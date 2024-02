La manipulación de imágenes sexistas llega a la política: aumentan el pecho y recortan el vestido a una diputada

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en muy poco tiempo en una herramienta bastante prometedora no solo a nivel usuario -preguntándole nuestras dudas existenciales a ChatGPT- sino también en diferentes ámbitos laborales. Según un informe de Accenture, un 30% de los trabajadores emplea ya tecnología inteligente más de la mitad de su tiempo y los sectores más beneficiados serán los de información y comunicación, fabricación y servicios financieros.

No obstante, esta tecnología puede ser un arma de doble filo cuando cae en malas manos, como ya hemos comprobar en múltiples ocasiones. Hace unos días, Taylor Swift fue víctima de los desnudos hechos con IA, cuando los fans del futbol americano, 'hartos' de ver a la cantante durante unos segundos en la pantalla, comenzaron a difundir imágenes falsas sexualmente explícitas de la artista.

Esto no es una novedad. En España, Rosalía, Laura Escanes y Marina Rivers también han pasado por esto, y es según indica Sensitiy AI, una empresa que rastrea vídeos hiperrealistas 'fake', las mujeres son las víctimas en nueve de cada 10 ocasiones. Por otra parte, una investigación de The Economist señala que el 57 % de las mujeres han sufrido un abuso o mal uso de sus vídeos o imágenes.

Aumentan el pecho de una diputada mediante IA

Los 'deepfake' han llegado a la política por culpa de un medio de comunicación. Georgie Purcell, una diputada australiana, fue testigo de cómo el canal de televisión Nine News difundió una imagen suya manipulada en la que le habían aumentado el pecho y recortado el vestido para que se le viese la tripa.

La foto original vs. la imagen manipulada @georgievpurcell

"Ayer tuve que pasar por mucho, pero que un medio de comunicación retocara mi cuerpo y mi vestuario con Photoshop no estaba en mis planes. Nota mental: aumentarme el pecho y hacer mis looks más reveladores. No me imagino que esto le pueda pasar a un hombre parlamentario", decía Purccell en un post de X.

Enseguida, los comentarios se llenaron de acusaciones sexistas hacia el medio, que culpó a la "automatización de Photoshop" y lo llamó un "error gráfico". Sin embargo, este incidente provocó una disputa por el machismo y la discriminación de género en el país.

El Nine News Melbourne, Hugh Nailon, se disculpó "sin reservas" con la Purcell en un comunicado: "Me gustaría disculparme sinceramente con Georgie Purcell por un error gráfico que ocurrió en el boletín de anoche (...). Como es una práctica común, se cambió el tamaño de la imagen para ajustarse a nuestras especificaciones. Durante ese proceso, la automatización de Photoshop creó una imagen que no era consistente con la original. Esto no cumple con los altos estándares editoriales que tenemos y por eso nos disculpamos".

Por su parte, Purcell dijo que aceptó las disculpas del canal de televisión, aunque se mostró escéptica ante su explicación. Sin embargo, dijo que si realmente se trata de un accidente, esto solo aumenta la amenaza de la IA para las mujeres en la vida pública, ya que nadie en la redacción notó que la foto era diferente de la original.

La primera ministra, víctima del sexismo en un medio de comunicación

La primera ministra del estado de Victoria, Jacinta Allan, también criticó a Nine News diciendo: "Esa no es forma de representar a ninguna mujer, y mucho menos a una mujer que ocupa un cargo público". La propia Allan se enfrentó a un incidente parecido el año pasado, después de que el caricaturista de News Corp, Mark Knight, la representara como una modelo sobre la pasarela desnuda -pixelando ciertas partes- con la leyenda: "De la cancelación de los Juegos de la Commonwealth... la ropa nueva de la primera ministra".

Caricatura de la primera misnistra Jacitan Allan desnuda sobre la pasarela Mark Knight/News Corp

En cuanto al dibujo, la primera misnistra respondió: "Estamos en 2023 y creo que es bastante razonable esperar que el caricaturista interno del Herald Sun pueda dibujar mujeres sin utilizar imágenes sexualizadas. Lo han hecho. Es un asunto de ellos".

Cómo afecta la manipulación de imágenes a las mujeres

"Crear imágenes de Inteligencia Artificial sin consentimiento explícito constituye abuso por varias razones. En primer lugar, viola la autonomía y la privacidad del individuo. En segundo lugar, no se puede subestimar el costo emocional para las víctimas; la difusión no autorizada de contenidos explícitos puede provocar un malestar emocional importante. Además, el daño a la reputación causado por tales acciones es grave. El contenido puede utilizarse como arma para chantajear, avergonzar públicamente u otras formas de daño, teniendo así impactos negativos duraderos en la vida personal y profesional del individuo. El mayor problema es que una vez lanzado, apenas hay forma de volver al estado inicial. Las regulaciones para los 'deepfakes' y la educación son cruciales para desarrollar una sociedad donde se puedan solucionar los 'deepfakes' y todos los resultados problemáticos que generan", asegura Fabian Schmolck, AI Solution Manager de Womanizer y del grupo Lovehoney Group.

