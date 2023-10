La discreta elegancia de Begoña Gómez en Granada y cómo la consigue con un vestido a medida

Granada es estos días la ciudad de España que recibe a los jefes de Estado y de Gobierno de los países europeos con motivo de la Comunidad Política Europea de la UE y de la celebración de un Consejo extraordinario.

Ayer tuvo lugar una cena oficial en el palacio de la Alhambra, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, recibieron a los mandatarios europeos como anfitriones de este acto institucional.

Una de las 'discretas' protagonistas de la noche fue Begoña Gomez, mujer del presidente del gobierno en funciones. Lucía un sencillo diseño de Marcos Luengo, realizado a medida, en color verde esmeralda.

La opinión experta de la analista de moda Anitta Ruiz acerca de por qué opta por la discreción en el vestir es la siguiente: "Ya hemos hablado en otras ocasiones que el papel de las mujeres de los presidentes en España no está regulado. No existe el cargo de 'segunda dama' por lo cual ella no es anfitriona de estos eventos que organiza el Gobierno de nuestro país. Podría no ir, anoche fueron muchos los que mandatarios que fueron sin sus parejas, pero en caso de acudir hace bien en optar por un atuendo discreto que 'no dé mucho que hablar'.

GRANADA, 05/10/23.- Los Reyes de España, Felipe y Letizia, saludan al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez, en la Alhambra, donde ofrecen una cena a los mandatarios europeos, dentro de la III Cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE)- POOL PEUE/EFE

Remata el look con unos 'salones' en tono beige de tacón fino que casan a la perfección con el resto del look. Pelo suelto con flequillo en modo 'cortina' y un maquillaje discreto ha sido el estilo 'beauty' que Begoña Gómez ha elegido en esta ocasión con el que está muy favorecida.

Con la moda española

Begoña es una gran abanderada de la moda española, como demuestra con su presencia en Mercedes Benz Madrid Fashion Week, y con la elección de sus diseñadores. Anoche, Begoña Gómez eligió un vestido verde de raso de seda con falda hasta los tobillos y corte evasé. De tirante fino y cuerpo ajustado es perfecto para un cóctel o una cena de esta índole. Marcos Luengo, el creador del diseño, también ha vestido a la Reina Letizia en muchas ocasiones, como en los premios Princesa de Asturias 2016.

Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en Madrid Fashion Week, junto a la madre del diseñador Hannibal Laguna. EFE

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.