Precisamente hoy, día 8 de marzo, queremos acercarnos a 8 mujeres con perfiles muy diferentes pero con algo en común: la perserverancia y las ideas ("casi siempre", según ellas) muy claras. No son perfectas, por supuesto que no, pero han creído en una idea y la han puesro en pie. Sus motivaciones son dispares, van desde el amor, hasta el deseo de hacer sentir bien a los demás. Todas las razones valen y aquí están sus 8 historias.

1 Natalia Osona Creadora de Glowrias e Influencer "Ojalá veamos pronto a una mujer presidenta de España"

Natalia Osona es licenciada en Derecho, pero hace ocho años quiso dar visibilidad a su tienda on line Glowrias, por eso se abrió una cuenta de instagran. "Me inicié en el mundo de las redes sociales en septiembre de 2014, pero no lo hice como influencer o perfil personal, sino que me abrí un perfil de Instagram bajo el nombre de mi marca con el fin de promocionar mi pequeña tienda online. Sin esperarlo, mi marca de ropa fue ganando una popularidad increíble, por lo que al ser yo la cara visible de la misma (pues la personalicé en gran medida con mi imagen y presencia continua en las redes), me convertí poco a poco en influencer (tiene más de 1 millón de seguidores) al ganarme el cariño y la admiración de mis seguidores que vivieron junto a mí el camino al éxito desde 0. Por lo que podemos decir que yo hice el camino inverso al que se suele hacer en redes sociales: primero empecé con mi marca y, después, me convertí en influencer.

Giro forzoso y etapa oscura

2014 fue el año que marcó un antes y después en la vida de Natalia: "A la vez que compaginaba mis estudios universitarios de Derecho-ADE con competencias internacionales de Derecho, comencé con dolores en la espalda que progresivamente fueron a más, hasta llegar al punto de no poder prácticamente moverme de la cama. Estuve así casi 2 años de mi vida y, al verme obligada a no poder asistir a clases, me busqué algo que pudiera hacer desde mi casa para tener la mente ocupada en aquellos difíciles momentos. Eso me impulsó a abrir mi tienda online y la cuenta de Instagram de mi marca de ropa. Fue el momento más oscuro de mi vida, no solo a nivel físico sino también el impacto psicológico que supone pasar de una vida normal con unas expectativas brillantes en mi futuro profesional, ganando diferentes premios a nivel académico, a estar inmóvil con muchos dolores y una medicación muy fuerte en la cama sin poder moverte. Sufrí mucho, pero en aquel momento no sabía que el futuro me guardaba algo increíble que ni yo misma podía imaginar"

A pesar del golpe Natalia se reinventó y se convirtió en empresaria, algo de lo que está muy orgullosa: "El emprendimiento es el motor de nuestra economía, crea puestos de trabajo y, por ello, es algo muy positivo (aparte de complicado) que deberíamos apoyar mucho más".

Más sentido común

Cuando le preguntamos por la política de cuotas, tiene una visión muy personal del tema: "Debería hablarse desde la casuística y no en términos generales. Puesto que en ciertos casos será relevante tener implementada una política de cuotas y en otros no. Hablando desde una perspectiva personal, yo como cualquier empresario, en su sano juicio, busco el mejor talento para mi empresa sin importar si es hombre o mujer. Si hay más mujeres capacitadas que hombres para un determinado puesto, ¿por qué no voy a poder contratar más mujeres? O la inversa, ¿por qué no voy a poder contratar más hombres en el caso de que estuvieran más capacitados? Me parece que si todos funcionáramos desde la lógica, esto no tendría que ser necesario.

¿Cuotas entre influencers?

