No todo vale

No me puedo ni imaginar el dolor tan terrible que supone la pérdida de un hijo, debe ser algo de lo que es imposible recuperarse y entiendo que a partir de ahí lo que se hace es convivir (malvivir) con el dolor.

El desconcierto, la aceptación de la pérdida, si llega, tras todas las etapas anteriores del duelo que cada persona gestiona como puede… Todo lo que engrose esta lista es hablar por hablar si no has pasado por ello.

Mi relación con Ana Obregón (solo la conozco por sus apariciones en prensa, ni siquiera he coincidido con ella en actos de prensa o entrevistas a lo largo de mi carrera periodística) cambió desde la muerte de su hijo Aless. A partir del horrible suceso la empatía creció, se estableció una especie de vínculo emocional unidireccional y todo lo que hiciese o dijese me parecía bien, y si no, siempre le buscaba una justificación.

Ayer no encontré el modo. No daba crédito. Y constaté una vez más lo que siempre me cuesta aceptar, que el dinero lo compra todo. Y no todo debería tener un precio. El dilema moral está servido, para quien tenga un dilema.

Hay quien la defiende con comentarios del tipo: "A esa niña no le va a faltar de nada", "Habrá pensado en todo y tendrá quien se haga cargo de su hija cuando ella no pueda o no esté", "Ella ha vuelto a ser feliz" o, el que más me gusta de todos: "Otros famosos lo han hecho". Frente a estos comentarios están los que rezan que es un "acto tremendamente egoísta", "ha ido a EEUU a comprar un bebé", "Le ha dado una madre anciana a una niña que ha sido concebida expresamente para eso".

Aquí hay varias cosas, no es el debate (sólo) la edad de Ana Obregón. Ni si quiera es el más importante. En España y en otros muchos países la gestación subrogada es ilegal. Por eso, tener un hijo mediante esta vía implica viajar a países como Canadá, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, Tailandia, India, Ucrania, Rusia y EEUU (algunos de estos países limitan la gestación a parejas heterosexuales).

Según el apartado 1º del artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, "será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero". Es importante señalar que en nuestro país es ilegal indiferentemente de que haya o no transacción económica (no como en Canadá que solo es legal si es de forma altruista). Además, el Tribunal Supremo declaró en su sentencia de pleno 835/2013 que "los contratos de gestación por sustitución vulneran los derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del niño gestado, y son por tanto manifiestamente contrarios a nuestro orden público. Estos contratos son nulos de pleno derecho conforme al art. 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida y vulneran gravemente los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño".

Ana Obregón se quedará en Miami, según informa la revista Hola, hasta que liquide los temas burocráticos allí, y más tarde volverá a España, donde sí es legal inscribir a un menor nacido en un país extranjero mediante gestación por sustitución. Pues problema resuelto ¿no?

