Así es la brecha de género en el reparto emocional y organizativo de la Navidad

Nos hemos acostumbrado tanto a ver el meme en el que un padre ve cómo sus hijos abren los regalos que supuestamente ha comprado él junto a su pareja y se sorprende cuando los desenvuelven, quedando clarísimo que jamás fue partícipe ni del momento de la compra, ni de la decisión de qué comprar.

El problema radica en que detrás de cada chiste se esconde una verdad, y sin duda la del desigual reparto de las tareas navideñas entre hombres y mujeres hace tiempo que dejó de ser motivo de mofa para ser una preocupante realidad que viene a poner sobre los hombros de las mujeres un nuevo extra de responsabilidad más. De las parejas en las que conviven un hombre y una mujer en España, el 'Termómetro de la Equidad' indica que las mujeres están soportando el 69 % de la carga mental familiar, mientras que los hombres soportan apenas el 31 %.

Las mujeres están soportando el 69 % de la carga mental familiar, mientras que los hombres soportan apenas el 31 %

Organizar presupuestos para que la cuesta de enero no se convierta en una pesadilla, hacer listas de compras, pensar en regalos, gestionar listas de invitados para cada encuentro, tener en cuenta las intolerancias alimentarias de cada comensal, escribir felicitaciones navideñas, preparar las habitaciones en el caso de que algún familiar se tenga que quedar en casa, programar tiempo para visitar a los diferentes grupos de familiares y amigos, decorar el árbol de Navidad, envolver regalos… El listado es tan agotador como interminable.

El número de horas que exigen las cargas familiares en esta época del año se dispara a niveles desorbitados

"Como en todos los periodos vacacionales, en Navidad se maximiza el desequilibrio en el reparto de las cargas familiares entre mujeres y hombres. Si de forma regular las mujeres afirman que están realizando, de media, el 69 % de las tareas de la casa, no quiero ni imaginar cuánto es en Navidad", comenta a Mujer.es Laura Sagnier, investigadora y divulgadora sobre igualdad. "¿Por qué creo que la "Losa de Hormigón" que acarrean las mujeres con respecto a su pareja es todavía más pesada en Navidad? Porque el número de horas que exigen las cargas familiares en esta época del año se dispara a niveles desorbitados y, sin embargo, la mayoría de los hombres dedica a las tareas familiares exactamente el mismo tiempo que en los periodos no vacacionales", dice.

El desigual reparto de las tareas navideñas Netflix

¿Cuán importante es hablar más de esta carga de trabajo extra que recae sobre las mujeres y cómo podemos hacer para que en la familia y en casa esta carga se reparta ? Sagnier advierte antes de comenzar que en Navidad, no se puede improvisar y cambiar de golpe las dinámicas familiares que son habituales, por lo que quien quiera disfrutar de las próximas Navidades igual que su pareja, ha de empezar ahora mismo a practicar un reparto equitativo en su día a día.

El desigual reparto perpetúa los distintos estereotipos que se asocian al género femenino y al masculino

"Hablar de esta "Losa de Hormigón" que acarrea el 62 % de las mujeres que viven con un hombre en España es la única forma de resolver esta injusticia social. Y para ello, es clave no sólo dimensionar a cuántas mujeres les afecta (casi 5 millones y medio de mujeres), sino explicar también cuáles son los costes de acarrear esta "losa", no sólo para las mujeres que la soportan, sino también para el conjunto de la sociedad. Lo peor: el mal ejemplo que se les está dando en casa a los hijos e hijas, lo que contribuye a perpetuar los distintos estereotipos que se asocian al género femenino y al masculino”, advierte.

Señala que para conseguir repartir de forma equitativa el peso de la "losa" entre los dos miembros de la pareja, es esencial hablar del tema y organizar absolutamente cada detalle en pareja y con toda la familia. También resulta importante involucrar a los hijos en tareas acordes con su edad.

El papel de la "kinkeeper"

Como ocurre en tantas ocasiones, la terminología anglosajona cuenta ya con un término con el que dar nombre a estas cargas extras: quien ostenta la situación de "kinkeeper" es quien ha asumido el rol social de favorecer y proteger las relaciones entre miembros de la familia y amigos. Un rol que por descontado, suele recaer en las mujeres, sumando así una nueva carga mental al ya de por sí extenuante y extenso listado que no hace más que crecer en estas fechas, transformándose cada encuentro en una fuente de agotamiento capaz de hacer de la Navidad una bomba de relojería.

Las "vacaciones" navideñas son, por ello, sumamente teóricas (no hemos puesto las comillas en el término o por casualidad), y aunque año tras año luchemos por reforzar esta idea y no dejar de subrayar el papel que las mujeres desempeñan en los encuentros familiares, no está de más recordar que junto a los recordatorios, hemos de establecer cambios, ampliar las conversaciones y exigir una igualdad por la que hay que luchar cada día.

Porque la Navidad se asocia con encuentros, familias y regalos, pero para la mitad de la población lleva consigo un cansancio y una ansiedad que condenan a los últimos días del año a ser un foco más de responsabilidades en los que queda claro que el reparto de las obligaciones y de las gestiones familiares no son ni mucho menos igualitarias. A 2024 le pedimos un reparto más igualitario y para lograrlo, lo primero que hemos de comenzar a hacer es hablar del tema con nuestra pareja y con nuestra familia, porque los Reyes pueden hacer parte de su magia pero al final, los milagros navideños suelen ser siempre fruto de conversaciones en las que hay más cabeza que incienso, oro y mirra.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.