"El sector de la moda y el mundo influencer está liderado por mujeres, es una realidad. No implica que no haya figuras masculinas, pues las hay, pero con una presencia significativamente menor. Al igual que el mundo gaming está liderado por hombres, aunque cada vez hay más presencia femenina. Al final, nos dirigimos a diferentes nichos y, por ello, la presencia de mujeres u hombres difiere dependiendo del sector"

Para terminar la charla le prguntamos que noticia relacionada con mujeres le gustaría ver publicada y... no lo duda: "Estoy deseando que llegue el momento de ver la investidura de la primera Presidenta del Gobierno de España. Estoy segura que será en pocos años".

2 Paz Torralba Directora de The Beauty Concept "Hay que tener un plan de negocio y no cambiarlo jamás"

Paz tenía un puesto de responsabilidad en Banca, en la división de banca de negocio de Bankia, y se puso a pensar en un plan B. "No porque tuviera queja de mi trabajo, al contrario, estaba bien considerada y era un puesto de responsabiliad, pero yo quería hacer algo más, quiería poner en macha un proyecto que hiciese sentir bien a los demás y empecé a buscar".

Ella, mujer de números, informes, balances... analizó los diferentes sectores con una idea muy clara: "Si emprendes por cuenta propia, tienes que estar encima del negocio, estar ahí, eso lo he mamado desde pequeña y lo tenía muy claro". Primero pensó en una casa rural con un huerto ecológico pero "eso implicaba un cambio muy fuerte, demasiado para estar implicada al 100%". De repente lo tuvo claro y supo que el bienestar sería el eje de su negocio:"sentirte bien, cuidar la alimentación, la piel, hacer deporte... Al final si estás bien por dentro se ve por fuera y así fue como decidí quee ste sería mi sector". Y empezó a estudiar, a formarse en formulación, activos, anatomía, galénica... Se rodeó de gente experta en todos estos campos para dar un servicio completo en The Beauty Concept.

Tres centros y un Spa en el Mandarin Ritz

Empezó con un centro y ahora, 15 años después, tiene dos centros de belleza, un centro especializado en cabello y el Spa del Hotel Mandarin Oriental Ritz en Madrid. Este último sueño, dar el nombre (y su servicio y forma de entender la belleza) de su negocio al spa del un hotel como el Ritz de Madrid, le cogió totalmente por sorpresa y lo cuenta como si lo viviera de nuevo. "Me llamó el director del Ritz... ¡a mí!, me contó que llevaban un tiempo viendo qué servicio daba, cómo eran mis centros y les gustaba para su hotel. Yo no me lo podía creer... al cabo de unos meses todo se materializó y ahora no puedo estar más orgullosa y satisfecha, es un salto increible".

The Beauty Concept Spa, Hotel Mandarin Ritz, Madrid Cortesía

No todo ha sido un mundo color de rosa, la pandemia pasó factura pero nunca pensó en cerrar. "Al contrario, le dimos una vuelca de tuerca al servicio, pensamos cómo podíamos hacer para ayudar y empezamos a dar diagnósticos por teléfono y a hacer envíos de pedidos... Con mucho trabajo salimos y volvimos con el mismo concepto integral de belleza, sin volvernos locos y sin cambiar un ápice la esencia inicial de The beauty Concept".

3 Cristina Barroso (Barrous) Técnico en alimentación y Coach nutricional "Estoy aquí por mi tenacidad y por quienes han creído en mí"

Cristina Barroso Izquierdo, Barrous, es inquieta, creativa y perseverante. Estudió interiorismo, trabajó como creativa publicitaria... inclusó dirigió una agencia de publicidad, pero no se sentía realizada... A nivel personal había tenido algunos problemas relacionados con la alimentación y vió claro que quería formarse para ayudar a gestionar las relaciones que establecemos con la comida. Estudió, se preparó como Técnico en alimentación y empezó, poco a poco, a hacer ruido en sus redes sociales. "Al principio eramos cuatro, pero yo lo tenía muy claro, acababa de tener a mi segundo hijo, estábamos en plena pandemia... tenía tiempo y, sobre todo, las ideas claras. Hablé con mi marido, le dije que quería dedicarme al campo de la nutrición y emprender y... a muerte conmigo".

