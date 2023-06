Tu ex ha rehecho su vida: ¿tienen tus amigos que contártelo?

Uno de los momentos más delicados tras una ruptura sentimental es sin duda ese en el que llega a tus oídos que tu expareja ha rehecho su vida. Por más que no sientas ya nada por tu ex, es imposible que la noticia no te abofetee, especialmente si el inicio de esa ¿nueva? relación ha ocurrido poco después de la ruptura. Por más que pongas en marcha la clásica operación 'contacto cero' que los expertos recomiendan activar en el momento en el que dejas una relación, no es extraño que te enteres de la noticia a través de un familiar o un amigo. Sin embargo, ¿es oportuno que tus allegados te lo hagan saber?

Alba Durán, responsable de Marketing en Bumble España, cree que enteramos que nuestro ex ha empezado a conocer gente nueva tras la ruptura puede hacernos acelerar nuestro proceso. "Cuando sientas que estás lista para volver a conocer a alguien, es importante que te preguntes si es lo que quieres en este momento de tu vida. Sobre todo si la ruptura terminó en malos términos o la relación fue difícil. Es fundamental que al conocer a nuevas personas interesantes dejemos el pasado atrás".

Silvia Llop, conocida como 'la psicóloga del amor', señala que en el caso de que hayamos apostado por el contacto cero o hayamos decidido que no necesitamos estar actualizadas sobre su vida, entonces es buena idea comunicarlo a nuestras amistades más cercanas para evitar el 'mini drama' de enterarte de algo para lo que no estás preparado. "Si no ha habido ninguna conversación al respecto, será tu amigo quien tendrá que determinar si debe contártelo o no, según su propio criterio, pero si te encuentras en pleno duelo, lo lógico sería no darte información que te pueda llevar al automachaque o a perder tu autoestima", aclara.

Por su parte Silvia Congost, que acaba de estrenar la obra Amor o Adicción, piensa que si sigues afectado, no tiene ningún sentido que te cuenten nada de él/ella, porque lo único que conseguirán con ello es que vuelvas a darle vueltas y reabras tu obsesión.

¿Hablar o no hablar? Esa es la cuestión

En el caso de que que tu ex pareja haya rehecho su vida al poco tiempo, no es extraño sospechar que hubo una infidelidad durante la relación, especialmente cuando su nueva pareja ya formaba parte de su vida… ¿Es conveniente hablarlo con tu expareja o es mejor intentar olvidar? "La relación ha acabado. Lo mejor siempre es ir hacia adelante y no remover el pasado otra vez. Puede haber quien necesite hablarlo, decirle lo que piensa, desahogarse y que la otra persona lo admita todo para así poder cerrar de verdad la etapa. Si no logramos quitarnos eso de la cabeza, podemos optar por retomar el contacto y tener esa conversación. Pero aún así, lo mejor siempre es pasar página y no volver atrás. Es más recomendable, si descubrimos eso y se nos reactiva la rabia y la frustración, trabajarlo con un psicólogo que volver a hablar con ese ex que al final, también nos puede mentir. Lo que debe importarnos es que no nos amaba y por eso nos dejó. Da igual si apareció otra persona o no. A efectos prácticos, el desenlace es el que tenía que ser", asegura Congost.

Mi ex está en una app de citas: ¿tienen que decírmelo?

Otro clásico tras la ruptura es aquel en el que tu ex está en una aplicación de citas y alguien te lo hace saber. ¿Tiene sentido esta noticia o realmente, únicamente nos va a hundir? "Es importante recordar que el duelo se presenta en oleadas, de modo que aunque un día te sientas preparado para seguir adelante, puede que otro te sientas triste. Eso no significa que no estés mejor, sino que ese día ha llegado una ola de tristeza, y eso está bien. Recuerda que el duelo se hace menos frecuente y menos intenso a medida que pasa el tiempo, por lo que si te enteras de que tu ex está en una aplicación de citas y tú todavía no te sientes preparada, sólo significa que lleváis duelos diferentes o que estáis en un momento diferente del mismo", dice Alba Durán.

Más tajante es Silvia Congost en su respuesta. "No. ¿Para qué? Es tu EX, es alguien que fue pero que ya no es, que ya no forma parte de tu presente. Por ello deberías conseguir que no te importe lo que haga o deje de hacer y tus amigos, si realmente lo son, deberían entender eso. Que cuanto más te informen sobre tu ex, menos te permitirán avanzar en tu propio camino sin él. Si quiere estar en una aplicación para encontrar a otra persona, que lo haga: a ti no debería importarte y mientras sí te importe (porque sigues en el proceso de duelo), cuanto menos sepas, mejor", señala.

Bloquear, silenciar… ¿Es buena idea?

Por supuesto, al hablar de 'cuanto menos sepas, mejor', es imposible no volver a hacer mención a la anteriormente mencionada operación de 'contacto cero'. En el caso de que realmente no quieras saber absolutamente nada de la vida de tu ex, porque saber que ha rehecho su vida, que está haciendo esos viajes que contigo no hacía y en definitiva, que ha avanzado sin ti, te hace daño, ¿hay forma de impermeabilizarse? "Cuando estás en pleno duelo y no te interesa saber nada de tu ex, lo mejor es dejarlo de seguir, silenciarlo o bloquearlo en las redes. Con su entorno puedes hacer exactamente lo mismo. Lo fundamental es que te cuides a ti. Si sientes que ver lo que pasa en su vida te duele, no tienes por qué meterte en esa tesitura. Elige tu bienestar por encima del cotilleo o del orgullo", dice Silvia Llop.

Congost recomienda sin dudarlo poner en marcha la operación de contacto cero para ayudarnos a soltar el pasado y mirar hacia adelante. "Cuanto menos sepamos, menos nos va a interferir la vida del otro en nuestro presente. Menos nos compararemos y menos nos distraerá de nuestros objetivos. Bloquear de redes sociales y WhatsApp es siempre una gran decisión cuando no queremos recibir esta información ni enterarnos de nada, porque vemos que así estamos más tranquilos. Si aún no has superado un proceso de duelo por una ruptura, no puedes ser amigo de esa persona. En el futuro ya se verá, pero mientras algunas de tus heridas siguen abiertas, no se recomienda en ningún caso", asegura.

Para finalizar, por más que tu ex haya rehecho su vida en tiempo récord, Alba Durán recomienda que escojamos nuestro propio ritmo. "Las citas no son una carrera; puedes ir conociendo a gente a tu propio ritmo. Si intentas establecer un récord de primeras citas en una sola semana, sólo conseguirás agobiarte. Recuerda que no pasa nada si todavía sientes algo por la ruptura. Eres humano. Utiliza Bumble (conoce a alguien, en realidad) si te sientes cómodo haciéndolo. Cuanto más fiel seas a ti mismo, más confianza tendrás en las relaciones que establezcas", dice para finalizar.

En definitiva, recuerda que aunque tu ex haga rehecho su vida, la mejor forma de rehacer la tuya es saber que hacerlo no implica necesariamente conocer a otra persona, sino responder a lo que tu cabeza realmente necesita. Si te lanzas a una nueva relación, asegúrate de haber aprendido de los errores del pasado, prioriza tus necesidades y ante todo, no lo hagas simplemente porque tu ex ha pasado página porque entonces, quien no ha pasado en realidad página eres tú.

