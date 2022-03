Tres eurodiputadas que debes conocer: la española más joven, una chef estrella de tv y una presentadora y ex ministra

Queremos acercarnos a tres políticas, tres europarlamentarias. Mujeres que han llegado a donde están motivadas por diferentes causas pero con la firme creencia de que un mundo mejor es posible. La española Alicia Homs, llegó con 25 años al Parlamento Europeo, siempre tuvo claro que quería ser Eurodiputada. La Alemana Sarah Wiener, fue 'princesa por sorpresa' y de presentar un conocido programa de cocina en televisión fue elegida europarlamentaria (primero se presentó, obviamente). Y, por último, la sueca Alice Kuhnke, tras ser una conocida presentadora de televisión, estudió Ciencias Políticas, fue ministra de su país y ahora es eurodiputada. Las tres llegaron a la cámara europea en 2029, esas son sus historias.

ALICIA HOMS: la Eurodiputada española más joven de la historia.

Es miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Llegó a la eurocámara con 25 años, en 2019. Ahora, con 28, preside las Juventudes Socialistas Europeas (es su segundo mandato al frente de las YES: Young European Socialists). Alicia Homs es miembro titular de la Comisión de empleo y asuntos sociales. Precisamente con el tema de su experiencia laboral previa a su etapa parlamentaria arrancamos a hablar con ella.

Alicia Homs llegó a la Eurocámara en 2019 Cortesía

Mujer es: ¿Qué les dices a quienes piensan que con 25 años se tiene poca o ninguna experiencia laboral, y vital si me apuras, para llegar al parlamento europeo y representar a tantas personas?

Alicia Homs: Creo que en un parlamento tiene que haber representantes de la sociedad. Me parece importantísimo que haya diputados jóvenes, con menos experiencia. Somos nosotros quienes realmente entendemos los obstáculos que tienen hoy los jóvenes para emanciparse, porque los hemos tenido o nuestro entorno los tiene. Creo que los políticos jóvenes somos quienes mejor representamos a los jóvenes, y por eso es importante que se apueste por nosotros.

M: Pero debe dar respeto llegar tan joven…

A.H:Sí, claro, mucho. Creo que llegar al Parlamento Europeo da respeto tengas la edad que tengas. Aquí hay eurodiputados que han sido ministros e incluso primeros ministros en sus países. Llegas con mucho respeto pero te acostumbras, te haces un hueco, aportas lo que tú puedes aportar (no somos tantos los eurodiputados jóvenes, y creo que los jóvenes tenemos una perspectiva importantísima) y, sobretodo, aprendes.

M:¿Has notado alguna vez que tenías que demostrar más por ser joven o por ser mujer?

A.H: Sí, constantemente. Sobre todo al principio. Ser joven ya supone unos prejuicios, pero es por la suma de ser mujer jóven por lo que realmente notas que hay mayor presión. La sensación es que tienes que demostrar que vales, que te mereces el cargo. Eso lo tenemos que demostrar todos y todas, porque venimos aquí a trabajar por los ciudadanos y las ciudadanas europeas y tenemos que dejarnos la piel cada día. Pero lamentablemente es evidente que una mujer tiene que hacer más si quiere destacar.

M:Estudiaste ciencias políticas ¿siempre lo tuviste claro? ¿Querías dedicarte a la política?

A.H: Efectivamente, el interés por la política se me despertó de muy joven. Mi padre y mi madre siempre me lo han dicho. Era una niña curiosa, hacía muchas preguntas sobre temas de la sociedad que me parecían injustas, incluso me indignaban algunas situaciones. Además, mi padre y mi madre me animaron a involucrarme activamente y decidí afiliarme a las Juventudes Socialistas de las Illes Balears (JSIB) y posteriormente al partido (PSIB-PSOE), donde he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo. A partir de ahí, todo ha ido muy rápido. El interés por la política europea lo empecé a tener durante la carrera e hice mi Erasmus en Bruselas y aproveché para realizar unas prácticas en el Parlamento Europeo, en el equipo de la eurodiputada Teresa Riera.

