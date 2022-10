"Ver una guerra casi en directo me impulsó a poner un altavoz para pedir ayuda para Ucrania"

Beatriz Prieto es una empresaria madrileña de 50 años, casada y madre de dos hijas. Hasta el inicio de la guerra de Ucrania, jamás se había planteado poner en marcha una ONG, ni nada que se le pareciera. Colaboraba con Cruz Roja, eso sí, actividad que compaginaba con su trabajo como decoradora en la empresa de reformas que dirige. Sin embargo, la cantidad de información recibida a través de los medios sobre la invasión de Ucrania y el avance de la guerra, removió algo en su interior que la hizo reaccionar. Así fue cono nació Nadiya.

¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la chispa que te hizo actuar?

Estar sentada en casa y ver una guerra casi en directo, cómo en el siglo XXI se invadía un país de ese modo, fue algo que me superó. Ser consciente de cómo se rompía la vida de tantas personas y no hacer nada no me cabía en la cabeza, así que decidí poner un altavoz en mi cuenta de Instagram y pedir a dos personas con muchos seguidores que me ayudaran a montar un equipo para ayudar.

¿Quiénes son las primeras personas que se suman a esa iniciativa?

Amigos míos directos, en un visto y no visto, en menos de 24 horas, éramos casi 50 personas.

¿Cuál era el objetivo de ese llamamiento?

En principio, montar un convoy para llevar comida, medicinas y ropa hasta la frontera con Polonia y traer a un grupo de personas a la vuelta.

¿Cómo contactáis con esas personas para traerlas a España?

A través de Yulia, una chica rusa que vive en Salamanca y que conocía a ucranianos que necesitaban ayuda para desplazarse hasta España donde contaban con amigos o familiares.

¿Cómo se organiza ese primer convoy?

Por redes sociales solicitamos alimentos y medicamentos. Todo el material que vamos recibiendo lo hacemos llegar a Paracuellos, donde vive mi mejor amigo, David. En paralelo, empezamos a buscar furgonetas, conductores con disponibilidad y ponemos en marcha una autofinanciación entre todos nuestros amigos y familiares para poder atravesar Europa y llegar cuanto antes a Polonia.

Ver cómo se rompía la vida de tantas personas me impulsó a poner un altavoz en redes, pedir su apoyo a dos personas con muchos seguidores y montar un equipo para ayudar en todo lo posible

¿Qué ocurre después?

En primer lugar tres amigos se desplazan hasta la frontera en avanzadilla para conocer de primera mano las necesidades, ver cuál es la situación, etc. 48 horas después de su llegada, sale el primer convoy con 8 furgonetas. Tras este primer viaje, seguimos sacando gente del país, pero por otros medios que nos parecen más eficaces.

¿Cómo seguisteis ayudando?

Hemos fletado 2 aviones con casi 500 personas. Y estamos organizando la salida de otros 11 camiones en colaboración con Hambre 0, Padre Ángel y Cáritas. Además, estamos colaborando también con Las niñas de Waclow, unas estudiantes con una beca Erasmus que hemos conocido y que están preparando varios envíos, entre ellos el de un camión con provisiones. Por último, hemos colaborado con los 85 niños ucranianos huérfanos, de entre 7 y 17 años, que llegaron el 7 de abril a España y han estado residiendo en Salamanca. Hemos participado en la solicitud de material educativo, hemos mandado voluntarias para acompañaros y organizar actividades lúdicas con ellos…

¿Cuántas personas componen Nadiya a día de hoy?

10 personas fijas, aunque hay muchas otras que en su momento hicieron un gran esfuerzo, que aportaron todas sus ganas de ayudar y que se que, si se las llama, volverán a hacerlo. Además, han surgido decenas de voluntarios a través del formulario que incorporamos en nuestra cuenta de Facebook.

¿Cómo se mantiene una estructura de funcionamiento en paralelo al día a día de la vida/ trabajo de sus componentes?

Estamos constituyendo una asociación y estudiando qué necesidades hay a día de hoy, cómo podemos colaborar... Somos pequeños, pero ganas no nos faltan y en nuestro equipo hay gente maravillosa y muy dispuesta.

¿Es viable a medio-largo plazo una organización activa de este calibre con la estructura actual?

Sinceramente, no tengo ni idea. El tiempo lo dirá.

¿Cómo ves Nadiya dentro de un año?

Esperemos que la guerra haya acabado y solo tengamos que ayudar a reconstruir el país.

