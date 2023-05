Puede que ustedes ya lo hayan olvidado, que en este país somos de pasar página rápida cuando el tema deja de ser noticia, pero yo no lo he superado. Los 5 puntos que el jurado popular (o sea el pueblo llano) dio a Blanca Paloma me dolieron más que los 0 points de Remedios Amaya en 1983 (tenía yo 8 años pero lo recuerdo) y los de Lydia en 1999. Ellas consiguieron algo difícil: no estrenar el marcador.

Vale que era folclore patrio, vale que era una nana, vale que esos temas no suelen tener éxito en este tipo de festivales pero… ¿La peor puntuación de todas?

Según este artículo de mis compañeros de 20minutos España recibió tres puntos de Portugal y dos del 'resto del mundo'. Y añaden "a efectos prácticos, si dejamos de lado vecinismos, lo de España es casi un cero técnico en el televoto".

¿Lo mejor? La actitud de la cantante, sus declaraciones sin torcer el gesto: "No ha llegado al público, pero hay que seguir trabajando. De lo que más he aprendido ha sido de los puntos inflexión, no de los éxitos. España ha apostado por una candidatura diferente, una candidatura que no es al uso, no es comercial. Es algo identitario, una apuesta valiente".

Nada más que por esto empatizo con esos cinco puntos o más bien con la desazón que le dejaron a ella y por extensión a mí.

En el mundo hay unos 8.000 millones de habitantes, si quitamos los aproximadamente 60 millones que suman España (no nos podemos votar a nosotros mismos) y Portugal (nos dio tres votos) se quedan en unos 7.940 millones, vale que no votan ni la décima parte… pero es que aunque sólo votase el 1% (79 millones) o el 0,5 (44,5 millones)… sólo conseguimos 2 puntos… Pues ¿saben lo que pienso? Gracias.