Laura Bates: "La violencia misógina es tan común que muchas personas la ven como parte de la vida"

Laura Bates se adentra en la clandestinidad para sacar a la luz vastas redes y comunidades misóginas en 'Los hombres que odian a las mujeres', un libro en el que observa, analiza y documenta casos de preocupante masculinidad tóxica.

La autora nos hace ver que vivimos en un mundo en el que miles de hombres, de forma activa, unidos por un código compartido de odio virulento, se alían para demonizar a las mujeres y tramar de manera gráfica cómo violarlas y destruirlas. Hablamos con ella para descubrir por qué tenemos que perder el miedo a incomodar a los hombres para poder cambiar (de verdad) las cosas, sobre la importancia de no pensar que la libertad de expresión ha de ser ilimitada cuando el odio entra en juego.

Lo primero que le preguntamos es cómo podemos luchar contra la masculinidad tóxica y contra los estereotipos de hipermasculinidad. "Creo que la principal responsabilidad de luchar contra los estereotipos de género rígidos y dañinos recae en los hombres. Las mujeres no podemos prescribir estas nuevas formas de masculinidad, por lo que este es el lugar para que los aliados masculinos den un paso adelante y modelen nuevas versiones de masculinidad solidaria, valiente, vulnerable, empática y responsable para los hombres jóvenes", asegura la autora.

"Es muy alentador que una nueva generación de modelos masculinos esté haciendo esto, desde futbolistas como la selección de Inglaterra o Héctor Bellerín, hasta hombres abiertamente feministas como Andy Murray y Daniel Radcliffe. Pero necesitamos ver a más hombres comunes dando un paso adelante para abordar estas prescripciones obsoletas de masculinidad para los hombres jóvenes en sus propias vidas: es más probable que los niños se vean influenciados en sus ideas sobre la masculinidad por parte de cuidadores y familiares masculinos, entrenadores deportivos, maestros, por ejemplo", explica Laura.

En el libro, la escritora rastrea los tipos de terrorismo que pasan desapercibidos, no denunciados e ignorados. Las conexiones no hechas entre la misoginia extremista y la supremacía blanca, la radicalización de los chicos blancos a la que nadie presta atención hasta que es demasiado tarde…

¿Por qué el odio hacia las mujeres ha de ser tratado con la misma vehemencia que otros tipos de odio?Porque cuando alcanza el mismo umbral para las definiciones internacionales de terrorismo o extremismo, merece ser tratado como tal. Por ejemplo, cuando los hombres jóvenes se radicalizan en línea hacia el odio y la deshumanización de un grupo demográfico específico (en este caso, las mujeres) y se les alienta a cometer violencia fuera de línea contra esos grupos, y cuando esa violencia fuera de línea les cuesta la vida a las mujeres en el avance de una agenda ideológica misógina (como en los ataques de Alek Minassian o Elliot Rodger, por ejemplo), deberíamos tomarlo tan en serio como lo haríamos con cualquier otra forma de terrorismo. No podemos luchar contra esta violencia si no la reconocemos por lo que es y asignamos los recursos necesarios para prevenirla y abordarla

¿Cómo es posible que tantas personas desconozcan quiénes son los incels, los célibes involuntarios?Durante mucho tiempo, los incels y otras comunidades misóginas han existido principalmente en línea y clandestinamente. Incluso cuando su violencia se ha derramado fuera de línea (como en la Masacre de Santa Bárbara o el ataque de una camioneta en Toronto), los medios de comunicación no los han descrito con precisión como ataques terroristas y el sistema de justicia penal no ha juzgado a los perpetradores como terroristas, por lo que la sociedad ha permanecido en gran medida desconoce los motivos detrás de los ataques. La radicalización que estamos viendo de los hombres jóvenes en las redes sociales a menudo ocurre por debajo del radar de los maestros y los padres, quienes no necesariamente están activos en las mismas plataformas en línea que los jóvenes y no siempre son conscientes de cuán extremos y misóginos son los jóvenes en línea. Incluso los think tanks y los departamentos gubernamentales supuestamente dedicados a combatir todas las formas de extremismo a menudo ni siquiera han oído hablar de los incels.