Miren Ibarguren y las mujeres de 'Supernormal': "Conozco historias de estilistas que no te visten si no tienes cierta talla"

Ser mujer y triunfar en el mundo de los negocios no es fácil, sobre todo si eres madre. A las largas jornadas de negociaciones, el estrés por no perder a los clientes e intentar hacerlo todo perfecto para que te respeten en un mundo plagado de hombres, se le une todo el peso del cuidado del hogar, la familia y los hijos. Según la Encuesta de características esenciales de la población y viviendas. Año 2021 publicada por el INE, el 49,7% de las mujeres que viven en pareja se encargan de la mayor parte de las tareas domésticas, frente al 4,3% de los hombres en la misma situación.

Cuanto más alto es el puesto, especialmente en profesiones y cargos tradicionalmente ocupados por hombres, más grande es la presión porque el trabajo salga impecable y sin margen de error. Esta situación que muchas han vivido en silencio, por fin la vemos reflejada en Supernormal, la serie de Movistar Plus+ protagonizada por Miren Ibaguren.

En ella, la actriz encarna a Patricia Picón, una mujer que ocupa un puesto de responsabilidad en un banco de inversión y es madre de familia. Siempre intenta dar la mejor versión de sí misma y, aunque muchas veces su mundo laboral y personal se entremezclan, no concibe flaquear en ningún momento, por lo que muchas mujeres trabajadoras se han sentido identificadas con el personaje.

Después de una exitosa primera temporada, volvemos a ver a la empresaria intentando volver al trabajo por su cuenta después de dar a luz a su hija, aunque las cosas no salen como ella esperaba... Para hablarnos no solo de la serie, sino también de temas que se tratan en ella (conciliación, feminismo...) hemos conversado con las protagonistas: Miren Ibarguren, Gracia Olayo, Alexandra Jiménez, Usun Yoon, Bárbara Goenaga y María Esteve.

Se estrena la temporada 2 de Supernormal. En esta ocasión seguimos la historia de Patricia con todas las trabas que se encuentra para volver a trabajar después de la maternidad. ¿Creéis que muchas mujeres se sentirán identificadas?Miren Ibarguren: "Obvio. Una mujer recién parida con tantos hijos a su cargo siempre tiene más dificultad que un hombre para volver a trabajar. Además, es una mujer que no llega a todo, no es la típica mujer que podíamos ver hace 10 o 15 años en el cine, que era la mujer perfecta, una superprofesional, supermadre, preciosa, estilizada y a la moda, no. Ahora se están contando la historia de otras mujeres y se están acercando más a la realidad".

​

​Bárbara Goenaga: "Absolutamente sí, de hecho es el pilar un poco, su historia y toda ella con su profesión y su vida. Esa historia que nos han vendido de la conciliación, no existe. La verdad es que es una serie muy amable y ser verán reflejadas desde el humor".

​

​María Esteve: "Supongo que sí. A mí lo que me gusta mucho de esta serie es, además del tono y el sentido del humor que tiene, es la clave de humor con la que está llevada toda la trama y muchísimas mujeres están en la misma situación que Patricia. Igual no la resuelven de la misma forma y con el mismo carácter, pero eso es lo divertido de la historia".

Miren Ibarguren y Alexandra Jiménez en el rodaje de 'Supernormal' Movistar Plus+

La serie comienza con la protagonista dedicándose por completo a sus hijos para poder apoyar a su marido con su nueva clínica, cumpliendo así con el 'rol de madre' pese a que ella no se sienta realizada. ¿Alguna vez habéis tenido que renunciar a algo solo por ser mujeres y ser lo que se espera de vosotras?Gracia Olayo: "No, no me ha pasado realmente, pero bueno, yo soy una persona que no tengo hijos y cada vez que trabajo en jornadas largas, siempre vuelvo a casa, me acuerdo de esas madres que tienen el mismo cansancio que yo y tienen que atender a esos hijos. Aunque este oficio es muy vocacional, es muy difícil compaginarlo con una familia".

​

​Bárbara Goenaga: "Pues la verdad es que siempre he intentado seguir mi instinto. Yo tengo 3 hijos y creo que las mujeres siempre hemos tenido el peso de que ser buena madre significa dejar de lado la profesión y para ser buena profesional tengo que dejar a un lado a la familia. Siempre tengo la sensación de que tenemos que pedir perdón por lo que hagamos. El avance es que cada mujer sea libre y se sienta realizada haciendo lo que ella de verdad quiera y que se le ayude y apoye en lo que ella decida. Creo que el reto que tiene el feminismo es que visibilice la crianza y que se aplauda, porque como no se cobra por ello ni se ve, parece que es algo que no es importante".

​

Usun Yoon: "Cuando estudiaba política exterior en la universidad de Corea me sentía muy incómoda, no sé si por ser mujer o por ser joven, cuando tenía que llevarle el café a los profesores. Sentía bastante frustración y ese ambiente de la carrera no cumplía con mis expectativas".

