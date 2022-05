"Las mujeres pertenecen a cualquier industria en la que quieran estar, al igual que los hombres"

Lindsay Ross es experta en la creación de estrategias de personal para organizaciones multinacionales de gran crecimiento, desde empresas de nueva creación hasta empresas multimillonarias.

Tiene muy claro que la conciliación es la base del rendimiento. Aquello de que "un trabajador contento es el mejor trabajador", es su lema vital... y laboral ya que se dedica a los recursos humanos. Concretamente dirige este departamento en Bitpanda, empresa de soluciones de inversión que nació en 2014 en Viena y que se ha expandido por toda europa en estos 8 años de vida. Charlamos con ella sobre mujeres, familia, conciliación y bienestar laboral.

¿Cuál es para ti la parte más complicada de la gestión de equipos?

Somos una empresa de gran impacto y ritmo rápido en un sector extremadamente competitivo. Esto significa que las personas que contratamos y que trabajan con nosotros son inteligentes, talentosas y motivadas, que nos ayudan a revolucionar el mundo de las finanzas.

Cuando se trata de la 'gestión de equipos' en este contexto, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los líderes es asegurarse de que esos trabajadores de alto rendimiento tengan desafíos continuos; que vean el impacto que tienen y entiendan cómo pueden crecer constantemente dentro de la empresa.

El mundo del trabajo ha cambiado, y también las expectativas de todos. Ya no se trata de la 'escalera corporativa' de la jerarquía, las atribuciones, los títulos o la compensación; se trata de la libertad, la responsabilidad, la confianza y el crecimiento personal. Por ello, los líderes deben pensar más allá de los métodos estándar de retención y centrarse en enfoques de crecimiento individuales y a medida que permitan a las personas aprender, desarrollarse y crecer, junto con la empresa. No es fácil, pero es fundamental.

¿Crees que las técnicas y estrategias de un director o directora deberían cambiar dependiendo de si su equipo está formado por hombres o mujeres?

No creo que se trate de una cuestión de género específicamente cuando se trata de liderar; se trata de individuos. Todo el mundo es diferente. Las circunstancias de la vida de cada uno son diferentes. Y esto significa que sus puntos fuertes, sus necesidades y su forma de trabajar son diferentes. Así que, como líderes, un componente esencial de nuestro trabajo es crear un espacio seguro en el que la gente se sienta cómoda para ser su auténtico yo, tenga voz y sea capaz de influir. Para hacerlo con eficacia, debemos comprender realmente todas estas diferencias y hacer todo lo posible por reconocer y mitigar nuestros propios prejuicios inconscientes. El objetivo es tener compañeros que se sientan felices, capacitados, motivados y que puedan dar lo mejor de sí mismos. Cuanto mayor sea el esfuerzo de los enfoques personalizados o a medida, mejores serán los resultados de nuestros equipos, que es de lo que trata el liderazgo.

La conciliación, al menos en España, no está garantizada, depende mucho de la política de RRHH de las compañías. ¿Cómo lo hacéis vosotros?

Desde luego, lo intentamos. Reconocemos que cada familia o situación personal es diferente -no hay un enfoque único para todos-, por lo que aprovechamos un enfoque adaptado para apoyar a nuestros colegas en sus vidas.

¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, nos centramos en el impacto, no en las horas cronometradas. Con nuestra política de trabajo híbrido, 60 días de trabajo desde cualquier lugar damos a la gente la libertad y la flexibilidad de elegir cuándo y dónde trabajar. En definitiva, renunciamos al estilo de trabajo tradicional y permitimos a nuestros Pandas adaptar sus ubicaciones y horarios de trabajo para que se ajusten mejor a sus estilos de vida, con unas pocas barreras para garantizar la continuidad del negocio y la colaboración efectiva.

Además, sabemos que las familias modernas son muy variadas, y nuestra Política de Nuevos Padres, que no tiene en cuenta el género, lo refleja ofreciendo a los nuevos padres un permiso parental de 20 semanas totalmente remunerado. Esto incluye a los padres biológicos, subrogados y adoptivos de cualquier sexo o edad, independientemente de la orientación sexual o la estructura familiar, incluidas las parejas del mismo sexo y los padres solteros.