M: Lo has tenido claro siempre…

AH:Como mencionaba, siempre he sido una niña muy curiosa. Quejarse es muy fácil, pero involucrarse para cambiar las cosas es lo verdaderamente útil ¿Quién mejor que uno mismo para cambiar lo que no le gusta? Además, en casa siempre se ha hablado de política y las luchas sociales siempre han estado presentes en la mesa. Todos tenemos esa idea de que una sociedad más justa es posible y es necesario avanzar hacia ella.

Sobre Roberta Metsola

M:¿Qué balance haces de la elección de Metsola como presidenta del Parlamento Europeo y cómo crees que puede influir su postura antiabortista en el nuevo cargo que ocupa?

A.H:Antes hablábamos de que una mujer tiene que demostrar más para destacar. Pues también es al revés: se la juzga más que a un hombre por sus errores. Tajani también era contrario al aborto y nadie le criticó por ello. Cuidado con esto. En la política europea se llegan a acuerdos entre diferentes y el acuerdo para investir a la nueva presidenta incluye un compromiso programático con una marcada agenda social que necesita la UE y que se va a concretar en medidas impulsadas por el Parlamento. Eso es lo útil de pactar. Respecto a sus opiniones personales, Metsola tendrá que respetar las opiniones del Parlamento y defender la postura de la y defender la postura de la institución, no la suya, y el Parlamento se posicionó claramente en junio del año pasado instando a los Estados Miembros a eliminar cualquier barrera al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, considerando algunas leyes antiabortistas como vulneraciones a los derechos humanos. Esta es la posición del Parlamento Europeo y la presidenta la tendrá que defender.

Las cuotas y sus renuncias... que merecen la pena

M:¿Qué opinas de la política de cuotas tanto en el sector privado como en el público?

A.H: Creo que es necesaria como medida inicial. Para que las niñas y las mujeres jóvenes se planteen una vía laboral tienen que tener referentes. Hay que asegurar que estas referentes puedan llegar a los espacios de poder, ahora todavía copados por hombres sobretodo en el sector privado. Estoy a favor de garantizar por la vía legal este acceso de las mujeres a puestos directivos, con el objetivo de que, en unos años, ya no sea necesario, sino que sea lo normal.

M:¿Te gustaría tener ratos de ocio o compartir con tus amigos cosas que tu actividad como europarlamentaria no te permite?

A.H:Sí, muchos días. De hecho, no hay día que no eche de menos esos momentos, tanto con mis amigas de toda la vida como con mi familia. Pero tengo la enorme suerte de contar con su apoyo. Siento que tengo una oportunidad enorme de trabajar en el Parlamento Europeo para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la gente, y lo entienden. Quiero aprovecharla al máximo y hacer mi trabajo lo mejor posible. Estoy feliz de hacerlo, aunque tenga que renunciar a algunas cosas. Cuando hay resultados para la gente, ves que vale la pena.

Alicia Homs ha hecho renuncias pero han merecido la pena Cortesía

Ante la invasión de Ucrania

Alicia es muy activa en RRSS y muestra continuamente su apoyo a ucranianos y ciudadanos rusos oprimidos: “Estamos con los y las ucranianas. Y también con la ciudadanía rusa que sufre la tiranía de Putin. La UE tiene que seguir ayudando a Ucrania, aislando a Putin y asegurando la acogida de todas aquellas personas que huyen de la guerra”, publicaba recientemente en twitter junto a esta foto:

Alicia junto a otra eurodiputada manifestando su apoyo a Ucrania. Twitter

SARAH WIENER: de cocinera en televisión a eurodiputada.

Sarah es Eurodiputada austriaca desde 2019, por el grupo Los Verdes/Alianza Libre europea, aunque en realidad es conocida en Alemania y en Austria por su faceta como chef. Era una TV star y presentaba programas de cocina en radio y televisión. Antes de llegar al parlamento su experiencia en política era inexistente, pero tenía algo muy claro: aportar en materia de nutrición y alimentación y sobre todo “tener voz y voto”.