​

​María Esteve: "Mira, yo soy una persona que ha tenido relaciones, ha tenido familia, que ha tenido de todo, pero soy una mujer superindependiente. Yo personalmente he tenido la suerte, no de hacer lo que he querido, sino de tener la claridad de no renunciar de lo que para mí era realmente importante".

¿Os identificáis con vuestro personaje?Gracia Olayo: "Pues mira, sí. Además, es muy curioso porque cuando las guionistas lo escribieron, les pregunté por qué les había dado por escribir una serie ambientada en la banca privada, que lo conocen solo los ricos, claro, los que somos de la clase media, lo desconocemos por completo. Me hablaron que mi personaje está basado en un a secretaria que conoció Olatz Arroyo [guionista] y todas las pautas que me dio de ella, una mujer feminista, que no le impresionaban los ricos y muy resuelta, me gustó mucho".

​

​Usun Yoon: "Sí y en muchos aspectos. Por ejemplo, a Imelda le cuesta mucho coger cariño a alguien, pero cuando se lo coge luego no lo suelta. Además, ella tiene una idea de felicidad bastante sencilla y fácil de alcanzar, no como Patricia Picón".

​

​María Esteve: "¡Absolutamente nada! Está en las antípodas de mi persona en todos los sentidos".

Fotograma de 'Supernormal' Movistar Plus+

¿Cómo habéis llevado la conciliación con un trabajo tan demandante como la actuación?Miren Ibarguren: "Acabo de ser madre hace 6 meses y la verdad es que está siendo complicado, la conciliación es algo que no hemos acabado de afinar del todo, por decirlo de alguna manera. Creo que en cualquier profesión, compaginar el trabajo y la maternidad es complicado, pero en la actuación, los horarios que manejamos son absolutamente una locura. De repente tienes rodajes nocturnos que sin apoyo sería muy complicado".

​

​Bárbara Goenaga: "Pues la verdad es que para lo bueno y para lo malo tenemos épocas en las que no podemos quedar en casa con los niños y otras en las que estamos muy pocas horas con ellos, pero lo he llevado intentando no sentirme ni mala profesional ni mala madre. Lo he conseguido con ayuda de mi pareja y de mi familia".

​

​Alexandra Jiménez: "Gracias a la ayuda de mi familia y la coordinación con mi marido. Al final todos tenemos más energía de la que creemos cuando te ves en situaciones de estar rodando 12 horas cuando has dormido 2 o 3 y aun así sacar el día a delante. Al final te das cuenta de que hay algo de la maternidad que te genera una fuerza extra que hasta el momento creías que no tenías".

Desde el punto de vista femenino, la trama de la serie es un tema muy actual, pero ¿los hombres también podrían sentirse identificados en esta segunda temporada?Miren Ibarguren: "Claro. Hay una pregunta que siempre nos suelen hacer, '¿una serie protagonizada por mujeres está dirigida solo a mujeres?', cuando en el caso contrario jamás haríamos esa pregunta. ¿Una película de Bruce Willis es solo para hombres?".

​

​Gracia Olayo: "Sí, yo creo que sí. No hay discriminación de género, quiero decir, que tanto hombres como mujeres que tengan que conciliar la labor del trabajo con la familia, tienen los mismos problemas. Lo que es verdad que luego recae mucho más en las mujeres todo el peso de la familia".



​Alexandra Jiménez: "Sí, me imagino que sí. Al final el personaje de Diego es un personaje precioso que apoya mucho a su mujer y que entiende mucho su punto de vista y por lo que está pasando. A mí me gusta mucho porque hay complicidad y sí que creo que hay muchos hombres que pueden verse reflejados en él".

​

​​Usun Yoon: "Yo creo que sí. Muchos hombres hacen las tareas de la casa, trabajan, van a buscar a sus hijos... Además, como hoy en día hay mucha pareja divorciada, los hombres se están ocupando de estas tareas que no tenían antes".

Fotograma de 'Supernormal' Movistar Plus+

Las dificultades para encontrar nuevos clientes es uno de los grandes problemas de Patricia esta temporada y uno de los hombres con los que se reúne le explica que esto es porque ahora "parece una madre". Extrapolando esto a la actuación, ¿cómo de importante es el aspecto físico y cómo puede afectar?

Miren Ibarguren: "Ahora se está abriendo y estamos viendo otro tipo de bellezas y cánones corporales, pero es verdad que ha habido y sigue habiendo el 'vamos a esperar aquí delgaditas para que nos llamen', pero ¿quién va a hacer de gorda? ¿Quién va a hacer de talla 42, de talla 40? Sí, tienes que estar en forma y sentirte ágil para trabajar, porque es un trabajo duro, pero es verdad que el 'hay que estar delgatida', 'hay que tener esta talla' pasaba muchísimo. Ahora con las nuevas generaciones no es tanto así, pero todavía queda una cosa de lo que estamos trabajando socialmente, el no criticar el cuerpo de los demás y el no hablar del cuerpo de los demás. Eso ha sido uno de los grandes avances de este siglo".

