Alexandra Masangkay, de Operación Triunfo al cine español: "he tenido que demostrar que no solo soy una belleza 'exótica'"

Prana es una mujer que vive en la aldea de Ki Gompa, en la cordillera del Himalaya. Su vida se ve alterada por la llegada de Quique, un turista que ha sido rescatado tras un brutal ataque. Este es el personaje al que da vida Alexandra Masangkay en la película 'Valle de sombras', protagonizada por Miguel Herran y nominada a tres premios Goya 2024.

Para encarnar a Prana, la actriz se sometió a una transformación física notable, se rapó la cabeza (tenía el pelo por la cintura), pero eso no es lo más importante. Alexandra está donde quería gracias a su trabajo y buen hacer a pesar de una pequeña 'mochila' que cada vez pesa menos: "No solo me he sentido discrimanada por ser mujer sino también por tener rasgos racializados. En estos casi diez años de profesión, al principio una no se da cuenta o prefiere no darse cuenta, para seguir adelante. Pero revisando, sobre todo al principio, debes demostrar que eres actriz y no solo una joven con rasgos asiáticos y una belleza 'exótica'".

Hemos hablado con ella justo antes de que se celebre la gala de los Premios Goya 2024.

¿Siempre has tenido claro que querías dedicarte al mundo de la interpretación (música, cine, teatro…)

La realidad es que no. Sí es cierto que desde muy pequeña me gustaba mucho la música, bailar en medio de las fiestas familiares, cantar en los karaokes (algo muy típico en las celebraciones filipinas)… pero nunca fue una opción real dentro de mi plan de vida. El tener padres migrantes y haber nacido en España, de pequeña sentía esa carga en mis espaldas, era difícil para ellos que yo no estudiara una carrera “seria” cómo se decía antes, ¿no? Las de derecho, medicina, arquitectura, ingeniería… Empecé estudiando ingeniería pero al final, la vida me puso en el camino estudiar interpretación y hasta ahora.

Participaste en la que probablemente fue la edición de OT que más desapercibida pasó, la de 2011 Echando la vista atrás ¿mereció la pena? En mi caso sí. Tuve la suerte de formar parte de esa edición donde yo era muy jovencita y pude disfrutar de unas magistrales clases de canto, interpretación, danza y preparación física, con un equipo docente increíble como Nina, Daniel Anglés, Manu Guix…

Voy a copiar a mi amiga @SylviaParejo compartiendo foto @OT_Oficial también para apoyar y enviar toda mi energía al equipo!! @NoemiGaleraN pic.twitter.com/aqVCu4V9ky — Alexandra Masangkay (@AlexandraMeReal) October 23, 2017

¿Sigues el concurso en la actualidad? No, estoy con mucho trabajo y emprendiendo, con todo lo que eso conlleva. Así que cuando tengo tiempo libre o voy al cine o consumo más series o películas que se me quedaron pendientes o que tengo ganas de ver.

Eso (LO de OT) es solo una anécdota viendo tu trayectoria: B&B, de boca en boca, Dreamland, Yo quisiera, 1898. Los últimos de Filipinas, los musicales The Hole Zero y Flashdance, El Rey León...El hoyo, Valeria, Código emperador, Más de cien mentiras... y ahora Valle de sombras... ¿Estás dónde querías?

Lo que te decía, nunca pensé que iba a ser actriz y demás, gracias a ello, iba a poder combinar otras de mis pasiones que es la danza y el canto en algunos proyectos. Me encuentro en un momento de agradecer cada momento y celebrar los pequeños logros. Estoy donde tengo que estar y disfrutando del viaje.

'Valle de sombras', de Salvador Calvo (2023) Disney

El camino no ha sifo fácil

¿Dirías que te ha costado mucho llegar hasta aquí?

La verdad es que sí, siento que cada proyecto en el que me he embarcado ha sido un reto. Comencé cantando y empecé a formarme en interpretación por exigencias de un proyecto, y estudié y descubrí algo que me apasionaba pero que aún así , como todo en la vida, requiere trabajo y constancia. Más adelante, tuve que formarme en danza para un personaje en teatro y estuve durante 3 meses con una formación de 30 horas a la semana de clásico, jazz… He trabajado acentos, he estudiado idiomas que no sabía ni que existían, me he rapado para un personaje… He trabajado personajes muy lejanos a mí y en contextos muy extremos. Ha sido duro pero lo repetiría mil veces.

¿Cuál crees que es tu punto fuerte?

Como actriz creo que mi compromiso con los personajes, me gusta hacerles justicia y darles voz desde la verdad. Como persona trato de hacer las cosas desde el amor.

¿Y alguna debilidad que creas que tienes que pulir?

La forma en la que a veces me digo las cosas, tengo que aprender a hablarme mejor con más comprensión y paciencia.

Para 'Valle de Sombras' te tuviste que rapar la cabeza ¿te costó tomar la decisión?

La verdad es que me apetecía mucho, era una exigencia de dirección y yo estaba completamente de acuerdo. Para mí 'Valle de sombras' es uno de los proyectos más especiales de mi vida, por la experiencia vital de ir al Himalaya y rodar en los templos tibetanos rodeados de los Lamas y de ese desierto frío y de su inmensidad. Pero como te contaba antes, me comprometo con mis personajes y en este caso consistía en raparme y serle fiel a lo que, mi personaje Prana, había vivido y por lo que estaba viviendo en ese momento. Además, raparse la cabeza tiene algo muy depurativo… creo que al menos una vez en la vida, tenemos que vivir esa experiencia.

ALEXANDRA Masangkay en una imagen de Valle de Sombras D.R.

Te has sentido discriminada en estos años de profesión por ser mujer ¿en algún momento te has sentido peor tratada o menos valorada que compañeros hombres?

No solo por ser mujer sino también por tener rasgos racializados. En estos casi diez años de profesión, al principio una no se da cuenta o prefiere no darse cuenta, para seguir adelante. Pero revisando, sobretodo al principio, debes demostrar tu valía siempre, que eres actriz y no solo una joven con rasgos asiáticos y una belleza 'exótica', normalizar la infantilización, condiciones contractuales y salarios indecentes, la exclusión por parte de algunos medios aún siendo parte del elenco…

Con los años, aprendes a lidiar con ello pero cuando estás empezando, crees que la culpa o el problema está en uno mismo y para nada es así. Es importante rodearse de un equipo que te comprenda y sea consciente de las desigualdades que existen y de tu valor como persona y artista pero, sobretodo, tener la suerte de tener un círculo de amigos y familiares que estén a tu lado para sostenerte.

Debes demostrar que eres actriz y no solo una joven con rasgos asiáticos y una belleza 'exótica', normalizar la infantilización, salarios indecentes, la exclusión por parte de algunos medios aún siendo parte del elenco…

¿Crees que en general tenemos que esforzarnos más o demostrar más en la misma situación que compañeros hombres para que se nos preste la misma atención que a ellos?

Sí creo que hay mucha desigualdad, a pesar de todos los avances, pero también creo que es una lucha constante porque todo lo conseguido se puede volver a perder, por una cuestión estructural no tanto individual.

¿En qué nuevos proyectos te veremos?

Actualmente, estoy rodando 'STAGS' una serie británica de Daniel Cullen mi primera producción internacional. Con ganas de que salga 'Control Room' dirigida por Luis Berdejo y pronto, comienzo otro proyecto muy interesante del que no puedo desvelar nada todavía.

¿Qué tipo de trabajos (como actriz o como productora) son los que más te interesan?

Buenas historia y las ganas y la pasión por contarlas.