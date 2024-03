Adiós al clásico vestido de novia, ahora la tendencia es casarse con conjuntos de ganchillo y tops seductores

Tras años triunfando el minimalismo en los vestidos de novia, este 2024 las tendencias dan un giro hacia algo menos clásico y más atrevido, con transparencias, largos mini, encajes e incluso ganchillo. Las novias modernas ya no quieren looks de princesa, quieren estar a la última moda.

El camino al altar se convierte en una pasarela donde vemos estilismos llenos de encanto para dar el gran 'sí, quiero'. El ganchillo y el macramé sustituyen al crepe, al chifón y al satén como los tejidos favoritos, acercándonos más al 'boho-chic' y la moda adlib.

Todas estas nuevas tendencias reflejan un nuevo cambio en la concepción que se tiene del papel de la novia en la actualidad, buscando expresar su identidad y personalidad. Por este motivo, los conjuntos hechos a mano e incluso los tops con un toque más sensual permiten destacar y diferenciarse del resto de las novias mientras desafían las normas preestablecidas de la moda nupcial.

Este nuevo estilo no solo ha conseguido que las novias les den su toque y adapten sus vestidos y trajes, sino también que toda esta industria haya tomado una dirección completamente diferente, motivando a los diseñadores a sumergirse en nuevos tejidos, siluetas y detalles, sin renunciar a la elegancia ni a la sofisticación que se espera.

Muchas firmas no han querido quedarse atrás y han apostado por las últimas tendencias nupciales, que no dejan a nadie indiferente. Si no quieres perdértelo, te dejamos algunos ejemplos para ser una novia moderna.

Toques de guipur

Vestido de novia de IKKS IKKS

En su nueva colección de ceremonia, IKKS nos presenta varios looks 'low cost' que van desde los trajes blancos, conjuntos con detalles de ganchillo o románticos vestidos con mangas de guipur, como este. Se trata del diseño bohemio y largo, de color caliza y con escote en 'V' cruzado, que se realza con el encaje y guipur a juego. Su bajo asimétrico también lo mete en las últimas tendencias y lo podemos encontrar en la página de la firma a un precio de 275 euros (ref: BY30535-13).

Traje de lino 'oversize'

Traje de lino 'oversize' de Pomandere Pomandere

Otras de las opciones es llevar un traje, una alternativa cada vez más popular. Si bien los clásicos son infalibles, también podemos optar, sobre todo en verano, por un diseño de lino ligeramente 'oversize', más cargado de personalidad y actitud. Pomandere nos propone este diseño en crema —diferente al tradicional blanco— compuesto por una 'blazer' con el cuello de solapa y bolsillos con vivo (532 €/ref: 241-5238/32704) y pantalones anchos de pinzas (319 €/ref: 241-7194/21613).

Con detalles de ganchillo

Vestido 'Giselle' de Virginia Vald Virginia Vald

Dentro de la moda ibicenca, nos encontramos con diseños que adoran las novias modernas, como el vestido Giselle de Virginia Vald. La diseñadora apuesta por siluetas románticas y la confección artesanal con detalles de ganchillo (1.680 €).

Top seductor

Top escultural de & Other Stories & Other Stories

Combinar un top con una falda satinada no tardará en volverse tendencia, sobre todo con diseños originales como el de & Other Stories. La firma escandinava presenta en su última colección este top escultural asimétrico con detalles plisados que, te cases o no, es un 'must' (129 €/ref: 1218895001).

Accesorios originales

Gafas de sol 'Kim' de Thomas Sabo Thomas Sabo

Por supuesto, no puede faltar un detalle original y funcional, sobre todo si es verano. Un ejemplo son las gafas de sol, imprescindible en las bodas soleadas y perfectas si no quieres perderte ni un detalle de tu boda. Estas en beige son de Thomas Sabo y las encontramos a un precio de 179 euros (ref: E0021-060-100).