​

​Gracia Olayo: "Yo creo que en todas las épocas siempre ha afectado mucho el aspecto físico porque siempre se hace un juicio inmediato y en la mayoría de las veces es erróneo. Es algo que todavía persiste en la sociedad y, por desgracia, el aspecto físico todavía cuenta muchísimo más que el talento".

​

​Bárbara Goenaga: "Pienso que esto está cambiando en el momento que están entrando con fuerza las mujeres, ya que hasta hace muy poco todo estaba bajo el punto de vista masculino para bien y para mal. Ahora tenemos el otro punto de vista y consigue cambiar el panorama".

​

​​Alexandra Jiménez: "Nunca he estado pendiente en cómo influye mi aspecto físico a la hora de encontrar trabajo, porque es el físico que tengo y lo he aceptado siempre, no pretendo ser alguien que no soy".

¿Habéis sufrido o visto alguna situación de este tipo?

Miren Ibarguren: "Hombre, pues sí. Yo me he encontrado personalmente y me han contado historias bastante desagradables de estilistas que no te visten si no tienes cierta talla, pero más en el pasado. De 'bueno, deberías adelgazar un poquito', sí, de comentarios asquerosos que se hacen sobre tu cuerpo".

​

​​Alexandra Jiménez: "Pues la verdad que nadie me ha dicho nada, pero me imagino que se dirán todo tipo de barbaridades en muchísimos otros ámbitos".



​​María Esteve: "Esto ha pasado toda la vida. Siempre se nos ha exigido mucho más a las mujeres. Soy de una generación que lo ha vivido, pero ahora las cosas están cambiando hacia otra dirección y como soy más mayor me da totalmente igual, pero siendo más joven he notado la presión de toda la industria, de tener que estar siempre perfecta, de ir monísima a todas partes, de llevar el último vestido... Se valoraba muchísimo. Espero que ahora sea diferente para las más jóvenes y desde hace unos años a hora estamos empezando a tener más voz, pero todavía queda mucho camino por delante".

Fotograma de 'Supernormal' Movistar Plus+

Usun, el personaje de Imelda está lleno de estereotipos..."Sí, pero es muy real. A mí me hacen muchas preguntas los periodistas del tipo '¿cómo ves los clichés a la hora de hacer una película o series en España y el personaje es filipino, oriental...?' Y '¿solo por ser una persona asiática tienes que hacer ese tipo de personajes [asistenta]?' La verdad es que cuando yo comencé esta serie, me gustó mucho y me pareció muy interesante. Tengo amigas que son asistentas de hogar y son filipinas, es algo muy real. No sé si otras nacionalidades lo hacen más, pero yo diría que, en este caso, Supernormal es un reflejo de la realidad".

La serie ha sido creada y escrita por Marta Sánchez y Olatz Arroyo y ha sido todo un éxito. Sin embargo, son pocas las mujeres las que destacan en el mundo de la comedia. ¿Son poco valoradas?Miren Ibarguren: "Las mujeres no han tenido la oportunidad de llegar a los puestos de guionistas como los hombres, pero vamos, mujeres guionistas hay porque yo conozco millones y de mucha calidad. Ellas han apostado por esto, se han arriesgado y han salido triunfantes".

​

​​Bárbara Goenaga: "Sinceramente, creo que no. Últimamente esto está cambiando muchísimo y mujeres como Olatz llevan mucho tiempo trabajando y en primera línea. Hace poco estábamos en una reunión de una serie y todos los nombres que aparecían eran más mujeres que hombres en comedia. Estamos viviendo un momento muy bueno en este sentido".

​

​​Alexandra Jiménez: "Pues no lo sé, la verdad es que me parece un tema muy complicado. Es cierto que cada vez hay más demostraciones de que hay muchas mujeres con muchísimo talento haciendo proyectos divertidos. Cada vez la brecha se estrecha un poco".

Una última pregunta, ¿cuál es el momento en el que te has sentido más 'Supernormal'?Miren Ibarguren: "Supernomal me siento cuando como, cuando duermo, (risas)... Ayer llegué a mi casa a las 3:30 de la mañana de rodar y me tenía que levantar a las 7 y el niño se ha despertado 4 veces. Pues más 'supernormal' que eso no hay".

​

​Bárbara Goenaga: "Al final, ¿qué es lo normal? Lo que yo considero la 'normalidad' luego es lo anormal, porque la gente que yo conozco no entra ahí. Hoy en día hay mucha diversidad en todos los aspectos y eso es lo bonito y lo bueno".

​

​​Alexandra Jiménez: "Supernormal me siento todos los días, cuando voy al súper, cuando hago una tortilla, cuando paso la escoba por debajo de la mesa cuando hemos terminado de comer o cuando meto los cacharros en el lavavajillas (risas)".

​​

Usun Yoon: "Uy, todos los días (risas). A ver, normal es muy subjetivo y demasiada normalidad puede llegar a ser aburrido, a veces tiene que pasar algo".

​

​​María Esteve: "Yo me siento supernomal cada día de mi vida, pero es la situación que más anhelo y más me gusta, es mi lucha continua. Trabajo para sentirme supernormal, para poder mantenerme, ser feliz y estar en paz".

