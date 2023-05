De Anna Padilla a Anita Matamoros: las 'influencers' arrasan con sus looks de invitada en la boda de Guillermo Bárcenas

Loreto Sesma y Willy Bárcenas han inaugurado la temporada de bodas de 'influencers' de este año, pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados, han optado por una ceremonia muy íntima de pocos invitados. El 11 de mayo se casaron en la Junta Municipal del Barrio de Chamberí y este fin de semana lo han celebrado rodeados de familia y amigos.

Por supuesto, la protagonista fue la poetisa con su impresionante vestido de novia firmado por Atelier Pronovias y de estilo minimalista. La silueta entallada de corte sirena y una larga cola se ceñía perfectamente a sus curvas, mientras que el cuerpo incorporaba un corsé con escote bañera del que salían unas mangas envolventes. Uno de los detalles más impresionantes era la espalda, que el diseño dejaba completamente al aire.

Acompañándola, se encontraban sus mejores amigas, que no quisieron perderse un momento tan bonito y memorable, luciendo looks increíbles sin llegar a opacar a la novia. Alba Díaz, Anita Matamoros y Anna Padilla fueron algunas que se dejaron ver por la finca de La Gaviota, en Aravaca.

Amaia Salamanca

Amaia Salamanca en la boda de Loreto Sesma y Willy Bárcenas Getty Images

Pese a no ser 'influencer', no podíamos no mencionar a Amaia Salamanca, y es que la actriz se dejó ver en la boda con un vestido que, pese a ser sencillo, era ideal para este tipo de ceremonia. Se trata de un diseño rojo de Inés Martín Alcalde, con una abertura central, tanto en el cuerpo como en la falda, y unos bordados de rosas en el bajo. Lo acompañó con unas sandalias negras y un bolso verde con detalles rojos.

Anita Matamoros

Uno de los looks más enigmáticos fue el de Anita Matamoros, que no ha querido desvelar de qué marca es. Lo único que sabemos es que es un vestido de hace 20 años, por lo que podría haber pertenecido a Makoke, su madre. No obstante, fue uno de los diseños más bonitos de la noche, en un verde lima de gasa con el pecho de lentejuelas y un chal en el cuello a tono. Las joyas, por otra parte, también tienen historia, y es que ese collar de perlas eran de su abuela.

Alba Díaz

La hija de Vicky Martín Berrocal y el torero Manuel Díaz González no se perdió la boda de su amiga y, como era de esperar, apostó por uno de los diseños de su madre. Se trata de un vestido de escote cruzado en color crema, violeta y rojo hecho en crepé y una abertura en el bajo por la parte de atrás. Lo acompañó con un bolso y sandalias de tacón en tonos metálicos.

Anna Padilla

Anna Padilla le dio el toque de luz a la fiesta con un vestido de un brillante color turquesa. El look fue diseñado por Redondo Brand y, para nuestra sorpresa, está confeccionado completamente en lino. Se trata de un diseño 'cut out' asimétrico y drapeado desde el pecho hasta la cadera. La falda es de corte sirena y lo acompañó de accesorios en fucsia, con unas sandalias de tiras de Sezane y unos pendientes de flores bordadas.

Patricia García De Paredes

Sin duda ha sido una de las ceremonias más coloridas, porque Patricia García De Paredes ha completado el arco iris con un vestido rojo intenso. El diseño es obra de Silvia Fernández, una firma andaluza especializada en vestidos de invitada y fue la única que asistió de manga larga, aunque el toque atrevido se lo dio con unos 'cut-outs' a la cintura y una gran abertura lateral en la falda hasta casi la cadera, donde había una gran flor lanca.

Ignacio Díez

Quién también se dejó ver por la boda fue un buen amigo de la novia, el 'influencer' y periodista Ignacio Díez. En el enlace, nos enseñó cuál es el código de vestimenta perfecto para cualquier hombre en eventos que requieran una etiqueta formal: un traje con un 'fitting' perfecto, camisa y corbata. En su caso, el traje azul marino era de Mango, que lo acompañó con una camisa en un tono más claro de Massimo Dutti, zapatos marrones de Zara y unos tirantes de Scalpers.