Sarah cocinando en el programa de televisión que presentaba. Christian Kaufmann

Mujer es: Nada hacía prever que acabarías siendo diputada del Parlamento Europeo. ¿Qué fue lo que te hizo tomar esta decisión?

Sarah Wiener:Eso es cierto, desde fuera puede no parecer un paso lógico convertirse en parlamentaria... Pero, en muchos sentidos, es solo una extensión de lo que he hecho antes: todo lo que he hecho en los últimos años, lo hecho por pasión y una necesidad interna. Ha sido un paso inesperado, pero no diferente. Finalmente decidí presentarme al Parlamento Europeo porque me lo pidieron y la alimentación y la nutrición son temas que me apasionan. Es un área donde sé lo que hago, donde quiero educar y donde estoy desesperada por marcar la diferencia. Pero al mismo tiempo me preocupa profundamente: ya no vivimos en armonía con la naturaleza, a la mayoría de la gente ni siquiera le importa. Para mí, sin embargo, las preguntas sobre lo que comemos han sido una constante en mi vida desde pequeña: ¿De dónde viene, cómo se produce, si está o no muy procesado y cuánto de sabor y nutrición se pierde al procesarlo? Tener voz y voto en todo esto es un gran y precioso privilegio.

M:La televisión es, al menos desde fuera, parece un mundo muy atractivo. ¿Que le hizo dejarla y apostar por la política?

S.W:Te puedo decir que cocinar frente a la cámara es mucho más fácil que hacer política. Durante mis primeros dos años en el Parlamento, no he hecho nada más que estudiar política europea. Cómo funciona y dónde puedo involucrarme…

M: ¿Son trabajos compatibles ambos trabajos?

S.W: No tengo mucho tiempo para la televisión en este momento, pero espero que eso cambie en algún momento.

Comer bien: una asignatura pendiente

M: Una de tus preocupaciones es inculcar hábitos alimenticios saludables en los niños. ¿Debería ser una materia en la escuela?

S.W: ¡Sí, absolutamente! El conocimiento sobre alimentación saludable y cocina debe comenzar en preescolar. A los niños les encanta ser creativos, sentir y saborear. Es importante que se permita a los niños cocinar sin recurrir a productos ultraprocesados y con ingredientes básicos diversos, frescos, preferiblemente de la región y orgánicos. Es importante que los niños fortalezcan la soberanía de su propio cuerpo y luego tengan una elección real de qué y cómo quieren comer. Los niños también deberían tener la oportunidad de experimentar de primera mano de dónde provienen sus alimentos. Deberían visitar granjas para comprender que la producción de alimentos es más compleja de lo que sugiere un estante de supermercado. Por esta razón, creé una fundación en Alemania, en 2007, para hacer exactamente este tipo de trabajo, con el objetivo de brindar a los niños una educación práctica y experiencias significativas con la comida.

M: He leído que has practicado taekwondo y que lo hacías muy bien, fuiste campena en Berlín. ¿Crees que practicar este arte marcial te ayudará en tu carrera como eurodiputada?

S.W:(Risas) Estoy en un grupo donde practricamos la comunicación no violenta. He colgado mi carrera como luchadora de contacto por completo. Sin embargo, el taekwondo también es un deporte con disciplina y reglas, no se trata de dar golpes solo.

¿Misión cumplida?

M: ¿Ser eurodiputada se parece a la idea que tenías de ello?

S.W: Nunca quise estar en el Parlamento Europeo, así que no lo pensaba. Sin embargo, sueño con un cambio sostenible dentro del sistema alimentario y estoy agradecida de estar aquí ahora. Tengo ideas claras sobre lo que podríamos cambiar para mejorar y cómo podríamos mantener nuestro propio microbioma (conjunto de microorganismos) sano y diverso. Represento estas convicciones y más adelante se verá he tenido éxito o no.

M:¿Qué tiene que suceder en tu trabajo como europarlamentaria para que un día puedas decir: misión cumplida?

