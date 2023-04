La listas de las cosas que odias

Las listas me enganchan, siempre me quedo colgada en 'Las diez canciones para montar en bicicleta', 'las 15 cosas gratis que me hacen sentir bien' o 'las cinco recetas fáciles para una cena fría'. Me da igual que no me interese el tema, siempre leo la lista.

Me gusta hacerlas y siempre que recurro a una es para contar cosas que me agradan, así que hoy quiero romper moldes y contar cosas que odio pero que no me queda más remedio que hacer (con algunas no es exactamente así, luego veréis por qué). Ojalá coincidir contigo, que me lees, por aquello de 'mal de muchos...'.