1.Que los bebés comen por la noche. Si son personas humanas y las personas humanas por la noche duermen ¿por qué ellos no? Nadie me lo había dicho.

2.Que son feos cuando nacen, sí, el tuyo también. Y si no llegan a dos kilos, como el mío, más.

3.Que no es necesario bañarlos cada día… y que si un día (por matar las horas un sábado lluvioso) lo haces dos veces NO PASA NADA.

4.Que darles el pecho no es como meterlos en la marmita de Astérix. Si se lo das, bien, y si no, también. Relajémonos.

5.Que la ropa de antes de quedarte embarazada no te vale para salir del hospital (ni meses después).

6.Que los bebés no tienen por qué ir limpios siempre.

7.Que una vez que ya has descubierto que duermen por la noche, no duermen cuatro o cinco horas del tirón… El de tu amiga puede que sí, el tuyo no.

8.Que encuentran todo lo que se te ha caído al suelo y, por supuesto, es potencialmente peligroso para ellos.

9.Que no siempre huelen bien, y no me refiero solo a cuando tienen el pañal manchado.

10.Que a veces lloran por nada. No siempre hay un motivo, en serio.

11.Que si les gusta una canción, cuando ya saben decir “pon la canción”, les va a gustar MUCHO y la querrán oír infinitas veces en blucle, sin importarles que tú quieras dejarte morir.

12.Que se ponen malos el día de tu fiesta con amigas.

13.Que dicen antes papá que mamá.

14.Que no hay un patrón de movilidad:no andar, reptar, gatear, caminar (la de veces que pensaba yo: Por Diossssss que no ande ya que le falta el gateo).

15.Que te asaltan deseos de abofetear a los niños que no juegan con el tuyo en el parque pese a las súplicas de tu hijo (no lo haces, claro, porque tú ganarías siempre). Y si es al revés eres tú la que juega con el ‘rechazado’.

16.Que es complicado enviar un 'whatsapp' mientras empujas un columpio.

17.Que el móvil se puede caer con más facilidad de lo que nunca has pensado al interior de: una bañera, un w.c, un orinal, una piscina….

18.Que lo del arroz no es verdad.

19.Que los potitos tampoco están tan malos . Incluso si tu bebé no come en casa.

20.Que tendrás leche de fórmula en absolutamente todas las rendijas de tu casa, coche, carrito... En todas las rendijas de tu vida.

21.Que las madres guapas también lloran.