S.W:Muchas cosas vienen a la mente: por ejemplo, el principio de quien contamina paga debe tomarse en serio e implementarse con respecto a la erosión del suelo, la contaminación del agua y el uso de pesticidas y antibióticos. Además, se deben crear unas reglas de juego equilibradas entre los pequeños agricultores y la agroindustria, por ejemplo, a través de subsidios justos. Debemos transformar nuestra horrorosa forma de criar animales: necesitamos la agricultura de pastos en tierra. Finalmente, y es lo más importante, se debe educar a la sociedad acerca de los aditivos y sustitutos, como la carne in vitro y similares. Creo además que medidas como prohibir la publicidad de alimentos poco saludables, bajar los impuestos a las frutas y verduras, promover la agricultura ecológica... ayudarían muchísimo.

Sarah trabajando en su despacho Cortesía

M: La presencia de mujeres en el Parlamento Europeo supera actualmente el 40%. ¿Cree que es necesario establecer una política de cuotas o discriminación positiva ?

S.W: Creo que las cuotas son buenas. En nuestro grupo, prestamos atención a este equilibrio en todos los asuntos, ya sean los discursos o los nombramientos.

ALICE KUHNKE: Club Disney, ministra de Cultura y Parlamento Europeo

Alice es de Malmö, Suecia. También es eurodiputada desde 2019, por el grupo Los Verdes/Alianza Libre europea. Anteriormente, ha sido ministra de Cultura y Democracia Sueca, de 2014 a 2019. En su país la conocen desde mucho antes: fue presentadora del Club Disney en y más tarde tuvo su propio programa de entrevistas. Además, fue una excelente atleta, velocista en distancia de 100 y 200 metros.

Alice Kuhnke ha encontrado su lugar en el mundo como Eurodiputada Cortesía

Mujer es: Menudo curriculum ¿tu entorno familiar ha facilitado este constante movimiento o es que eres inquieta por naturaleza?

Alice Kuhnke:Creo que todos estamos influenciados por nuestro entorno y oportunidades, pero también creo que tenemos el poder de tomar nuestras propias decisiones y forjar nuestro propio camino en la vida. Mi interés por la política está influenciado en parte por mi madre, que es profesora, y siempre ha estado interesada en las grandes perspectivas y cuestiones de la sociedad. Parte de mi energía y espíritu de lucha proviene de mi padre, quien creció en Gambia, un país mucho menos privilegiado económicamente que Suecia. Nos crió a mí y a mis hermanos para endurecernos y asumir la responsabilidad de nuestras acciones, algo que me preparó bien para la vida como política.

La televisión no la sedujo

M:Empezaste a trabajar muy joven en televisión. A los 19 presentabas Disney Time. Este es un trabajo muy atractivo, ¿por qué no te sedujo lo suficiente como para continuar?

He tenido un fuerte impulso de marcar la diferencia desde que era una niña y la oportunidad de formar parte del cambio en la sociedad civil y en la política me pareció el camino correcto.

M: En ese momento (cuando empezaste en la televisión) no había nada que presagiara que acabarías siendo Ministra de Cultura de tu país o diputada al Parlamento Europeo. ¿Qué te hizo meterte en la política?

A.K:No creo que debamos tener una perspectiva tan estrecha sobre quién tiene potencial para ser un líder o qué experiencias y perspectivas son un buen comienzo para una carrera política. Siempre he estado activo en diferentes organizaciones de la sociedad civil, en la Iglesia, en los boy scouts, en la organización de Comercio Justo, organizaciones ambientales… y en mi juventud hice mucho voluntariado. Trabajar por una sociedad mejor de alguna manera siempre fue una meta a largo plazo estoy muy agradecida por las oportunidades que me permitieron estudiar ciencias políticas, trabajar en la sociedad civil y, finalmente, dedicarme a la política.

M: Llegaste a la universidad a los 27 años, cuando normalmente accedes a ella a los 19. ¿Eso te hizo vivir tu etapa universitaria con más madurez?