Pico y pala

Comenzó publicando recetas, haciendo entrevistas en instagram mientras cocinaba, regalando menús saludables... Y así, sin pausa pero sin prisa, llegó el Plan Barrous, un acompañamiento nutricional para comer bien y establecer una relación buena y bonita con la comida, "pero si un día hay que comerse un helado o una hamburguesa, se hace, por supuesto, lo importante es llevar una alimentación consciente".

4 LIana Greig Co fundadora del Club Juno "La idea era crear un espacio de comodidad para las mujeres"

Liana es la cofundadora de Juno House, un club para mujeres, ubicado en Barcelona, que verá la luz esta primavera y que está inspirado en los clubes neoyorquinos. Apuesta por el desarrollo y el bienestar de la mujer sin renuncias y cuenta con espacios para eventos o reuniones, cabinas dedicadas a videoconferencias y podcasts, la tienda pop-up donde todas las socias podrán exponer sus marcas y productos, espacio para ocio infantil, bar... Es un espacio de colaboración y creación de oportunidades

Yoga y cocina internacional

LIana creció en un pueblo costero cerca de Maine y sabe lo que es buscarse la vida "Conseguí mi primer trabajo en un restaurante comida rápida rápido a los 13 años. Mi mente curiosa se empapó de los conocimientos que compartían libremente los chefs, sumilleres y veteranos del sector de la hostelería con los que tuve la suerte de trabajar durante años. Poco después me di cuenta que tenía una devoción y don natural por este sector, la hostelería, lo que me ayudó a pagar la universidad, independizarme y viajar por el mundo, donde pude explorar dos de mis grandes intereses: el yoga y la cocina internacional, buscando siempre la parte más saludable"

Se enamoró de Barcelona cuando estudió allí Negocios internacionales: "Cuando terminé mis estudios, empecé mi primer trabajo profesional dentro del ámbito de la planificación de eventos en Barcelona. Tiempo después se me brindó la increíble oportunidad de trabajar en Wall Street, así que me trasladé a vivir a Nueva York y empecé en el mundo financiero". Compaginaba el acelerado ritmo de Wall Street con la práctica del yoga pero... cuando tuvo que elegir, antepuso la calma y el bienestar. Poco después cponoció a Natalie Batlle y juntas idearon Juno, el proyecto tardó unos años en llegar, pero ahora ya es un hecho y el objetivo no lo pueden tener más claro: "Queremos que sea un espacio que permita a las mujeres tener una vida más cómoda, en la que puedan combinar y conciliar su vida profesional con su vida personal".

5 Rebeca Alderete Directora de la revista cubana Garbos "En Cuba emprender tiene más mérito que en otros lugares"

Rebeca quiso hacer una revista cubana para mujeres cubanas. Así fue como en 2015 creó la revista Garbos. "Garbos nació como revista en formato digital, en pdf, aquí es muy difícil hacer un medio impreso. Necesitas un permiso institucional y era complicado. Yo ví que desde el triunfo de la revolución no había una revista que se dedicara a temas de moda para mujeres. Si había otras publicaciones estatales que tratan temas de mujer pero con enfoque más social, con más peso de genero etc…".

Portada Garbos, abril 2019 Cortesía

La mujer cubana, explica rebeca, tiene unas necesidades específicas que las revistas de moda de otros países no cubren. "Para empezar aquí no hay estaciones, con lo que la moda de invierno no nos es útil. Además, a nivel de cuidados de piel o pelo, tampoco veía una revista que tratara las preocupaciones de la mujer cubana. La humedad, la sal, el sol... todo esto hace que nuestra piel necesite cuidados diferentes a los de mujeres que viven en otros lugares. Por eso nació Garbos". Además, la revista también quería mostrar el trabajo de los diseñadores cubanos, darles una plataforma donde mostrar su trabajo. "Cuando nacimos, en 2015, había algunos, ahora hay muchos más". Actualmente y tras 45 números, Garbos tiene solo vida en RRSS. "En instagram y en Facebook seguimos vivos y tenemos una comunidad muy grande y activa que seguirá ahí hasta que podamos volver a poner en marcha la revista (...) Con la pandemia tuvimos que parar, las relaciones con estados Unidos han sufrido mucho, además de todas las restricciones que ya teníamos".

