como al 'front row' de los diseñadores españoles más importantes, como puede ser Pedro del Hierro.

El teatro también es otra de sus pasiones y a principios de octubre acudió junto a su marido, Pedro Sánchez, a ver La madre de Frankenstein.

Gómez apostó por la estética minimalista con un abrigo blanco 'oversize', de corte masculino y largo por debajo de la rodilla, que combinó con un vestido negro con detalles de botones en el cuerpo y una botas calcetín con tacón y hechas en ante.

Por supuesto, el elemento estrella fue la prenda de abrigo, que destacaba sobre todo lo demás. Por un lado, su color aporta mucha luz al rostro y rompe con la oscuridad del vestido, siendo muy favorecedor. Y, por otro lado, daba ese toque de tendencia al ser uno de los colores de la temporada que, a la vez, añadía sofisticación gracias a su diseño elegante y atemporal.

Vestido de noche

Begoña Gómez entre Pedro J Ramírez y Cruz Sánchez Lara D.R.

Begoña Gómez, directora de la cátedra en Transformación Social Competitiva de la UCM, sorprendió con un vestido de lentejuelas en color champagne con escote asimétrico y fajín fucsia ajustado a la cintura. Una silueta que ha repetido en más de una ocasión.

Sencillo y a medida

Begoña Gómez junto a los reyes en su visita a la Alhambra D.R.

En la cena oficial en el palacio de la Alhambra, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, recibieron a los mandatarios europeos como anfitriones de este acto institucional, ella volvió a hacer gala de su sencillez. Lucía un diseño de Marcos Luengo, realizado a medida, en color verde esmeralda.

La opinión experta de la analista de moda Anitta Ruiz acerca de por qué opta por la discreción en el vestir es la siguiente: "Ya hemos hablado en otras ocasiones que el papel de las mujeres de los presidentes en España no está regulado. No existe el cargo de 'segunda dama' por lo cual ella no es anfitriona de estos eventos que organiza el Gobierno de nuestro país. Podría no ir, anoche fueron muchos los que mandatarios que fueron sin sus parejas, pero en caso de acudir hace bien en optar por un atuendo discreto que 'no dé mucho que hablar'.

Vestido viral de Zara

Pedro Sánchez, junto a su mujer Begoña Gómez y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se dirige a los militantes y simpatizantes socialistas en Ferraz. EFE

El pasado 23 de julio, día de elecciones generales, la esposa de Pedro Sánchez apareció a primera hora de la mañana junto al líder del PSOE en el colegio electoral. Para la ocasión, Begoña Gómez confió en el color rojo para ejercer su derecho a voto, mientras que el presidente del gobierno optó por una camisa en color verde agua y vaqueros largos.

La que podemos conocer como 'primera dama española' quiso mostrar su apoyo a su marido también con la vestimenta: llevando un diseño rojo de las rebajas de Zara muy favorecedor. Begoña confió en uno de los vestidos más deseados de la firma de Inditex para toda la jornada del 23J.

En concreto, Begoña Gómez optó por un vestido rojo, de manga corta, corte midi, escote cruzado y detalle de drapeado lateral, lo que hace que siente fenomenal a cualquier silueta. Se trata de una pieza que originalmente tenía un precio de 19,95 € pero que en rebajas del pasado verano ha estado disponible por sólo 5,99 €. El vestido en cuestión... voló.