Has mencionado que en España la conciliación real no está garantizada. En Bitpanda queremos que todo el mundo aquí pueda sentir que puede centrarse plenamente en su vida familiar y vincularse adecuadamente con su nuevo miembro de la familia sin compromisos añadidos ni presión del trabajo. Si no me equivoco, los padres en España tienen 16 semanas de permiso parental. Sin embargo, nuestros Pandas en Italia, por ejemplo, sólo tienen 15 días (y por supuesto esto varía según los países). Así que para aquellos que no disponen de mucho tiempo, esperamos que las 20 semanas que reconocemos en la empresa sean un verdadero cambio y una ayuda muy real.

Me llega la siguiente información: A partir del 1 de abril de 2022, Bitpanda mejorará su política de vacaciones para ofrecer vacaciones anuales ilimitadas totalmente pagadas. ¿Cómo es esto?

Lo más importante es que esto es un 'y', no un 'o'. Todos nuestros Pandas -independientemente de su ubicación- siguen teniendo derecho a recibir el número mínimo de vacaciones que les corresponde por ley. Lo que ofrecemos es tiempo libre ilimitado y totalmente pagado, además de esta asignación.

He aquí la razón: ponemos el listón muy alto y confiamos en que todos los miembros de nuestro equipo sean capaces de alcanzarlo. Trabajar en uno de los sectores más cambiantes y exigentes significa que no se trata del típico horario corporativo de 9 a 5, y siempre seremos radicalmente honestos al respecto. Así que para permitir a nuestros Pandas añadir espacio y armonizar sus propias circunstancias vitales individuales (¡porque se mueven a 200 km por hora!), eliminamos las políticas y procedimientos estrictos y burocráticos.

No queremos que nuestros colegas se agobien contando los días libres que les quedan. Si necesitas un descanso para recargar pilas, tómatelo. Si necesitas un día, una semana o un mes de descanso y tu trabajo te lo permite, ponte de acuerdo con tu jefe y tu(s) equipo(s) y tómatelo. Lo único que pedimos es que todo el mundo sea consciente y responsable, porque todos tenemos miembros del equipo que necesitarán 'cubrir' cuando estemos fuera y la empresa necesita seguir funcionando. Puede parecer revolucionario, pero en realidad es muy obvio para nosotros.

¿Has encontrado alguna dificultad a lo largo de tu carrera siendo mujer? alguna forma de desprecio?

Afortunadamente no, pero soy muy consciente de que sigue ocurriendo en las empresas. Creo que tenemos que hacer más para animar a las mujeres a manifestarse, a hablar por sí mismas, a luchar por lo que creen. Las mujeres pertenecen a cualquier industria en la que quieran estar, al igual que los hombres.

¿Existe la oficina perfecta? ¿Cómo te la imaginas?

La finalidad de la oficina ha cambiado desde el comienzo de la pandemia. Ya no es un lugar para 'sólo trabajar', sino que ha pasado a ser un espacio de comunidad, colaboración y conexión personal. Por tanto, una oficina debe adaptarse a las diferentes formas de trabajar de la gente, para permitir un espacio más creativo y de ‘lluvia de ideas’, y estar en un lugar donde la gente quiera estar.

Piensa en espacios amplios y abiertos con mucha luz, sin despachos, sin puertas ni paredes opacas, sin lugares asignados. Un lugar de creatividad, donde puedas compartir ideas y hacer tu mejor trabajo (en espacios silenciosos o salas de colaboración) y que permita la interacción social. En nuestra nueva oficina, puedes encontrar todo lo anterior, además de obras de arte modernas y tecnología de vanguardia, un bar, un comedor con diferentes opciones, incluso veganas, totalmente gratuitas... y una cafetería con baristas y el mejor café, ¡por supuesto!

¿Cómo es para una mujer trabajar en el sector de inversión + tecnología? ¿Es un mundo muy masculinizado?

Tradicionalmente el mundo de la inversión es (todavía) claramente masculino, sí; pero queremos encabezar el cambio en todo el sector. Desde la forma de educar sobre la inversión hasta la forma de liderar. Hay varias directivas en nuestra organización y creemos firmemente que las mujeres tienen que estar aquí. Juntos, podemos hacer de la industria tecnológica en general (y de la tecnología financiera en particular) un entorno más diverso e inclusivo, haciendo hincapié en que las mujeres tienen cabida.