Una heroicidad

La revista llego a tener mas de 20.000 descargas, lo quepara un país con el acceso a internet tan restringido y tan caro fue todo un logro. Actualmente cuentan con 24.000 seguidores en instagram y más de 30.000 en facebook, todo un mérito un lugar como Cuba: "aquí solo opera una compañía telefónica y no ofrece mucha calidad de servicio además de ser muy caro el acceso a internet".

Emprender en la isla tampoco es fácil, "sobre todo en el sector moda ya que conseguir materias primas de otros países es complicado y necesitas tener un socio con un pasaporte que le permita salir y entrar del país".

Rebeca espera volver a poner en marcha este proyecto editorial que durante cuatro años visibilizó el papel de los diseñadores cubanos y ayudó a las mujeres de su país a entender y amar la moda y la belleza autóctona.

6 Marta Gutiérrez Vicepresidenta de Ogilvy España "Las cuotas son necesarias para llegar a la iguadad real"

Marta Gutiérrez es Senior Vicepresident de Ogilvy España y CEO de la compañía en Madrid desde 2019. Empezó a trabajar en publicidad desde abajo, como responsable de cuentas y ha pasado por compañías como SrBurns, Contrapunto y Shackleton, de la que fue directora general entre 2009 y 2015. Está muy concienciada con la igualdad real en su sector y en todos los sectores profesionales." El balance no es equilibrado. En mi sector, el publicitario puede que en la base sí lo esté, incluso puede que haya más mujeres que hombres, pero en la parte alta de la pirámide sigue siendo efectivamente un sector masculino, sin ninguna duda. No hay muchas CEO que lleven agencias de publicidad".

Cuidemos el lenguaje

Según Marta tenemos que empezar por cuidar el lenguaje, nosotras mismas, las mujeres: "El lenguaje es traicionero. Las chicas más jóvenes dicen “¿me ayudas a vaciar el lavavajillas?”. Por muchas ayudas que haya y por mucho que cambien las leyes, cuando te quedas embarazada decides pedir la reducción de jornada en lugar de tu chico porque consideras que te toca a ti (y no por decisión), el problema es ese, la mentalidad de la sociedad".

Marta recuerda sus comienzos y cómo experimentaba cierta discriminación. "Yo empecé en el departamento de cuentas y decían “vienen las niñas de cuentas”, nadie dice “vienen los niños de cuentas”, volvemos a eso del lenguaje traicionero. Y en algún momento sí se me ha dicho “eres una mujer fuerte, tienes un carácter masculino”. Parece que has triunfado porque imitabas roles masculinos… Hay discriminación, aunque obviamente en mi posición menos, pero sí te encuentras con actitudes y comentarios del tipo: ¿cómo has llegado a ser CEO de una agencia de publicidad?. Y yo pienso… “a un hombre no se lo preguntas”, entonces ¿Por qué me lo preguntan a mí?

'In spain we call it Igualdad'

Respecto a la política de cuotas, Marta afirma que ojalá no fuera necesaría. "Las cuotas son necesarias precisamente para que en el futuro deje de haber políticas de cuotas, pero hoy día es imprescindible que haya".

Precisamente la agencia Ogilvy es la responsable de la campaña del Ministerio de Igualdad 'In spain we call it Igualdad" inspirada en una de las canciones de Rigoberta Bandini, con la que se quiere considerar el feminismo como algo que hace la vida mejor para la mayoría de la población.

7 Raquel González Fundadora de Pure Skincare "Un producto de 1 € está formulado como un producto de 1 €"

Raquel es distribuidora en España de firmas cosméticas como: Perricone, Lycogel, Omorovicza, Medik8, Zador, Boutijour...

Siempre ha estado interesada en cómo nos cuidamos la piel: "Toda la vida me he dedicado al cuidado de la piel. Era muy pequeñita y ya tenía inquietud por las pieles de mi alrededor, de mis amigas, e incluso de mi madre… Mi madre ha sufrido por ciertas circunstancias y todo eso no dejaba de grabar en su piel arrugas… Era una mujer que estaba más envejecida a su edad. Sabes que las vivencias o los hábitos alimentarios de las personas se marcan en la piel"

La docencia como arranque

Tenía claro que quería dedicarse a algo relacionado con la cosmética: "Mi sueño era trabajar en una perfumería del pueblo donde crecí, en Cambrils. Y mi gran inquietud era trabajar en esa perfumería. Me encantaba… Era pasar por delante y era como mi trabajo de ensueño. A partir de ahí, siempre me veía proyectada en el sector de la cosmética, a pesar de estar cursando otros estudios. Cuando descubro el máster de dermocosmética de la Facultad de Barcelona, mi padre tiene un accidente muy grave y finalmente no puedo realizar el máster. Ya no podía seguir desarrollando mis estudios. Ahí me planteo qué hacer con mi carrera universitaria porque era agrónoma y yo no me veía trabajando de ello. Siempre me había gustado mucho la docencia, se me da muy bien explicar y dar formaciones y, ahí me centré en ser profesora de instituto".

Fuera de España fue donde Raquel descubrió marcas de cosmética que más tarde trajo a nuestro país: "Me fui a vivir a Londres a aprender idiomas. Me vino a buscar Sephora directamente para trabajar en Harrods. Una de las firmas que llevo, Perricone, me visualiza, me guía por la parte cosmética, me enseña cómo se desarrollan todas las ventas dentro de la parte cosmética de Sephora y empiezo a trabajar en Harrods. Entonces empecé a trabajar en Liberty y en otros lugares, y siempre con mucha curiosidad por las marcas que tenía a mi alrededor. Me hacía muy amiga de las compañeras y allí hice muy buen contacto con el resto de las marcas,

Mujer, empresa y vida familiar

Cuando regresa a España y tras trabajar para una marca cosmética se da cuenta de que quiere montar su propio negocio: traer a España marcas que ha conocido y distribuirlas aquí. Poco a poco ha ido creciendo y ahora: "Tengo un equipo de 25 personas que es espctacular". Reconoce que no siempre ha sido fácil emprender como mujer y empresaria: "Es un pulso constante. Tienes que estar demostrando tu valía y demostrando que lo puedes hacer mejor que un hombre. A veces los hombres trabajan más con la fuerza de mandar y nosotras con el liderazgo. Nosotras tenemos que aprender a ser buenas líderes, a que la gente no te crea sino que te siga".

"Soy madre de dos hijos, una niña de 8 años y un niño de 10 años. ¿Cómo concilio? Es la pregunta del millón. Llega un momento que no eres mujer, eres supermujer. Tienes que organizarte de tal forma que puedas con todo. Si eres muy organizada, coordinada e intentas llevarlo todo al día, se puede con todo"

¿Hay más mujeres en la industria cosmética?

Es cierto que el sector de la belleza se ha asociado a la figura femenina pero según Raquel no es tanto así: "Estamos muy acostumbrados a que la promotora sea mujer, que la imagen sea mujer, a que la persona que te aconseje sea mujer… Pero tenemos que ir más allá. La parte de desarrollo, de fórmulas, de I+D o de procesos de producción. Si hablamos del sector cosmético a gran escala, hablamos de un 50%-50%. En un laboratorio te puedes encontrar biólogas, biólogos, químicos, químicas… Lo que pasa que sí que es cierto que la cara bonita y la parte representativa de la cosmética sí está más ocupada por mujeres. Hay muchas partes en la cosmética que no son visibles".

