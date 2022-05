Estos son los hombres que hay detrás de algunas de las mujeres más poderosas del mundo

Descubre quiénes son los maridos de algunas de las mujeres más relevantes del planeta. Desde científicos hasta emprendedores, ellos se enorgullecen de ocupar el papel del +1

Queremos darle un revés a la frase “Detrás de un gran hombre hay una gran mujer” para descubrir qué grandes hombres hay detrás de algunas de las mujeres más poderosas del mundo. Es por todos sabido que la historia le ha arrebatado a las mujeres en demasiadas ocasiones su papel en la sociedad al haber sido ocultadas en las sombras proyectadas por sus parejas, que en algunas ocasiones, eso sí, se han esforzado por intentar que el mundo dejara de acallarlas. JFK Kennedy estaba tan deslumbrado por la superioridad cultural y la sapiencia social de Jacqueline Kennedy, que cuando viajó a París, él aseguró ser “el hombre que acompañó a Jacqueline Kennedy a París”.

Kamala Harris y Douglas Emhoff, el orgulloso segundo caballero

El papel de las primeras y segundas damas siempre ha sido examinado con destreza por los medios, que por supuesto han ahondando con especial atención por sus armarios con la intención de dar con la siguiente Kennedy. Kamala Harris y su marido han cambiado el devenir político, pues Douglas Emhoff, abogado de profesión, se ha convertido en el primer hombre en ocupar un lugar que hasta ahora solo había sido ocupado por mujeres. El segundo caballero ha dado un giro radical a la andadura política. “Debido a mi cargo era consciente de que si llevaba conmigo a un hombre a un evento, inmediatamente la gente comenzaría a especular sobre si manteníamos o no una relación. También era consciente de que a las mujeres solteras en política se las mide con un rasero diferente que a los hombres solteros”, explicaba Kamala Harris en su libro ‘The Truths We Hold’.

Douglas Emhoff y Kamala Harris en la toma de poder en Washington. TWITTER // SECOND GENTLEMAN

Ostentaba un importante cargo en la Administración cuando conoció al abogado gracias a una amiga íntima de Harris, y en la actualidad Douglas ocupa con la cabeza bien alta el papel de segundo caballero (Kamala no había publicado su primer tuit cuando él ya contaba con casi un millón de seguidores en su cuenta, @SecondGentleman), una función que el mismísimo Jill Biden, que confiesa lo complicado que es ser pareja de un político, cree que desempeña a la perfección. “No es un papel que elijas, pero es un honor increíble y una poderosa plataforma que ni Doug ni yo vamos a infrautilizar. Estoy deseando ver las cosas increíbles que va a hacer como segundo caballero”. Doug Emhoff se tomó una licencia laboral para apoyar a su mujer en su campaña y para evitar conflictos de intereses, y ante el triunfo electoral, abandonó su carrera para embarcarse en su nueva función.

Yolanda Dían y Juan Andrés Meizoso o el arte de esquivar a los medios

El marido de Yolanda Díaz, el delineante Juan Andrés Meizoso, apenas aparece en 'Yolanda Díaz. La dama roja' (Ediciones B), una biografía escrita por los periodistas Manuel Sánchez y Alexis Romero. Uno de los pasajes en los que se le menciona es este: "Iglesias tenía ya una idea para que no solo Galicia, sino 'toda España' conociese a la candidata. La imagen de Díaz llegando con su hija al cónclave en el que la dirección de EU validó el acuerdo con Anova no había pasado desapercibida para él. Una mujer joven, líder de su espacio político, que acudía a trabajar con su hija recién nacida en brazos era puro simbolismo, carne de literatura y atención mediática. Como experto en comunicación política, Iglesias no dejó pasar la oportunidad y le hizo una propuesta a la dirigente: convertir la foto con su hija en cartel electoral. Díaz se negó en redondo, pero el entonces asesor no iba a darse por vencido al primer intento fallido y le pidió hablar con su pareja y padre de la niña, Juan Andrés Meizoso, para comentarle la idea: 'La niña no saldrá en un cartel electoral, incluso aunque lo quiera su madre', le vino a responder Meizoso, por lo que Iglesias descartó de manera definitiva esa opción".

Poco se sabe de su pareja. Antes vivían separados (él en Galicia y ella en Madrid), ahora no. Su familia se encontraba en Madrid cuando se impuso el confinamiento, marcando una nueva era para el devenir familiar. Los medios siempre intentan saber más de él, que prefiere mantenerse en un discretísimo segundo plano mientras admira cómo su pareja brilla.

Angela Merkel y Joachim Sauer, el 'Fantasma de la Ópera'

Joachim Sauer, es químico y es el esposo de la ex canciller alemana Angela Merkel. Siempre tuvo un curioso sobrenombre: “El fantasma de la ópera”, pues únicamente se dejaba ver en eventos de música clásica. Se conocieron en la universidad, y el libro de Taschen ‘Herlinde Koelbl. Angela Merkel. Portraits’ recoge unas impactantes declaraciones sobre el primer matrimonio de Merkel, con Ulrich Merkel. “Nos casamos porque todo el mundo se había casado. Sé que hoy suena absurdo, pero no me casé con esas ganas tan necesarias. Tres años después me divorcié, porque había cometido un error”, explica acerca de por qué contrajo matrimonio con 24 años.