A.K:En realidad comencé mis estudios mucho antes, a la edad de 19 años en la Universidad de Lund, donde estudié religión y luego pedagogía en Malmö. Hice un parón para trabajar en televisión y luego continué. De todas formas en Suecia somos un poco más liberales sobre cuándo elegimos ir a la universidad. Muchos jóvenes se toman un poco más de tiempo para explorar sus intereses y metas antes de decidirse por lo que quieren estudiar. El estado también trata de inspirar y empujar a los adultos a encontrar nuevos mercados laborales mediante la reeducación. Eso es crucial, especialmente cuando se trata de satisfacer las demandas de los mercados laborales digitales . Estoy muy contenta de haber tenido esta oportunidad. Una vez que continué mis estudios en Estocolmo, tuve claro que la política era la elección correcta.

M: Desde tu experiencia como periodista y reportera, ¿qué crees que podemos hacer o aportar los medios y los periodistas en temas de igualdad de género, paridad…?

A.K: Creo que los periodistas deben hacer lo que se supone que deben hacer: buscar la verdad y escudriñarnos a los políticos. Profundizar en áreas y problemas que la gente tal vez piense que no son importantes y mostrar por qué sí que lo son

M: En su programa de televisión tuvo la oportunidad de entrevistar a algunas personalidades que luego se convertirían en colegas políticos. ¿Qué y a quién recuerdas especialmente de esa experiencia?

A.K: Esto fue hace mucho tiempo y aunque lo disfruté en ese momento, siento que mi red en la política está más ligada a mi trabajo en la sociedad civil y como ministra sueca que como presentadora. Sí que te digo que he tenido el placer de conocer y trabajar con muchas personas inteligentes y apasionadas a lo largo de los años, antes y ahora.

Alice Kuhnke, en 2018, cuando era ministra de Cultura y Democracia de Suecia. Gtres

M: ¿Cree que es necesario establecer una política de cuotas o discriminación positiva ?

A.K:Como única institución de la UE con representantes elegidos directamente, los diputados al Parlamento Europeo deberían reflejar verdaderamente a los ciudadanos de la Unión. Sabemos que no es así y que es un grave problema de legitimidad democrática. Una de mis colegas francesas en el comité para la igualdad (FEMM), Gwendoline Delbos -Corfield, está trabajando como ponente permanente sobre la integración de la perspectiva de género para impulsar una mejor representación política entre los grupos políticos y modernizar el parlamento. Hace poco la comisión FEMM adoptó un informe que instaba a una mejor representación política femenina en el PE. El informe da la bienvenida a aquellos partidos políticos que han introducido reglas para garantizar el equilibrio de género en sus listas. El informe también alienta a los partidos políticos a abordar el tema de la representación política internamente , por ejemplo, mediante la introducción de cuotas al decidir los candidatos electorales. ¡Este informe es una gran victoria y un paso en la dirección correcta!

Se presentó como posible presidenta del Parlamento Europeo

M: Fuiste candidata para presidir el parlamento y finalmente ganó Roberta Metsola ¿Qué balance haces de esta experiencia?

A.K:Con mi candidatura, el grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ha demostrado que existen alternativas a la agenda conservadora. Sabíamos desde el principio que los conservadores probablemente ganarían, pero esta candidatura era mucho más para nosotros. Estoy muy orgullosa de que hayamos logrado mostrar a nuestros ciudadanos que existen alternativas verdes y feministas y que mi candidatura obtuvo el apoyo de miembros fuera de nuestro propio grupo del partido. Mostramos a Europa que hay socialdemócratas y liberales que tampoco se sienten cómodos con un presidente conservador en el Parlamento Europeo. Esta era nuestra principal ambición: aumentar la presión sobre el nuevo presidente y mostrar a los ciudadanos de toda Europa que otro camino y otro mundo son posibles.

M:¿Te volveremos a ver delante de las cámaras entrevistando a políticos, actores…?

A.K: Estoy muy contenta con mi papel como política y miembro del Parlamento Europeo y haré todo lo que esté a mi alcance para seguir incidiendo en el cambio en el futuro. No tengo la intención de cambiar mi camino en el corto plazo.