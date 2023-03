Sandra Newman: "A la mayoría de los hombres les resulta difícil apegarse a una historia con un protagonista que no es un hombre"

Cada vez nos estamos habituando más a libros cuya premisa es la desaparición de parte de la población, y el título de 'Un mundo sin hombres' hace que no sea necesario que aclaremos quiénes son los que desaparecen en esta historia. Jane Pearson se despierta en la novela en un mundo en el que, mientras busca a su hijo y a su marido, descubre una sociedad nueva, mejor, más feliz y segura que la anterior. Por ello, el dilema no es otro que decidir si quiere ayudar a los hombres a regresar o si prefiere seguir viviendo en un nuevo mundo sin ellos. La premisa de una sociedad sin hombres no es en absoluto nueva. De hecho, Sandra Newman se ha inspirado en 'El hombre hembra', de Joanna Russ y en las novelas de ciencia ficción de los años 70 y 80 en las que se esbozan utopías feministas en las que las mujeres son completamente libres.

"La utopía exclusivamente femenina es una de esas ideas que resulta muy familiar, incluso demasiado familiar, en el mundo de la ciencia ficción, pero sigue sorprendiendo a la mayoría de las personas que están fuera de él. Sin duda, en parte se debe al sexismo. A la mayoría de los hombres les resulta difícil apegarse a una historia en la que el protagonista no es un hombre. Un mundo ficticio sin hombres va a ser completamente opaco para a ellos. La única versión de la idea que llegó a la televisión, 'Y: The Last Man', tiene a un hombre sobreviviendo en el mundo de las mujeres, pero en ella el personaje principal es él. Por supuesto, es además la persona más importante del mundo, el personaje principal y el camino de regreso al añorado mundo con hombres en él. Las villanas del cuento son feministas militantes. Esta versión fue escrita, por supuesto, por un hombre. En la gran mayoría de este tipo de historias, sin embargo, no se echa de menos a los hombres, pues el mundo es infinitamente mejor sin ellos. Hablamos de historias escritas por mujeres, y hasta ahora Hollywood no está interesado", explica la autora.

Newman asegura desconocer si, en realidad, es posible conseguir una sociedad perfecta, pues lo que para una persona es idóneo, para otra, a causa de tener diferentes valores, no lo será. "Sin embargo, sí creo que existe una clara respuesta para qué hace a una sociedad mejor: que el poder pueda distribuirse lo más ampliamente posible y la riqueza se distribuya de la manera más uniforme posible, para que cada persona pueda vivir de acuerdo con sus valores. De hecho, en realidad creo que esto es lo que todos imaginan cuando se les pide que imaginen una sociedad utópica. La diferencia radica en si hay o no coches que vuelan", dice entre risas.

El libro trata de los peligros de pensar que la forma de lograr la seguridad es excluir al grupo de personas que te amenazan

La autora Sandra Newman Cedida

En el libro escribe que, sin los elementos masculinos, el mundo era un mundo de corderos sin lobos. ¿Cómo cree que sería un mundo sin hombres? "En realidad, no creo que fuera un mundo de corderos sin lobos, sino que esa es la reacción que tiene un personaje ante una situación determinada. En el mejor de los casos, podría convertirse en un mundo sin lobos, pero con abundantes serpientes, aves rapaces y madres osas sensibles. En cualquier caso, mi libro trata principalmente de los peligros de pensar que la forma de lograr la seguridad es excluir al grupo de personas que te amenazan. Todavía tengo un gran afecto por los libros de la vieja escuela que defienden un mundo sin hombres. Dicen lo que muchas mujeres piensan en sus momentos más oscuros, sin disculpas, pero cuando me puse a escribir, seguí enredándome en los problemas morales de esa eliminación. Ahora se habla mucho de 'Deshacerse de los depredadores para proteger a las mujeres y los niños'. Las soluciones que se nos ofrecen para cada problema parecen comenzar con la deshumanización de algún grupo que es diferente a nosotros, ya sea que el grupo se defina por identidad de género, raza, religión, edad o creencia política. Pero si intentas lograr la seguridad eliminando personas, todo lo que obtienes es un mundo que es radicalmente inseguro para quienes están siendo eliminados", aclara

'Un mundo sin hombres' va, por lo tanto, sobre la otredad. ¿Por qué es tan importante para comprender la diversidad? La autora señala que ella da por sentado que la mayoría de nosotros no queremos deshumanizar a nadie y que, al mismo tiempo, clasificamos mentalmente a las personas en grupos y sentimos la necesidad de controlar, apaciguar, dominar o excluir a los otros para sentirnos seguros. "También somos propensos a pensar en las personas como 'otros' simplemente para menospreciarlas y sentirnos mejor con nosotros mismos. Hacemos esto sin importar cuán homogéneo sea un grupo. Siempre tenemos un incentivo para decidir que las personas que difieren de nosotros están equivocadas o son malas, mientras que nosotros tenemos razón y somos buenos. El racismo y la misoginia son expresiones particularmente malvadas de esta característica de la naturaleza humana, y por eso tenemos que ser honestos con nosotros mismos y combatir esta tendencia si queremos tener una vida social que no sea una guerra constante. Esto es posible siempre y cuando no esperemos la perfección. Las personas lo hacen automáticamente en grupos de amigos, en esas grandes familias que se aman, en ambientes laborales en los que los trabajadores se llevan bien e incluso en naciones que actualmente no están inmersas en una guerra civil", dice Sandra Newman.

Es difícil lidiar con determinados problemas si a los niños se les enseña que preocuparse por otras personas es emasculador

Le preguntamos para finalizar si cree que hay una correlación entre la masculinidad y el capitalismo destructivo, y asegura pensar que los problemas con el capitalismo en el siglo XXI están ligados a la forma en que se les enseña a los niños a ser hombres. "Cuando conocí por primera vez a personas (todos hombres, por cierto) que trabajaban en el mundo de las finanzas, me sorprendió ingenuamente cómo jugaban con el estereotipo de que la gente de finanzas es insensible y destructiva sin sentido. Hacer daño a otras personas era una especie de broma hilarante, y siempre había en ello una masculinidad jactanciosa. Esperaban ser admirados por su dureza, no relegados por ser idiotas sociópatas. Obviamente, esta no es la única forma en que una persona puede ser masculina, pero es una idea muy convencional de lo que significa ser un hombre. Es difícil lidiar de manera efectiva con problemas como el cambio climático y la igualdad de ingresos si a los niños se les enseña que preocuparse por otras personas es emasculador", dice.

Hablamos de un libro que ha resultado ciertamente polémico, y no podemos evitar preguntarnos si la ficción ha de pasar también por un test de moralidad y ultracorrección… "A la gente siempre le va a importar el mensaje de las historias, y eso significa que a veces se enojan con un libro. La condena puede incluso estar justificada; hay libros (por ejemplo, 'The Turner Diaries') que abogan directamente por la violencia racista y que han sido adoptados como manuales por las milicias nazis. En la mayoría de los casos, sin embargo, se trata de un malentendido. Quienes son menos capaces de entender cómo funcionan las historias suelen ser los que tienen más ansia por controlarlas, y les gusta hacerlo basándose en dos frases de un libro que no han leído. No tiene sentido pensar que esto va a desaparecer, porque ha ocurrido desde la primera vez que alguien contó una historia que movió a alguien. Es igualmente inútil esperar que las historias dejen de ser perturbadoras, inmorales y políticamente anárquicas. Incluso el libro más moralmente cuidadoso tendrá matices problemáticos e ideas deshonestas, y los buenos a menudo están llenos de personajes que hacen cosas horribles y expresan opiniones desagradables", explica.