La canciller alemana, Angela Merkel, junto a su marido, Joachim Sauer, a su llegada al Festival Richard Wagner de Bayreuth (Baviera). EFE

En una entrevista concedida en 1998, publicada en el libro, se sincera sobre su relación con su marido. “Nos vemos poco, pero es algo que funciona bien mientras todo el mundo esté saludable y todo vaya acorde al plan. El problema es que habitualmente me involucro poco en los asuntos del día a día. Llevo una vida muy estructurada. Cuando me voy los domingos, ya estoy pensando en lo que voy a cocinar el siguiente sábado”, explica. Cuando le preguntan si su pareja le apoya emocionalmente y si sería capaz de sobrellevar una vida tan estresante sin él, no maquilla su respuesta. “Diría que no. Él es esencial y hablamos de todo. No nos vemos necesariamente durante la semana, pero nos llamamos. Él también está muy ocupado y viaja mucho. Si mi pareja no estuviera tan involucrado intelectualmente en su trabajo, sería más complicado”, asegura. Los que le rodean dicen que él no influenció jamás las decisiones políticas de su esposa, sino que se encargó siempre de poner los pies en el suelo. Por cierto: la prensa, en ocasiones especialmente cruel, no solo habla de él como de “El fantasma de la ópera”, sino que un periódico alemán dijo en una ocasión que era “tan invisible como una molécula”. Auch!

Oprah Winfrey y Stedman Graham o la capacidad de entender a su pareja

La mujer más importante de la televisión americana, Oprah Winfrey, sale desde hace treinta años con Stedman Graham sin haber sentido jamás la necesidad de pasar por el altar. Incluso ha llegado a asegurar que de haberse casado, lo más probable es que no seguirían juntos. En 1993 Graham le pidió matrimonio, pero la periodista era consciente de que su programa era su absoluta prioridad, algo que él comprendió. El escritor y empresario estudió Trabajo Social y completó su formación con un máster en Educación en la Ball State University de Indiana. Trabajó como relaciones públicas y fichó por B&C Associates mientras se decicaba a la lucha por los derechos de los negros.

En 1985, fundó Chicago Athletes Against Drugs, una organización sin ánimo de lucro para ayudar a los jóvenes a tener acceso a la educación y a una vida sana a través del deporte. Hoy ejerce de profesor en la Full Sail University y es CEO de S. Graham & Associates, firma que se dedica a la consultoría y al desarrollo de líderes.

Stedman Graham, a la izquierda, Oprah Winfrey y Richard Branson, en el funeral de Estado de Nelson Mandela. EFE

Serena Williams y Alexis Ohanian o la vocación por cambiar las cosas

Alexis Ohanian, emprendedor de Silicon Valley, no solo es cofundador de Reddit, sino que incluso ha coqueteado con el mundo de la política, pues presentó una propuesta ante el Congreso de Estados Unidos en octubre de 2019. Recientemente dejó su puesto en Reddit con el fin de cambiar las cosas, dejando así claro que su activismo va mucho más allá de subir contenido a las redes, sino que se trata de transformar el mundo y su funcionamiento desde dentro.

“Cofundé Reddit hace 15 años para ayudar a la gente a encontrar una comunidad y un sentido de pertenencia. Ha llegado la hora de hacer lo correcto. Estoy haciendo esto por mí, por mi familia y por mi país. Y lo digo como un padre que necesita ser capaz de darle la respuesta correcta a su hija cuando me pregunte: ‘¿Y tú qué hiciste? Por eso he renunciado como miembro del consejo de Reddit, y les he urgido a que ese puesto lo ocupen con un candidato negro. Además, usaré las futuras ganancias que obtenga de mis acciones de la empresa en servir a la comunidad negra, sobre todo en disminuir el odio racial. Para ello, empiezo con una donación de un millón de dólares para la campaña Your Rights Camp de Colin Kaepernick”, ha explicado en un vídeo.

La tenista Serena Williams y su pareja, Alexis Ohanian, de vacaciones en Antibes, disfrutando de un día de playa. GTRES

El emprendedor ayuda a diversas empresas emergentes, una misión en la que Serena Williams también se halla sumida a través de 'Serena Ventures', que tiene inversiones por casi diez millones de euros. Se conocieron en un desayuno buffet en un hotel de Roma, al que regresaron para que el empresario le pidiera matrimonio. La boda, narrada en exclusiva por ‘Vogue’, contó con algunas de las celebridades más importantes del mundo del espectáculo y unió a la que hoy es una de las parejas más poderosas y consolidadas de la industria. Una prueba más de que en el amor, como en la pista de tenis, el poder radica en trabajar en el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo.