Oprah Winfrey revela que fue violada por sus propios familiares cuando era menor de edad

Ya se ha estrenado la serie documental del príncipe Harry y Oprah Winfrey, The me you can't see [El yo que no puedes ver] y ya en sus primeros comparases ha dejado momentos de verdadero estupor entre los espectadores. Uno de ellos, además, tiene como protagonista a la propia presentadora norteamericana, quien ha revelado que fue violada repetidamente por miembros de su propia familia.

Lanzada el pasado viernes en AppleTV, la docuserie sobre salud mental comenzó su andadura con la productora y actriz desvelando cómo fue su infancia y este episodio tan duro para ella. "A los 9, a los 10, a los 11 y a los 12 años, mi primo de 19 años me violó. Yo no sabía lo que era una violación", comienza relatando.

"De veras que no comprendía esa palabra. Ni la más remota idea de lo que era el sexo, ni por supuesto tenía idea de dónde venían los bebés y ni siquiera entendía lo que me estaba pasando. Y me guardé ese secreto", continúa Winfrey, de 67 años, quien además amplió el círculo de personas de su entorno que abusaron de ella.

Porque además de a su primo, Oprah señaló a su tío y a otros familiares, quienes abusaron sexualmente de ella, cuenta, hasta los 14 años. Fue entonces cuando se quedó embarazada y fue enviada a que viviera con su padre, aunque el bebé falleció cuando tenía solo dos semanas.

I could weep thinking that if this little girl knew that one day, everything that happened to her, and her healing, would help others find their own path. What I know for sure is that everything that has happened to you was also happening for you. pic.twitter.com/yLCsCpSspr — Oprah Winfrey (@Oprah) May 6, 2021

"Y es algo que acepté. Que una niña no está segura en un mundo lleno de hombres", afirma la presentadora, que nunca ha revelado el nombre de su primo desde que por primera vez hablase de este tema públicamente en 1986 (aunque los tiempos han cambiado bastante desde entonces como para ahora poder rescatar ese suceso de su memoria).

En aquel momento, explicó que su primo la llevó "a una heladería" y le compró un helando cuando todavía le corría "sangre por la pierna". "Contar nuestra historia, poder decir en voz alta 'Esto es lo que me pasó', es crucial", asegura ahora en la docuserie, quien en otros momentos ya ha contado los abusos físicos en forma de palizas que infligió sobre ella su abuela, así como también se ha abierto en otras ocasiones sobre la negligencia de su madre.