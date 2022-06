Si no quieres facturar estas son las 8 prendas que debes meter en tu maleta para tus vacaciones de dos semanas

Ya con el verano a punto de empezar, no podemos dejar de pensar en las vacaciones y escapar, aunque solo sean un par de semanas, de nuestra rutina. Aunque viajar es un placer, hay un pequeño detalle que siempre nos trae por el camino de la amargura: la maleta.

Facturar es, a veces, un dolor de cabeza así que lo evitaremos a toda costa si metemos en nuestra maleta de cabina todo lo necesario para pasar dos semanas desconectadas y a la última.

Si vas en avión, facturar encarece aún más el billete, por lo que muchas veces tenemos que hacer malabares para conseguir que absolutamente todo nos quepa en la maleta, porque todo es imprescindible. Entre zapatos, cargadores, neceser, la rutina de 'skincare', la ropa necesaria para el lugar de vacaciones que vayamos y los modelitos para estar ideales en cualquier circunstancia, parece que nuestro equipaje va a estallar en cualquier momento, ¡y cuidado con no pasarte del peso máximo!

Al final, acabamos dejándonos algo importante, ya sea el pijama, el cepillo de dientes, la crema para tener el pelo perfecto al salir del agua o ese conjunto tan mono para el paseo marítimo.

Por ello, para evitar cualquier desgracia estilística, aquí van 8 prendas imprescindibles que no ocupan nada en la maleta y que dejarán el suficiente espacio para todos los souvenirs y 'material beauty', porque viajar ligera e ir bien vestida no son incompatibles.

1. Pantalón clarito

A todas nos gusta seguir las tendencias, pero a la hora de viajar, los básicos serán nuestros mejores aliados. Este tipo de prendas son las más combinables entre sí y son imposibles que nos sienten mal.

Una apuesta segura son los pantalones claros y si le quieres dar un toque 'trendy', escoge unos de estilo rústico y fluidos. Este tipo de pantalones se ajusta de forma perfecta a nuestra silueta, son cómodos y potencian el bronceado. ¿Qué más se les puede pedir? Los podemos encontrar en casi todas las tiendas, pero nosotras nos hemos enamorado de estos de Stradivarius (22,99 €).

Pantalón culotte de estilo rústico de Stradivarius. Cortesía de Stradivarius

2. Falda pareo

Ya sea en su versión midi o mini, las faldas pareo son las reinas del verano. El año pasado por fin se comenzaron a apreciar como es debido y este año todavía las seguiremos viendo en nuestras tiendas de confianza.

Esta es la típica prenda que te da "rollazo" sin apenas esforzarte y puede salvar tu look en cualquier momento. La puedes llevar tanto para pasear por la ciudad, como dar un paseo o para ir a cenar a un restaurante bonito. Aunque los estampados son lo más, apuesta por tonos neutros para un look más elegante, como esta de Mango (29,99 €)

Falda pareo 100% lino de Mango Cortesia de Mango

3. 'Body'

Los 'body' no solo hacen cuerpazo, también son una de las prendas más versátiles que podamos tener, por lo que hay que meterla sí o sí en la maleta.

Si quieres algo que estilice, apuesta por un 'body' de escote 'halter' porque realza los hombros y estrecha la cintura. Si, de nuevo, optas por colores claros, potenciará el bronceado, como este de Zara (15,95 €).

Body blanco de Zara Cortesía de Zara

4. Vestido maxi

No hay nada que grite más verano que los vestidos maxi vaporosos. Su diseño y tejido los hacen muy frescos, mientras que a su vez visten mucho y permiten incorporar otras tendencias, como los 'cut-outs'.

Este tipo de vestidos sienta bien a todo el mundo y nos trasmiten la energía de la película Mamma Mia, por lo que son imprescindibles si te vas a una isla. Si quieres meterles algo de color, prueba con este de color menta de H&M, con unas aberturas muy favorecedoras en los laterales (49,99 €)

Vestido cut-out maxi de H&M Cortesía de H&M

5. Top de tubo

Un básico de los 2000 que vuelve para enamorar a la generación Z e intentar reconquistarnos en el proceso. Esta prenda tan relajada favorece tanto a las que tienen poco como mucho pecho, por lo que es ideal para todas.

Por otro lado, también es uno de los más cómodos que podemos llevar en verano, ya que no nos da ni una gota de calor. Además, con este de Djerf Avenue (89 €) no debes de preocuparte por si se te cae, puesto que llevan una banda de silicona que lo mantiene en su sitio (sí, no se mueve cuando corres a desayunar después de haberte quedado dormida).

Top de tubo de Djerf Avenue Cortesía de Djerf Avenue

6. Top étnico

Cada verano vuelve la fiebre por los estampados étnicos y el espíritu 'hippy' se apodera de nuestros armarios. Estas prendas tan libres y frescas nos ayudan a escapar y desconectar del bullicio de la ciudad para poder fantasear con una vida mucho más sencilla y sin preocupaciones. Todo un sueño.

Una forma para incorporarlo es en tops, ya que dan mucha luz al rostro. Puedes llevarlo en el diseño que más te guste, aunque ahora los top 'halter' están en plena tendencia, como este de Cider (14 €).

Top con estampado étnico de Cider. Cortesía de Cider

7. LBD

Si cogiéramos una navaja suiza y la convirtiésemos en un vestido, el resultado sería un 'Little Black Dress' (vestido negro corto). No existe prenda más versátil en el mundo y que, además, combine con todo.

Estos vestidos resuelven todos los "no sé qué ponerme" y nos dejan con lookazos para el recuerdo. Al ser en un color oscuro, son tremendamente favorecedores y si elegimos un diseño que se ajuste a la perfección a la silueta, éxito garantizado. Nosotras hemos visto este de Sfera de escote asimétrico que no nos podemos sacar de la cabeza (29,99 €).

Vestido mini de escote asimétrico de Sfera Cortesía de Sfera

8. Pañuelo

Aunque parezca un simple accesorio, podemos utilizarlo para casi cualquier cosa: desde atarlo al asa del capazo a usarlo como pareo e incluso, como top. Sí, has leído bien.

Un buen pañuelo puede ser la prenda perfecta para darle ese toque especial a cualquier look con tan solo emplearlo a modo de 'bandeau'. ¿El resultado? Un conjunto muy fresco y 'trendy'. Este de Parfois mide 95x195, por lo que tendremos tela de sobra (12,99 €).

Pañuelo azul y verde de Parfois Cortesía de Parfois

A esta selección debes añadir unas sandalias tipo Birkenstock, que sirvan para la playa y para salir plana por la ciudad, y unas sandalias o cuñas de tacón para looks algo más sofisticados. Ah y por supuesto, un par de biquinis o bañadores.