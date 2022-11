50% de descuento en abrigos como anticipo del Black Friday de The North Face

El Black Friday de The North Face calienta motores. Aún no está en abierto en su web, aunque sí tienen un aviso para unirte KPLR Pass y conseguir un acceso preferente con un 25% anticipado. Pero además te contamos que en The North Face Outlet tiene ya activos recortes de hasta el 50%. Si estás pensando en equiparte con ropa y complementos deportivos de calidad y diseño, este puede ser un buen momento. Aprovecha las ofertas antes de que llegue la avalancha del Black Friday y te quedes sin stock.

Además, te contamos algunos trucos para ahorrar más con tus compras en The North Face. Si te suscribes a la Newsletter de la firma conseguirás un 10% de descuento en tu primer pedido y si eres estudiante también tienes un código descuento The North Face del 10%. Igualmente, puedes aprovechar los descuentos de las tiendas donde venden la marca como, The North Face en El Corte Inglés, con un -20% ahora. Pero aún hay más, nosotros desde Descuentos 20minutos también queremos celebrar contigo el The North Face Black Friday, con una camp#aña especial donde recogeremos todas las ofertas que vayan lanzando. De momento, te dejamos algunas súper ofertas de su outlet.

Chaqueta Técnica Ayus The North Face

Impermeable, transpirable y resistente al viento The North Face

Esta chaqueta The North Face con ajuste interior mediante botón alargado en la cintura y solapa de protección, es ideal para protegerse del frío en deportes de montaña. Con un -45% puede ser tuya ahora por 88 euros.

Plumífero con capucha stretch The North Face 700

Con tejido de aislamiento térmico The North Face

Con relleno de plumas, repelente al agua y de peso ligero, es perfecto para viajes en condiciones meteorológicas extremas. En el Outlet está rebajado a -30%, quedando a un precio de 203€.

Chaqueta Outline TNF The North Face

Con tecnología WindWall™ reduce los efectos del viento frío The North Face

Confeccionada con materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente, esta chaqueta es idónea para protegerse del viento y la lluvia. Cuenta ya con un -30%, pudiéndola comprar por solo 98€.

Parka de plumón Heritage The North Face

Capucha es desmontable y ajustable The North Face

Protégete esta temporada del frío con el look invernal más retro. Combina algodón orgánico con lana de alpaca y oveja, nailon y un aislamiento de plumón reciclado. ¡Cuenta con un -50%, quedando a 450€!

Chaqueta Futurelight Dryzzle The North Face

Se guarda dentro de su bolsillo para ahorrar espacio The North Face

En tejido impermeable, transpirable, adaptable y con tecnología de nanohilado, es ideal para practicar senderismo. Presenta un -40%, pudiendo ser tuya con el recorte por solo 144€.

Fanorak Class V The North Face

También disponible en color negro The North Face

Lo que más destaca de esta práctica chaqueta para deporte en exterior, es su tejido elástico, ofreciendo máxima comodidad y libertad, así como su secado extra rápido. En el Outlet está rebajado a -30%, quedando a un precio de 91€.

Cortavientos Lego The North Face

Fabricada con hidrófugo duradero contra la lluvia The North Face

Resistente al viento, esta chaqueta está confeccionada con un tejido que impide que el viento se introduzca. Es de peso ligero, perfecta para ciertos deportes como la escalada y el alpinismo. Con un -30%, puede ser tuya por 105€.

Por último, por si fueran pocos los descuentos del Outlet de The North Face, las prendas se pueden pagar en 3 cómodos plazos sin intereses. Además, el envío es gratuito en todos los pedidos superiores a 50€.