Raquel es una especie de ojeadora, ve que firmas hay en el panorama cosmético internacional y 'ficha' las que le gustaría traer a España, pero no todo vale: "Tengo muy en cuenta la ética cosmética. Soy agrónomo y puede parecer que no esté nada vinculado, pero en las industrias alimentarias todo son reacciones metabólicas que ocurren exactamente igual en nuestra piel. Los compuestos se desarrollan a la vez para la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Por ejemplo, si hablamos de nanotecnología, está en el sector industrial, tecnológico, cosmético, médico y alimentario". Y añade "Hacer un producto no es difícil, lo que es difícil es arriesgar, desarrollar nuevas fórmulas, ser innovador… Y como dice una profesora mía del máster, lo que hay que saber es que un cosmético de 1 euro, está formulado como cosmético de 1 euro; y si un cosmético cuesta 50 euros, está formulado como un cosmético de 50 euros"

Raquel es transparente y se entusiasma al hablar de su trabajo y de sus deseos para el futuro: "Tengo tantos proyectos que todavía faltan por hacer realidad, que mi deseo igual es ver que todos esos proyectos se cumplan… Estoy trabajando en tener cosas propias que todavía no puedo contar".

8 Alejandra Vanoli CEO de VIVA Sotheby's International Realty "Debemos conciliar a nivel empresarial pero también familiar"

Alejandra es licenciada en economía marítima pero el amor la desvió de su camino laboral: "Aunque suene simple, cambié mi vocación por amor a mi familia. Para mí. es importante decirlo en el marco del día de la mujer. Debemos luchar por nuestro sitio, por la igualdad en nuestro ámbito privado, en el público y en el laboral, pero también tomar nuestras decisiones con valentía. En mi caso haber seguido y caminar junto a mi marido y mi hijo en la senda de nuestra vida en común me ha hecho crecer como mujer.

Pese a su experiencia laboral anterior, ha sido en el sector inmobiliario el que la ha hecho avanzar profesionalmente. Ha sido el negocio inmobiliario el que me ha brindado la posibilidad de desarrollarme como directiva y, permitirme algo de lo que me siento satisfecha que es mi capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias de la vida"

Más mujeres

El equipo directivo de VIVA Sotheby’s International Realty es un caso excepcional en cuanto a paridad: "se compone de cinco directoras y tres directores. La propietaria de la empresa es una magnífica mujer de negocios británica que nos inspira a todas. También me gustaría comentar que nuestro equipo se compone de 20 mujeres y 6 hombres en distintos roles". Alejandra, apunta que "según datos de AMPSI (Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario) en colaboración con WCR (Women Council Realtors) el 19% de las empresas del sector están lideradas por mujeres".

Cuando hablamos con Alejandra de asignaturas pendientes en materia de igualdad, no lo duda: "Sin duda la brecha salarial aún es una asignatura pendiente junto con la conciliación familiar que no sólo depende de la postura propia de cada empresa, sino de la organización de la unidad básica que constituye la familia. Si no se concilia en la propia pareja es muy difícil que las políticas empresariales sean suficientes".

Un sector que no ha caído demasiado

El sector en el que se mueve Vanoli, lujo inmobiliario, la crisis les ha afectado pero no han sufrido tanto como otros sectores: "En nuestro caso, el éxodo de la ciudad al campo o la compra de casa con jardín y espacios exteriores ha sido la nueva tónica en los requerimientos de los clientes. Desafortunadamente sectores como los autónomos o aquellos que han sufrido el cierre de las empresas donde desarrollaban su actividad o que tenían contratos precarios en sectores tan claves como la sanidad, son los que, sin duda, han tenido que cambiar sus hábitos de consumo", concluye.